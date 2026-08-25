Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?

Belgijska avtorica Charlotte Van Looy in njen partner, novinar Ruben Van Gucht , sta razkrila, da sta se razveselila rojstva deklice po imenu Florence . Novica o povečanju družine prihaja po tem, ko je par februarja letos uradno naznanil nosečnost, novopečeni oče pa je javnosti dobro znan tudi po svoji prejšnji zakonski zvezi z Blanko Vlašić .

Charlotte Van Looy je v Belgiji priznana kot svobodna avtorica in medijska producentka, piše Net.hr. Širša javnost jo pozna predvsem po njenih dveh knjigah, naslovljenih 'Ontrouw' in 'Wij, Millennials'. Posebno pozornost je pritegnilo njeno delo o nezvestobi (Ontrouw), kjer se je poglobila v zapletena vprašanja ljubezenskih razmerij in spolnosti.

Je tudi raziskovalka, ki svoje izkušnje s televizije in družbenih omrežij s pridom uporablja pri snovanju vsebin, piše Net.hr. Njena kariera se je začela že dolgo preden se je njeno ime v javnosti začelo povezovati z kontroverznim Rubenom Van Guchtom, še dodajajo.