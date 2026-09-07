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Pred prihodom dojenčice obkrožena z ženskami, ki ji pomenijo največ

S.B.
Novice 0
07. 09. 2026 13.37

Anja Ramšak odšteva dneve do velikega življenjskega preobrata. Priljubljena radijska voditeljica bo prvič postala mama, pred prihodom svoje deklice pa je s svojimi najbližjimi ženskami obeležila prav posebno priložnost. Utrinke z baby showerja je delila tudi s svojimi sledilci in ob fotografijah zapisala: "Moje žensko pleme."

anja ramšak

Za Anjo je letošnje leto še posebej posebno. Marca je v oddaji Denis Avdić Show razkrila, da z možem Matevžem pričakujeta prvega otroka. Novica je bila zanjo še posebej čustvena, saj je sama priznala, da še vedno težko verjame, da bo postala mama. Takrat je povedala, da je zelo srečna, hvaležna, pa tudi nekoliko prestrašena in zaskrbljena.

Prihaja deklica

Junija sta Anja in Matevž izvedela tudi, da pričakujeta deklico. Spol otroka so ji sodelavci na Radiu 1 razkrili na prav poseben način, z dronom, ki je nad prostori radia priletel z rožnatimi baloni. Anja je takrat povedala, da se rojstva svoje deklice veseli in da bo predvidoma prišla na svet septembra.

Zdaj je tako očitno že vse bolj čutiti, da se veliki dan približuje.

Poseben dan v družbi žensk, ki ji največ pomenijo

Na fotografijah, ki jih je Anja objavila, je mogoče začutiti sproščeno in praznično vzdušje. Bodoča mamica je svoj baby shower preživela v družbi žensk, ki so ji blizu, ob tem pa zapisala pomenljive besede: "Moje žensko pleme."

Izraz, ki ga danes pogosto uporabljamo za krog žensk, ki si med seboj nudijo podporo, razumevanje in občutek pripadnosti, se k njeni zgodbi lepo poda. Pred njo je namreč povsem novo življenjsko obdobje, v katerem bo tudi sama stopila v eno najpomembnejših ženskih vlog, vlogo mame.

In prav podpora bližnjih je v takšnih trenutkih lahko še posebej dragocena.

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Pot do nosečnosti ni bila samoumevna

Anja je v zadnjih mesecih precej iskreno spregovorila tudi o tem, da pot do nosečnosti zanjo in Matevža ni bila kratka ali preprosta. Za revijo Obrazi je povedala, da sta se za otroka trudila več let in da je pred spontano zanositvijo prestala tudi postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki ni bil uspešen. Nato je zanosila spontano.

Prav zato je njena nosečnost zanjo očitno še toliko bolj dragocena.

V pogovoru je povedala tudi, da si želi biti predvsem empatična mama, ki otroku ne bo vsiljevala svojih pričakovanj, temveč bo znala sprejemati njegove odločitve. Želi si, da otrok nikoli ne bi pomislil, da jo je razočaral.

Zdaj se odpira novo poglavje

Anja se je z Matevžem poročila decembra 2024, veselo novico o nosečnosti pa je javnosti razkrila približno leto in nekaj mesecev pozneje.

Zdaj je pred njima že zadnji del čakanja na njuno deklico.

In če je baby shower mogoče razumeti kot nekakšen simbolični uvod v novo življenjsko obdobje, je Anjin zapis 'moje žensko pleme' morda tudi lep opomnik, kako pomembno je imeti ob sebi ljudi, s katerimi lahko deliš tako srečne kot težje trenutke.

Tokrat je bil dan namenjen njej, njenim bližnjim ženskam in predvsem mali deklici, ki bo že kmalu spremenila njun svet.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Anja Ramšak nosečnost baby shower materinstvo slavni Slovenci
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