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Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet

S.B.
Novice 0
03. 06. 2026 12.26

Slovenska vplivnica Anja Sivec je na družbenih omrežjih delila simpatičen in precej nenavaden rojstnodnevni posnetek, ki je hitro postal viralen med njenimi sledilci.

Anja Sivec

Prva "rojstnodnevna svečka" pri enem mesecu

Na videoposnetku Anja v naročju drži svojo prvorojenko in jo približa tortici s svečko, simbolično praznovanje prvega meseca življenja.

Čeprav gre načeloma za nežen in čustven družinski trenutek, pa je dojenčica poskrbela za nepričakovan preobrat, ki je vse skupaj spremenil v komično spletno senzacijo.

"Upihnila" svečko na čisto svoj način

V trenutku, ko se zdi, da bo sledil klasičen "pih svečke", dojenčica preseneti in svečko "upihne" na način, ki ga nihče ni pričakoval. Dogodek je sprožil val smeha in navdušenja med sledilci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledilci navdušeni nad posnetkom

Videoposnetek je hitro prejel številne odzive, čestitke "mini slavljenki", šaljive komentarje in veliko smeha Mnogi so zapisali, da jih je prizor popolnoma razvedril in da gre za enega najbolj simpatičnih trenutkov, ki so jih videli v zadnjem času.

Deklici pa ob pihanju prve svečke čestitamo tudi mi in želimo, da bo zrasla v navihano, iskrivo, zdravo in veselo dekle! 

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