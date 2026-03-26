Priljubljeni pevec je postal očka – razveselil se je sina

Ameriški pevec Charlie Puth je s svojo partnerko Brooke Puth potrdil veselo novico: postala sta starša. Njun sin se je rodil 13. marca in je dobil ime Jude. Charlie Puth je na Instagramu objavil serijo fotografij, s katerimi je delil veselo novico.

Zapis ob objavi je bil kratek, a pomenljiv: "Živijo, Jude." Ime dečka pa ni bilo razkrito le v opisu, temveč tudi na eni izmed fotografij, ki prikazuje dojenčka v posteljici z izvezenim imenom na posteljnini.

Kaj lahko vidimo na fotografijah?

Ameriški pevec je objavil galerijo fotografij, ki nazorno prikazujejo prve dni njihovega družinskega življenja. Na prvi fotografiji je videti samo majhnega Juda, ki spokojno spi, druga pa ponuja zelo bližnji posnetek spodnjega dela njegovega obraza. Ena izmed objavljenih fotografij poudarja poseben nakit: obesek v obliki črke J, ki ga nosi Brooke Puth.

Charlie je z oboževalci delil tudi trenutek, ko kot novopečeni očka svojega sina hrani po steklenički. Objava vključuje tudi nekaj fotografij iz porodnišnice, posnetih s polaroidnim fotoaparatom. Očitno je, da je tovrstno beleženje spominov pri zvezdniku in njegovi ženi zelo priljubljeno, saj je Brooke Puth že svojo nosečnost in rast nosečniškega trebuščka dokumentirala na enak način, kar kaže na kontinuiteto njunih intimnih spominskih praks.

