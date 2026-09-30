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Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice

N. Č.
Novice 0
30. 09. 2026 04.00

Manekenka Barbara Palvin in igralec Dylan Sprouse sta se razveselila prvega otroka. Veselo novico sta potrdila s prisrčno družinsko fotografijo, ki je hitro zaokrožila po spletu.

Barbara Palvin - ig
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Madžarska supermanekenka Barbara Palvin in ameriški igralec Dylan Sprouse sta zakorakala v novo življenjsko obdobje. Zvezdniški par je namreč pozdravil rojstvo svojega prvega otroka, hčerkice, novico pa sta z oboževalci delila na družbenih omrežjih.

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Veselo novico sta sporočila na poseben način

Par je na Instagramu objavil prvo družinsko fotografijo, na kateri skupaj z dojenčico spremljata baseballsko tekmo. Ob fotografiji sta razkrila, da je njuna hčerka na svet prijokala v začetku septembra. Barbara je ob tem hudomušno zapisala, da sta letošnji ameriški praznik dela (Labor Day) doživela nekoliko bolj dobesedno, s čimer je namignila na porod.

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Novica prihaja le nekaj mesecev po tem, ko sta razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Nosečnost sta javnosti predstavila maja letos med filmskim festivalom v Cannesu. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Čestitke so deževale z vseh strani

Objava je v zelo kratkem času zbrala na tisoče všečkov in številne čestitke. Med prvimi se je oglasil tudi uradni profil znamke Victoria's Secret, s katero Barbara sodeluje že vrsto let. Lepih želja pa ni manjkalo niti s strani prijateljev in kolegov iz sveta mode ter zabavne industrije, piše Net.hr.

Posebno sporočilo je paru namenil tudi Dylanov brat dvojček Cole Sprouse, ki je zapisal, da gre za "najsrečnejšega dojenčka na svetu".

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Ljubezenska zgodba, ki je dobila najlepše nadaljevanje

Barbara Palvin in Dylan Sprouse sta skupaj že približno osem let. Po zaroki sta svojo zvezo julija lani okronala s poroko na intimni slovesnosti v Barbarini rodni Madžarski. Rojstvo hčerke tako predstavlja novo in zelo posebno poglavje njune skupne poti.

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Za zdaj še nista razkrila imena deklice, oboževalci pa že nestrpno pričakujejo nove družinske utrinke.

Vir: Net.hr, Instagram

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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