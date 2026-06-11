Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete

Strokovnjaki opozarjajo, da takšni primeri lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, zato starše pozivajo k izjemni previdnosti.

Kot pojasnjuje prof. dr. Matjaž Homan, pediater gastroenterolog s Pediatrične klinike UKC Ljubljana, filter poleg nikotina vsebuje tudi ostro kovinsko ploščico.

V maju smo pomagali petim otrokom, ki so pojedli filter cigarete IQOS, ki poleg nikotina vsebuje še zelo ostro kovinsko ploščico. Šlo je za zelo majhne otroke, od šestmesečnega dojenčka do leto in pol starega otroka, opozarja.

Po njegovih besedah obstajata dve glavni nevarnosti. Prva je zastrupitev z nikotinom, druga pa poškodba prebavil zaradi kovinskega delca.

To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskega delca, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil, pojasnjuje.

V takšnih primerih morajo zdravniki kovinski del čim prej odstraniti z endoskopskim posegom.