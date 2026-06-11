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Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete

S.B.
Novice 0
11. 06. 2026 10.20

Zdravniki opozarjajo na nevarnost, na katero številni starši sploh ne pomislijo. Samo v maju so na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana obravnavali kar pet otrok, ki so pojedli filter elektronske cigarete IQOS. Šlo je za zelo majhne otroke, stare od šest mesecev do leta in pol.

cigareti

Strokovnjaki opozarjajo, da takšni primeri lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, zato starše pozivajo k izjemni previdnosti.

Nevarnost ni le nikotin

Kot pojasnjuje prof. dr. Matjaž Homan, pediater gastroenterolog s Pediatrične klinike UKC Ljubljana, filter poleg nikotina vsebuje tudi ostro kovinsko ploščico.

V maju smo pomagali petim otrokom, ki so pojedli filter cigarete IQOS, ki poleg nikotina vsebuje še zelo ostro kovinsko ploščico. Šlo je za zelo majhne otroke, od šestmesečnega dojenčka do leto in pol starega otroka, opozarja.

Po njegovih besedah obstajata dve glavni nevarnosti. Prva je zastrupitev z nikotinom, druga pa poškodba prebavil zaradi kovinskega delca.

To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskega delca, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil, pojasnjuje.

V takšnih primerih morajo zdravniki kovinski del čim prej odstraniti z endoskopskim posegom.

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Kakšni so znaki zastrupitve?

Nikotin je za majhne otroke izjemno nevaren. Že majhna količina lahko povzroči zdravstvene težave.

Znaki zastrupitve se lahko pojavijo hitro in vključujejo:

- slabost,

- bruhanje,

- drisko,

- bledico,

- nemir ali zaspanost,

- motnje zavesti v hujših primerih.

Če starši posumijo, da je otrok zaužil del elektronske cigarete ali nikotinski izdelek, morajo nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

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Dovolj je le trenutek nepazljivosti

Po besedah strokovnjakov se večina takšnih nesreč zgodi v vsakdanjih situacijah doma.

Najpogosteje gre za preprosto zgodbo: filter je odložen na kuhinjski mizi, otrok je v naročju ali v bližini, ko odrasli za trenutek pogledajo stran, pa ga zagrabi in da v usta. Takšna situacija se lahko konča zelo resno, opozarja prof. dr. Homan.

Majhni otroci svet raziskujejo predvsem z rokami in usti, zato lahko v nekaj sekundah posežejo po predmetu, ki se odraslim ne zdi posebej nevaren.

Elektronske cigarete
Elektronske cigareteFOTO: AdobeStock

Kako lahko preprečimo nesrečo?

Strokovnjaki svetujejo, da vse nikotinske izdelke, vključno z elektronskimi cigaretami, filtri, polnili in nikotinskimi vrečkami, vedno hranimo zunaj dosega in pogleda otrok.

Posebej pomembno je:

- da izdelkov nikoli ne odlagamo na mize, kuhinjske pulte ali nočne omarice,

- da uporabljene filtre in polnila takoj zavržemo,

- da elektronske cigarete hranimo v zaprtih predalih ali omaricah,

- da na nevarnost opozorimo tudi stare starše, varuške in druge skrbnike.

Zdravniki poudarjajo, da lahko že nekaj sekund nepazljivosti povzroči resne posledice. Zato pozivajo vse odrasle, naj nikotinskih izdelkov nikoli ne puščajo v dosegu otrok.

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