Baby Center na okrogli mizi odprl temo, o kateri starši redko govorijo na glas

Prav zato je Baby Center ob lansiranju nove lupinice Maxi-Cosi Coral Slide Pro organiziral poseben medijski dogodek z okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki in starši odprli vprašanje, kako se sodobna otroška oprema zares prilagaja življenju mladih družin. Dogodek je temeljil na rezultatih raziskave, ki jo je Baby Center izvedel med bodočimi in mladimi starši. Raziskava je pokazala, da varnost ostaja osnovni kriterij, saj jo je kar 95 % staršev označilo kot ključno pri izbiri prve lupinice. A hkrati so starši jasno izpostavili, da se pravi izzivi začnejo šele v vsakdanji uporabi. Več kot 70 % staršev je kot največji izziv izpostavilo težo lupinice in vsakodnevno nošenje, približno dve tretjini pa jih je priznalo, da se pogosto bojijo premikanja spečega dojenčka, da ga ne bi zbudili. Poleg tega je več kot polovica vprašanih izrazila dvome glede pravilnega položaja otroka v avtosedežu in njegovega vpliva na razvoj.

Od podatkov do pogovora: kaj sploh pomeni dober položaj za dojenčka?

Osrednji del dogodka je predstavljala okrogla miza, na kateri so sodelovali Robert Štaba, predsednik Zavod Varna pot in dolgoletni strokovnjak za prometno varnost, vplivnica in kmalu mamica štirih Mateja Tamše ter Andreja Semolič, avtorica koncepta zgodnjega razvoja Pedokinetika. Razprava je odprla vprašanje, ki ga starši pogosto občutijo, a težko jasno poimenujejo: kako uskladiti varnost, ergonomijo in praktičnost. Kot je poudarila Andreja Semolič, avtorica koncepta zgodnjega razvoja Pedokinetika, je prav položaj novorojenčka v avtosedežu ključen za zdrav razvoj:

Položaj novorojenčka mora biti biomehansko usklajen s silami, ki delujejo na otrokovo telo med vožnjo. Ključno je, da ima hrbtenica podporo, ki omogoča prosto tranzicijo gibalnih sil skozi hrbtenico.

Posebej je izpostavila pomen pravilne nevtralne pozicije 7. vratnega vretenca, ki omogoča naravno gibanje glavice in sproščen prsni koš. Če položaj tega ne omogoča, lahko pride do napetosti in neudobja, kar starši pogosto opazijo kot otrokov nemir ali jok med vožnjo. Po njenih besedah je bistveno, da je položaj v avtosedežu razvoju prijazen in ne sili otroka v prisiljene kompenzacije, saj lahko le tako gibalne sile potujejo skozi hrbtenico na naraven način.

Starši ne iščejo popolnosti, temveč manj stresa

Razprava je potrdila tudi ugotovitve ankete – starši danes ne iščejo več izdelkov z največ funkcijami, temveč rešitve, ki jim zmanjšajo vsakodnevni stres. Manj premikanja spečega otroka, manj dvigovanja in več občutka, da jim oprema, ki jo uporabljajo, čim bolj olajša delo. Prav ta premik v razmišljanju je bil izhodišče za razvoj nove lupinice Maxi-Cosi Coral Slide Pro, ki je bila predstavljena pri okrogli mizi.

Nova generacija mobilnosti za sodobne družine

Coral Slide Pro je zasnovan kot odgovor na realne izzive, s katerimi se starši soočajo vsak dan. Njena odstranljiva mehka nosilna enota tehta le 2,5 kilograma, kar občutno zmanjša fizično obremenitev pri nošenju. V kombinaciji z bazo FamilyFix Slide Pro s tehnologijo SlideTech2 se lahko sedež iz avtomobila izvleče za kar 27 centimetrov, kar olajša nameščanje otroka predvsem na ozkih parkiriščih. Pomemben poudarek je tudi popolnoma ležeč položaj, ki je na voljo v vseh načinih uporabe: v avtomobilu, na vozičku ali med nošenjem, kar pomeni manj prebujanja spečega dojenčka in bolj naraven položaj telesa. Andreja Semolič je ob predstavitvi poudarila, da kakovostna lupinica ne vpliva le na varnost med vožnjo, temveč tudi na otrokovo počutje in gibanje v prvih mesecih:

Ko je položaj dojenčka v avtosedežu biomehansko ustrezen, lahko otrok sproščeno počiva, diha in se naravno odziva na gibanje med vožnjo. To pomeni manj napetosti v telesu in več udobja, kar je nadvse pomembno tudi za daljše vožnje in kakovosten počitek dojenčka.

Takšen pristop po njenem mnenju podpira otrokov razvoj že od prvega tedna naprej, saj omogoča telesu, da se gibalno razvija brez nepotrebnih kompenzacij.

Ko se varnost, ergonomija in življenje srečajo