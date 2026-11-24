"Čestitke ponosni mamici Anne Hathaway in novemu družinskemu članu ... deklici!" je zapisala ob fotografiji plišastega medvedka, oblečenega v različico kostuma Andy Sachs, lika, ki ga Anne upodablja v priljubljeni filmski uspešnici. Novico je povzel tudi Entertainment Tonight, ki je ob tem poudaril, da igralka sama še ni potrdila ne spola ne imena najmlajšega družinskega člana. Njihova novinarska ekipa je za potrditev že zaprosila njene predstavnike.

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Prve fotografije z novorojenčkom so nastale v New Yorku

Da je Anne Hathaway že rodila, je javnost izvedela, ko so jo fotografi ujeli med sprehodom po New Yorku. Igralka je novorojenčka nosila v nosilki, na otrokovi kapici pa je bilo mogoče opaziti rožnat cofek. Fotografije je prvi objavil TMZ, pozneje pa so jih povzeli številni tuji mediji. Tudi kostumografinja Molly Rogers je svojo čestitko pospremila z igrivim poklonom filmskemu svetu, ki je Anne v zadnjem obdobju znova postavil v središče pozornosti.

Po dveh sinovih je v družino prišla deklica

Anne in njen mož Adam Shulman sta se poročila leta 2012. Skupaj sta že starša dvema sinovoma, Jonathanu in Jacku, zdaj pa se je njuna družina povečala še za enega člana. Igralka je tretjo nosečnost javno razkrila junija letos, ko je na Instagramu objavila fotografijo nosečniškega trebuščka. Ob njej je zapisala pomenljive besede: "Za tiste, ki gredo skozi neplodnost in pekel, povezan z zanositvijo, vedite, da nobena od mojih nosečnosti ni bila preprosta. Pošiljam vam dodatno ljubezen." S tem je znova opozorila na svojo osebno izkušnjo z izgubo nosečnosti. Leta 2015 je namreč doživela spontani splav, o katerem je pozneje odkrito spregovorila. Pojasnila je, da je bilo zanjo še posebej težko, ker je takrat igrala v gledališki predstavi, v kateri je morala vsak večer na odru uprizarjati porod.

icon-expand Anne Hathaway je v tretji nosečnosti izžarevala samozavest. FOTO: Profimedia

Spola otroka ni želela razkriti

Anne je med nosečnostjo večkrat pokazala, da želi nekatere podrobnosti družinskega življenja obdržati zase. Ko so jo avgusta vprašali, ali pričakuje dečka ali deklico, se je nasmehnila in odgovorila, naj bodo potrpežljivi. V pogovoru z Jimmyjem Kimmelom je pozneje priznala, da z možem spol otroka že poznata, vendar ga ne nameravata razkriti. "Vemo, vendar ne povemo," je odgovorila. Zdaj je njeno skrivnost očitno razkrila kar oseba iz njenega bližnjega kroga. Anne in Adam za zdaj še nista javno sporočila imena deklice, prav tako nista podrobneje spregovorila o njenem rojstvu. Prihod nove članice bo zagotovo velika sprememba tudi za njena starejša bratca. Anne je že pred rojstvom povedala, da se želi z družino čim bolj posvetiti obdobju, ko so še štirje, saj se zaveda, da bo prihod dojenčka življenje najbolj spremenil prav otrokoma. Veselijo se novega poglavja, hkrati pa želi ohraniti čim več lepih trenutkov, ki jih preživljajo skupaj.