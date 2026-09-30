Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice

Madžarska supermanekenka Barbara Palvin in ameriški igralec Dylan Sprouse sta zakorakala v novo življenjsko obdobje. Zvezdniški par je namreč pozdravil rojstvo svojega prvega otroka , hčerkice, novico pa sta z oboževalci delila na družbenih omrežjih.

Par je na Instagramu objavil prvo družinsko fotografijo, na kateri skupaj z dojenčico spremljata baseballsko tekmo. Ob fotografiji sta razkrila, da je njuna hčerka na svet prijokala v začetku septembra . Barbara je ob tem hudomušno zapisala, da sta letošnji ameriški praznik dela (Labor Day) doživela nekoliko bolj dobesedno, s čimer je namignila na porod.

Novica prihaja le nekaj mesecev po tem, ko sta razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Nosečnost sta javnosti predstavila maja letos med filmskim festivalom v Cannesu . Več si lahko preberete TUKAJ !

Objava je v zelo kratkem času zbrala na tisoče všečkov in številne čestitke. Med prvimi se je oglasil tudi uradni profil znamke Victoria's Secret, s katero Barbara sodeluje že vrsto let. Lepih želja pa ni manjkalo niti s strani prijateljev in kolegov iz sveta mode ter zabavne industrije, piše Net.hr.

Posebno sporočilo je paru namenil tudi Dylanov brat dvojček Cole Sprouse, ki je zapisal, da gre za "najsrečnejšega dojenčka na svetu".