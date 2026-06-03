Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet

Čeprav gre načeloma za nežen in čustven družinski trenutek, pa je dojenčica poskrbela za nepričakovan preobrat, ki je vse skupaj spremenil v komično spletno senzacijo.

Na videoposnetku Anja v naročju drži svojo prvorojenko in jo približa tortici s svečko, simbolično praznovanje prvega meseca življenja.

V trenutku, ko se zdi, da bo sledil klasičen "pih svečke", dojenčica preseneti in svečko "upihne" na način, ki ga nihče ni pričakoval. Dogodek je sprožil val smeha in navdušenja med sledilci.

Sledilci navdušeni nad posnetkom

Videoposnetek je hitro prejel številne odzive, čestitke "mini slavljenki", šaljive komentarje in veliko smeha Mnogi so zapisali, da jih je prizor popolnoma razvedril in da gre za enega najbolj simpatičnih trenutkov, ki so jih videli v zadnjem času.

Deklici pa ob pihanju prve svečke čestitamo tudi mi in želimo, da bo zrasla v navihano, iskrivo, zdravo in veselo dekle!