Fotografije je prvi objavil ameriški portal TMZ, novico o prihodu novega družinskega člana pa so povzeli tudi ostali ameriški mediji. Anne je bila med sprehodom videti sproščena in nasmejana, družbo pa ji je delala prijateljica. Malčkov obraz je bil skrit, iz nosilke pa je bilo mogoče opaziti prikupno vijolično kapico s cofkom. Igralka in njen mož za zdaj še nista javno razkrila otrokovega imena, spola ali datuma rojstva. Prav tako se še nista osebno oglasila ob novici, ki je razveselila njune oboževalce.

Doma jo že čakata dva sinova

Anne in Adam sta poročena od leta 2012, njuna družina pa je bila do zdaj štiričlanska. Leta 2016 sta se razveselila prvega sina Jonathana, leta 2019 pa se jima je pridružil še Jack. Zdaj naj bi se družini pridružil še tretji otrok. Igralka je nosečnost javnosti razkrila junija letos z igrivo objavo na Instagramu. Pozneje je v pogovoru z voditeljem Sethom Meyersom priznala, da ju je nosečnost presenetila. "Neverjetno je. Vedela sva, kaj počneva, a sva bila vseeno presenečena, da se je zgodilo," je povedala in se pošalila, da je njun tretji otrok njun otrok, ki je prišel tik pred koncem tekme.

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O materinstvu je spregovorila tudi zelo osebno

Igralka je v preteklosti odkrito govorila tudi o težavah na poti do materinstva. Leta 2024 je za revijo Vanity Fair razkrila, da je pred rojstvom prvega sina doživela spontani splav. O tej izkušnji je spregovorila tudi zato, ker je želela pokazati, da nosečnost in materinstvo nista za vse ženske samoumevni ali preprosti izkušnji.

Svojih otrok sicer ne izpostavlja javnosti

V intervjuju za revijo Porter leta 2023 je pojasnila, da želi spoštovati njihovo pravico, da sami odločajo o tem, kakšno življenje bodo živeli, ko odrastejo. Zato o družinskem vsakdanu govori le redko in skrbno varuje njihovo zasebnost.