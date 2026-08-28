Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico

Medtem ko je pred kamerami igrala eno najbolj neizprosnih akcijskih junakinj, je bila v zakulisju novopečena mama, ki je na snemanje pripeljala svojo komaj šest tednov staro hčerko. In pri skrbi zanjo ji niso pomagali le profesionalne varuške. Pomagali so ji kar njeni soigralci. Theronova je to razkrila na posebnem pogovoru ob projekciji filma. Ko so jo vprašali, kateri spomin s snemanja ji je ostal najbolj v srcu, je odgovor presenetil. Ni govorila o zahtevnih akcijskih prizorih ali kultnem liku Furiose, temveč o svoji hčerki Jackson.

Jackson je bila stara komaj šest tednov

Charlize Theron je Jackson posvojila leta 2012, prav v času, ko se je začela produkcija Mad Max: Fury Road. Ko se je snemanje v Namibiji zares začelo, je bila deklica stara približno šest tednov. Igralka je priznala, da takrat za hčerko sprva sploh ni imela urejenega varstva. Jackson je bila zato v bližini snemanja, v produkcijskem vozilu skupaj z voznikom in Theronino asistentko. Igralka pa se je med posameznimi premori vračala k njej, jo hranila in skrbela zanjo.

Potem pa so vskočili ljudje, ki jih morda najmanj pričakujemo

"Vsa dekleta v tem filmu in Nick Hoult so jo v bistvu vzgajali šest mesecev, kolikor smo bili v Namibiji," je po poročanju portala People povedala igralka. Med tistimi, ki so pomagali pri skrbi za dojenčico, so bile Zoë Kravitz, Courtney Eaton, Riley Keough in Rosie Huntington-Whiteley, pa tudi Nicholas Hoult, ki je v filmu igral Nuxa.

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In potem je Jackson naredila nekaj, česar igralka ni pričakovala

Najbolj prikupen del zgodbe je, da je bila Jackson ves čas tako tesno povezana s snemanjem, da je tam doživela enega svojih prvih velikih mejnikov. Prve korake je naredila prav med snemanjem filma. Zato Theronova danes na filmsko uspešnico Mad Max: Fury Road ne gleda zgolj kot na film, ki je spremenil njeno kariero. "To so nekateri moji najljubši spomini, ker se je na tem filmu naučila hoditi," je povedala. In prav zaradi tega ima zanjo film še danes posebno čustveno vrednost.

Ironija: na platnu je bila Furiosa, v zakulisju pa mama

Zanimivo je, da je bil čas snemanja za Theronovo fizično in logistično izjemno zahteven. V enem od intervjujev pred premiero filma je sama snemanje opisala kot najzahtevnejši film, ki ga je do takrat posnela. Večina produkcije je potekala v Namibiji, igralci pa so bili več mesecev praktično ves čas potopljeni v svet filma. Charlize je povedala, da je bilo snemanje fizično naporno, saj je morala za vlogo vzdrževati izjemno telesno pripravljenost. In prav v tem obdobju je bila obenem nova mama. To je bil precej drugačen položaj, kot si ga je predstavljala, ko je bila produkcija načrtovana. Snemanje je bilo namreč zaradi številnih zamud prestavljeno, njeno življenje pa se je medtem spremenilo. "Ko smo film končno snemali, se je moje življenje precej spremenilo. Pravkar sem postala mama in imela sem drugačne odgovornosti," je povedala v takratnem intervjuju.

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Tudi znameniti spor s Tomom Hardyjem dobi drugačen kontekst

Snemanje Mad Max: Fury Road je bilo že samo po sebi legendarno zahtevno, poleg tega pa je bilo dobro dokumentirano tudi napeto razmerje med Theronovo in Tomom Hardyjem. Njuna konfliktnost med produkcijo je bila pozneje podrobno opisana v različnih intervjujih. Vanity Fair je poročal, da sta imela zelo različna pristopa k delu, njuno napeto razmerje pa je v nekaterih trenutkih preraslo v resen konflikt. Zato je še toliko bolj zanimivo, da se igralka danes, ko se ozira nazaj, ni odločila za eno od dramatičnih zgodb s snemanja. Njena najljubša zgodba je tista, v kateri so se njeni soigralci, kljub vsemu kaosu okoli njih, ustavili in pomagali mladi mami z dojenčico.

"Včasih je bilo bolj pomembno, da sem bila mama, kot igralka"

Charlize je s tem razkrila tudi precej človeško plat hollywoodske produkcije. Na eni strani je bila ogromna filmska mašinerija, ki je snemala enega najbolj ambicioznih akcijskih filmov svojega časa. Na drugi strani pa je bila šest tednov stara deklica, ki ni vedela ničesar o filmu, urnikih ali akcijskih prizorih. In ljudje okoli zvezdnice so se prilagodili njej. Jackson je spala v produkcijskem vozilu, igralke so jo pestovale med premori, Theronova pa je med snemanjem skrbela, da jo je lahko nahranila. Včasih je bilo očitno tudi precej manj glamurozno, igralka je v šali povedala, da je Jackson med drugim tudi bruhala po Nicholasu Houlti. Prav ta podrobnost je morda najboljša ilustracija tega, kako daleč od hollywoodskega blišča je bilo njeno vsakdanje življenje na snemanju.

icon-expand Charlize Theron s svojo hčerko Jackson FOTO: Profimedia

Danes ima Theronova dve hčerki

Jackson je danes stara 14 let. Igralka pa je leta 2015 posvojila še drugo hčerko August, ki je danes stara 12 let. Zvezdnica je že večkrat govorila o svojem odnosu do posvojitve. Za portal People je povedala, da posvojitve nikoli ni dojemala kot 'drugo možnost', temveč kot svojo prvo izbiro pri ustvarjanju družine. Danes tako na dotični film gleda skozi povsem drugačne oči. Prinesel ji je eno najbolj prepoznavnih vlog kariere, deset nominacij za oskarja in šest osvojenih kipcev za film kot celoto. Toda zanjo je njegov pomen precej bolj oseben. V puščavi Namibije namreč ni nastajala samo Furiosa. Tam je njena hčerka naredila tudi svoje prve korake. Zato je film, ki je za gledalce predvsem sinonim za kaos, hitrost in preživetje, za Charlize postal tudi eden najbolj nežnih spominov na začetek njenega materinstva.