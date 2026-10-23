Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico

Ob objavi je delila tudi posnetek, na katerem sta skupaj, in tako s sledilci delila delček njune sreče.
Iz MasterChefa v novo življenjsko poglavje
Barbara Ribič se je širši javnosti predstavila v 11. sezoni kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki so ga gledalci spremljali leta 2025. Prihaja iz Šetarove pri Lenartu, po izobrazbi pa je diplomirana inženirka medijskih komunikacij. Ljubezen do kuhanja jo spremlja že od otroštva, saj je odraščala na kmetiji v veliki družini, kjer je bilo doma vedno živahno tudi v kuhinji.
Med tekmovanjem je pokazala svojo kuharsko ustvarjalnost, po koncu šova pa je ostala povezana s kulinariko in novimi izzivi.
Zdaj pa je v ospredju očitno tudi njeno zasebno življenje. Z romantično objavo je namreč razkrila, da se je dopust v dvoje končal z zaročnim prstanom in posebnim spominom, ki ga bosta s partnerjem zagotovo še dolgo nosila v srcu.
Ob zaroki razkrila še eno čudovito novico
Zaročni prstan pa ni edino presenečenje, ki ga je Barbara delila s sledilci. V isti objavi je razkrila tudi, da pričakuje otroka. Tako je romantični dopust za par postal še toliko bolj poseben, saj se obljubi skupne prihodnosti pridružuje tudi pričakovanje novega družinskega člana.
Barbara je z objavo tako razkrila kar dve veliki življenjski novici, zaroko in nosečnost. Sledilci so lahko ob posnetku z zaročencem pokukali v njuno srečo, ki se bo v prihodnjih mesecih očitno še povečala.
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