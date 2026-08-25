Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?

Belgijska avtorica Charlotte Van Looy in njen partner, novinar Ruben Van Gucht, sta razkrila, da sta se razveselila rojstva deklice po imenu Florence. Novica o povečanju družine prihaja po tem, ko je par februarja letos uradno naznanil nosečnost, novopečeni oče pa je javnosti dobro znan tudi po svoji prejšnji zakonski zvezi z Blanko Vlašić.
Kdo je Charlotte Van Looy?
Charlotte Van Looy je v Belgiji priznana kot svobodna avtorica in medijska producentka, piše Net.hr. Širša javnost jo pozna predvsem po njenih dveh knjigah, naslovljenih 'Ontrouw' in 'Wij, Millennials'. Posebno pozornost je pritegnilo njeno delo o nezvestobi (Ontrouw), kjer se je poglobila v zapletena vprašanja ljubezenskih razmerij in spolnosti.
Je tudi raziskovalka, ki svoje izkušnje s televizije in družbenih omrežij s pridom uporablja pri snovanju vsebin, piše Net.hr. Njena kariera se je začela že dolgo preden se je njeno ime v javnosti začelo povezovati z kontroverznim Rubenom Van Guchtom, še dodajajo.
Zvezo skrivala pred javnostjo
Charlotte in Ruben sta svojo zvezo vrsto let skrivala pred javnostjo, še dodaja Net.hr. Sodeč po njenih zadnjih objavah na Instagramu, njuno razmerje traja že dobrih šest let. Že nekaj časa si delita skupen dom v Belgiji, njihovo povezanost pa so mediji razbrali predvsem preko fotografij s skupnih potovanj.
Za hrvaško javnost je bila ta vez še posebej intrigantna zaradi Rubenove poroke z Blanko Vlašić leta 2022, s katero ima sina Monda. V začetku leta 2026 je bila uradno potrjena novica o koncu njegovega zakona s proslavljeno atletinjo, kar se je časovno ujemalo z razkritjem Charlottine nosečnosti.
Vir: net.hr
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