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Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh

S.B.
Novice 1
15. 09. 2026 11.14

Princ Harry in Meghan Markle sta morala sprejeti nepričakovano odločitev glede šolanja svojih otrok. Archie in Lilibet sta namreč novo šolsko leto v Veliki Britaniji začela v eni od tamkajšnjih šol, a sta jo zapustila že po samo dveh dneh.

meghan markle

Razlog za hitro spremembo naj bi bile varnostne težave, povezane predvsem s prevozom otrok do šole. Informacijo je potrdil tiskovni predstavnik para, poročajo pri britanskem portalu Reuters.

Šolo zamenjala skoraj takoj po začetku pouka

Sedemletni Archie in petletna Lilibet sta septembra začela obiskovati šolo v Veliki Britaniji, potem ko se je družina po šestih letih življenja v Kaliforniji vrnila čez lužo.

Toda načrt se je hitro spremenil.

Razdalja med njihovim domom in prvotno izbrano šolo ter gost promet na poti naj bi predstavljala težavo za varnostno ekipo družine. Po pogovorih z ekipo, ki skrbi za varnost Sussexovih, sta se Harry in Meghan odločila, da otroka prepišeta drugam.

Njuna odločitev je bila torej sprejeta že po dveh dneh pouka.

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"Zelo sta si želela, da bi uspelo"

Po poročanju britanskega HELLO! naj bi si zakonca želela, da bi otroka ostala v prvotno izbrani šoli, vendar naj varnostna ekipa ne bi mogla zagotoviti dovolj varnega prevoza.

"Zelo sta si želela, da bi uspelo, vendar sta morala sprejeti težko odločitev na podlagi dejstva, da ekipa zaradi organizacijskih okoliščin ni mogla zagotoviti varne izvedbe šolskih voženj," je po poročanju HELLO! povedal vir, ki je blizu paru.

Tudi uradno sporočilo para poudarja, da odločitev ni bila povezana s šolo ali osebjem. Harry in Meghan sta se zahvalila učiteljem in drugim zaposlenim za skrb, ki so jo namenili njuni družini.

Meghan Markle in princ Harry.
Meghan Markle in princ Harry.FOTO: Profimedia

Otroka bosta zdaj obiskovala drugo šolo

Kje natančno sta Archie in Lilibet začela obiskovati pouk, javnosti ni znano. Zaradi varnostnih in zasebnostnih razlogov prav tako niso razkriti niti naslov njihovega novega doma niti ime prvotne oziroma nove šole.

Za Harryja in Meghan je bila varnost njunih otrok očitno pomembnejša od želje, da bi vztrajala pri prvotni izbiri.

Sprememba pa prihaja v času, ko se družina šele privaja na novo življenje v Veliki Britaniji.

Po šestih letih nazaj v Veliki Britaniji

Harry, Meghan, Archie in Lilibet so se v Veliko Britanijo preselili avgusta, potem ko so skoraj šest let živeli v Kaliforniji. Za otroka je to velik življenjski preobrat, saj sta večino svojega otroštva preživela v ZDA.

Meghan je pred kratkim pokazala tudi nekaj utrinkov njunega novega življenja. V videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je mogoče videti družino med sprehodom po angleškem podeželju, otroka pa sta uživala v dejavnostih na prostem in skakanju po lužah.

Toda začetek šolskega leta je očitno prinesel tudi precej bolj zapleteno plat njihovega novega življenja.

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Varnost družine je trenutno znova pod drobnogledom

Sprememba šole prihaja ravno v času, ko britanske oblasti ponovno preverjajo varnostne razmere za Harryja in Meghan.

Za Harryja je vprašanje varovanja že več let občutljiva tema. Po umiku od kraljevih dolžnosti je izgubil avtomatično pravico do policijske zaščite, zaradi česar je v preteklosti sprožil tudi pravni postopek. Zdaj je njegova varnost znova predmet ocene, prvič po vrnitvi družine v Veliko Britanijo pa se posebej preverja tudi Meghanina situacija.

Prav varnostni vidik je očitno vplival tudi na odločitev o šolanju njunih otrok.

Meghan Markle in princ Harry.
Meghan Markle in princ Harry.FOTO: Profimedia

Za Archieja in Lilibet se začenja novo poglavje

Za Archieja in Lilibet bo tako začetek šolskega leta precej drugačen od pričakovanj. Po le dveh dneh sta se morala posloviti od sošolcev in učiteljev ter začeti znova v drugem okolju.

Harry in Meghan sta se ob tem zahvalila osebju prve šole za sprejem in skrb, ki sta ju namenila njuni družini. Imena nove šole za zdaj ostajajo skrita, prav tako podrobnosti o tem, kako bo po novem organiziran prihod otrok v šolo.

Družina Sussex se medtem še naprej privaja na življenje v Veliki Britaniji, tokrat pa je prvi šolski teden prinesel odločitev, ki je nihče ni pričakoval.

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Komentarji (1)

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mijam75 15. 09. 2026 14.12
Kakšni varnostni razlogi... na poti v šolo je gneča, tako kot okrog vsake šole zjutraj. Iz varnostnih razlogov naj nehajo ves čas objavljat o sebi, pa bojo imeli blažen mir. Do zdaj še ni prišla na dan ena fotografija otrok, tako da očitno ljudem ni prav veliko mar za njih. Kate normalno vozi otroke v šolo, jim niče nič noče, Harry pa je ostal v prejšnjem tisočletju in bi vozil otroke v šolo v konvoju varnostnih vozil, kot da je komu mar, da so v sorodu s kraljem. V bistvu ubogi otroci, ki so v dveh tednih zamenjali dom, okolje, prijatelje in dvakrat šolo..
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