Nekatere vezi ostanejo z nami za vedno. Ena takšnih je bila za Bruna Marsa očitno vez z očetom, ki ga je spremljal skozi odraščanje in mu pomagal odkrivati svet glasbe. Pevec, ki je s svojimi uspešnicami osvojil milijone poslušalcev po svetu, je na Instagramu sporočil, da se je poslovil njegov oče.
Ob tem je objavil kolaž skupnih fotografij, ki prikazujejo različna obdobja njunega življenja. Spremljal jih je osebni zapis, v katerem ni skrival bolečine ob izgubi, pa tudi hvaležnosti za vse, kar mu je oče dal.
"Prejšnji teden sem lahko še zadnjič objel svojega očeta," je zapisal in dodal, da je vedno govoril, da je prav on človek, ki ga je naučil vsega, kar zna, še posebej ko gre za glasbo.
"V mojih očeh je bil najboljši oče na svetu"
Bruno je v zapisu poudaril, da je njegov oče vzgojil šest otrok, štiri čudovite hčerke in dva sina. Zanj ni bil pomemben le kot starš, temveč tudi kot učitelj, vzornik in človek, ki mu je pomagal oblikovati ljubezen do glasbe.
"V mojih očeh je bil najboljši oče na svetu in pogrešal ga bom vsak dan, vse do trenutka, ko se znova srečava," je zapisal pevec.
Svoj zapis je sklenil z besedami, ki so še posebej ganile njegove oboževalce: "Rad te imam, ati. Tam zgoraj poljubi mamo še zame."
Pevčeva mama Bernadette San Pedro Bayot je umrla leta 2013, njena smrt pa je Bruna močno zaznamovala.
Oče mu je pomagal odkriti ljubezen do glasbe
Glasba je bila v družini Bruna Marsa vedno pomemben del življenja. Rodil se je na Havajih v glasbeni družini, njegov oče Peter Hernandez pa je bil glasbenik, ki je igral tolkala in sina že od malih nog spodbujal k nastopanju.
Bruno je že kot otrok nastopal na odru, sodeloval v družinskih glasbenih nastopih in postopoma razvijal talent, ki ga je pozneje popeljal med največje svetovne glasbene zvezde.
Čeprav ga danes poznamo po uspešnicah, kot so Just the Way You Are, When I Was Your Man, Grenade in Uptown Funk, je za njegovim glasbenim začetkom tudi družinska zgodba. Oče je bil eden prvih ljudi, ki so verjeli vanj in mu pomagali razvijati njegovo nadarjenost.
Ravno zato je njegovo slovo toliko bolj osebno.
Ob njegovi objavi so se zvrstili številni izrazi sožalja in podpore. V takšnih trenutkih tudi največja svetovna slava ne more omiliti bolečine ob izgubi človeka, ki ga ni mogoče nadomestiti.
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