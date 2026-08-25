Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?

N. Č.
Novice 0
25. 08. 2026 08.26

Po razhodu od Blanke Vlašić je Ruben Van Gucht s partnerko Charlotte Van Looy dobil hčerko. Razkrivamo podrobnosti o karieri in zasebnosti belgijske pisateljice.

Charlotte Van Looy - ig

Belgijska avtorica Charlotte Van Looy in njen partner, novinar Ruben Van Gucht, sta razkrila, da sta se razveselila rojstva deklice po imenu Florence. Novica o povečanju družine prihaja po tem, ko je par februarja letos uradno naznanil nosečnost, novopečeni oče pa je javnosti dobro znan tudi po svoji prejšnji zakonski zvezi z Blanko Vlašić

Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Preberi še
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Charlotte Van Looy?

Charlotte Van Looy je v Belgiji priznana kot svobodna avtorica in medijska producentka, piše Net.hr. Širša javnost jo pozna predvsem po njenih dveh knjigah, naslovljenih 'Ontrouw' in 'Wij, Millennials'. Posebno pozornost je pritegnilo njeno delo o nezvestobi (Ontrouw), kjer se je poglobila v zapletena vprašanja ljubezenskih razmerij in spolnosti. 

Je tudi raziskovalka, ki svoje izkušnje s televizije in družbenih omrežij s pridom uporablja pri snovanju vsebin, piše Net.hr. Njena kariera se je začela že dolgo preden se je njeno ime v javnosti začelo povezovati z kontroverznim Rubenom Van Guchtom, še dodajajo.

Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo
Preberi še
Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo

Zvezo skrivala pred javnostjo

Charlotte in Ruben sta svojo zvezo vrsto let skrivala pred javnostjo, še dodaja Net.hr. Sodeč po njenih zadnjih objavah na Instagramu, njuno razmerje traja že dobrih šest let. Že nekaj časa si delita skupen dom v Belgiji, njihovo povezanost pa so mediji razbrali predvsem preko fotografij s skupnih potovanj. 

Za hrvaško javnost je bila ta vez še posebej intrigantna zaradi Rubenove poroke z Blanko Vlašić leta 2022, s katero ima sina Monda. V začetku leta 2026 je bila uradno potrjena novica o koncu njegovega zakona s proslavljeno atletinjo, kar se je časovno ujemalo z razkritjem Charlottine nosečnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Charlotte Van Looy Ruben Van Gucht Blanka Vlašić starševstvo belgijska pisateljica družinsko življenje Florence Van Gucht-Van Looy
Prejšnji članek
Svet slavnih

Kim Kardashian ji dovoli marsikaj, pri tem pa je potegnila jasno mejo

Naslednji članek
Novice

Mlajša sestra slavnih dvojčic Olsen je postala mama

Bibaleze.si Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Zadovoljna.si Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Moskisvet.com Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Moskisvet.com Z drugo pričakuje otroka, ob njem pa 20-letna manekenka
Zadovoljna.si Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo
Bibaleze.si Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Bibaleze.si Hrvaška zvezdnica o zakonu s Slovencem: Videla sem ga z drugo v najini postelji
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912