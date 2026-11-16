Borut Pahor pokazal fotografijo iz otroštva, ob njegovi pripombi se boste nasmejali

"Upam, da starša za moj rojstni dan pijeta kokto. Sicer bi iz moje zadrege na obrazu lahko sklepali, da smo vsi trije nazdravljali z vinom," je hudomušno pripisal ob posnetku. Fotografija je priklicala spomine na čas, ko je bil Borut Pahor še deček, njegovo otroštvo pa je bilo precej drugačno od življenja, ki ga je pozneje spoznavala slovenska javnost. Za njegovim sproščenim javnim nastopom in značilnim smislom za humor se namreč skriva tudi družinska zgodba, zaznamovana z zgodnjo izgubo očeta in močno povezanostjo z mamo.

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Odraščal je kot edinec v Šempetru pri Gorici

Borut Pahor se je rodil 2. novembra 1963 v Postojni, otroštvo pa je preživel v Šempetru pri Gorici. Bil je edini otrok v družini. Njegova mama Iva oziroma Ivica je delala kot šivilja v novogoriški tovarni Ideal, oče Franc Franko Pahor pa je bil učitelj v osnovni šoli v Braniku. Oče je bil tudi glasbenik. Igral je bobne v ansamblu Luna, prijatelji pa so ga poznali po vzdevku Luna. Pahor je pozneje pripovedoval, da je bil oče družaben, prijeten in poln življenjske energije. Skupaj sta hodila na izlete, igrala nogomet in obiskovala očetove starše v Opatjem selu. Njegovo otroštvo pa je zaznamovala velika izguba. Oče je umrl, ko je bil Borut star komaj devet let. To je bila zanj zelo boleča izkušnja, o kateri dolgo ni želel govoriti.

Smrt očeta mu je pustila globoko rano

V velikem intervjuju za revijo Jana leta 2023 je Pahor prvič bolj odkrito spregovoril o svojih občutkih ob očetovi smrti. "Pomenil mi je vse: bil je oče, nogometaš, zabavljač, vozil me je naokoli, hodila sva na izlete, pa k njegovim staršem v Opatje selo," je opisal njun odnos. Dodal je, da je bil spomin nanj tako boleč, da ga je za dolga leta potisnil globoko vase. O očetu ni govoril, čeprav mu je pomenil ogromno. Šele po materini smrti je bil pripravljen znova obuditi spomine na očeta in se soočiti z bolečino, ki jo je nosil v sebi. Povedal je tudi, da je od očeta podedoval radoživost, temperament in veselje do življenja.

icon-expand Borut Pahor FOTO: POP TV

Mama je bila njegov steber in velika zaveznica

Po očetovi smrti je pomembno vlogo v njegovem življenju prevzela mama Iva. Njuna povezanost je bila zelo močna, Pahor pa jo je večkrat opisal kot svojo veliko zaveznico. Tudi mama je imela težko življenjsko obdobje. Dve leti po moževi smrti je zbolela, a je kljub temu ostala pomembna opora sinu. Umrla je leta 2020 po daljši bolezni. V enem od intervjujev je Pahor razkril tudi nekaj zanimivih podrobnosti o njeni vzgoji. Mama je bila zelo natančna, predvsem ko je šlo za točnost. Čeprav mu je dovolila, da se je družil in zabaval, je moralo biti ob sedmih zjutraj vse pripravljeno za šolo oziroma pozneje za delo. Povedal je, da ga je mama naučila tudi odgovornosti in postavljanja meja. Še posebej zanimiva pa je zgodba o njegovem prijatelju, ki je nekaj časa živel pri njih, ker so se mu doma odrekli. Mama ga je bila pripravljena sprejeti pod svojo streho, pozneje pa se ji je ta prijatelj vse življenje zahvaljeval za njeno dobroto.

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Kot otrok je oboževal kotalke, nad šolo pa ni bil navdušen

Pahor je v različnih intervjujih razkril tudi nekaj zabavnih podrobnosti iz otroštva. Bil je zelo razigran otrok, ki je oboževal kotalkanje. Kot je nekoč povedal, se je kotalkati naučil še pred vstopom v šolo, v otroštvu pa je obrabil kar 16 parov kotalk. "Kotalkal sem 16 let. Kotalke so bile moja ljubezen in prej sem znal kotalkati kot govoriti," se je spominjal. Zanimivo je tudi, da je bil v šolskih letih precej manj zavzet za učenje kot pozneje. Sam je priznal, da so bila njegova gimnazijska leta z vidika izobraževanja in osebnostne rasti precej izgubljena. Šele na fakulteti je nadoknadil zamujeno in se z veliko zavzetostjo posvetil študiju politologije. Starša sta ga v otroštvu vpisala tudi v glasbeno šolo, kjer se je učil igrati klavir. Takrat mu ta dejavnost ni bila posebej pri srcu, zato je starša kmalu prepričal, da z obiskovanjem preneha. Leta pozneje je ob fotografiji iz otroštva hudomušno priznal, da jima to še vedno zameri, saj bi danes rad znal zaigrati vsaj nekaj skladb.

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Družinsko življenje si je pozneje ustvaril s Tanjo Pečar

Pahor je tudi sam postal oče. S partnerico, odvetnico Tanjo Pečar, ima sina Luko, ki se je rodil leta 1999. Čeprav je bil Pahor več desetletij ena najbolj izpostavljenih osebnosti slovenske politike, je družinsko življenje večinoma ohranjal stran od javnosti. Tudi po koncu predsedniškega mandata ostaja aktiven na družbenih omrežjih, kjer s sledilci pogosto deli utrinke iz zasebnega življenja, spomine na otroštvo in fotografije iz družinskega albuma.