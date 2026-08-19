Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci

Igralka je bila med letošnjimi prejemniki naziva Disneyjeva legenda, ki ga podjetje podeljuje posameznikom za njihov pomemben prispevek k Disneyjevi zgodovini in ustvarjanju zgodb, ki zaznamujejo generacije gledalcev. Anne Hathaway je priznanje prejela več kot dve desetletji po tem, ko je občinstvo prvič navdušila kot Mia Thermopolis v filmu Princeskin dnevnik. Pozneje je za Disney zaigrala tudi v filmih Alica v čudežni deželi in Alica v deželi za ogledalom.
Pomemben trenutek v zasebnem in poklicnem življenju
Anne Hathaway je junija razkrila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. Par ima že dva sinova, po poročanju medijev pa igralka za zdaj še ne želi razkriti spola otroka.
Ob prejemu Disneyjevega priznanja je igralka spregovorila tudi o svojem zasebnem življenju. Kot poroča ABC News, je poudarila, da jo kljub uspešni karieri najbolj osrečujejo trenutki, ki jih preživlja z možem in otrokoma. Dejala je, da je prav v družinskem krogu najbolj srečna različica sebe.
Kako usklajuje kariero in materinstvo?
Hathawayeva je že večkrat odkrito spregovorila o materinstvu in izzivih, ki jih prinaša usklajevanje družinskega življenja s kariero. V preteklosti je priznala, da jo je starševstvo spremenilo tako zasebno kot poklicno ter da danes veliko bolj premišljeno izbira projekte, pri katerih sodeluje.
Prav zato številni občudujejo način, kako uspešno združuje zahtevno hollywoodsko kariero in družinsko življenje. Tudi ob enem največjih priznanj v svoji karieri je namreč v ospredje postavila družino, ne svojih dosežkov.
Od princeske do Disneyjeve legende
Za številne oboževalce bo Anne Hathaway vedno ostala predvsem princesa Mia iz filma Princeskin dnevnik. Prav ta vloga jo je pred več kot dvajsetimi leti izstrelila med največje hollywoodske zvezde. Danes pa se lahko pohvali z oskarjem, številnimi filmskimi uspešnicami in nazivom Disneyjeve legende.
Ljubitelje filmov je na dogodku razveselila tudi novica, da razvoj tretjega dela filma Princeskin dnevnik še naprej poteka. Čeprav podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, je novica med oboževalci sprožila veliko navdušenja.
Za Anne Hathaway tako letošnje poletje prinaša kar dva razloga za slavje: pomembno priznanje za njeno dolgoletno kariero in pričakovanje novega družinskega člana.
Viri: ABC News, People
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