Radijska voditeljica sporočila veselo novico: postala bo mama

Anja Ramšak bo postala mama. Veselo novico je razkrila v etru Denis Avdić Showa. Med radijsko oddajo je povedala, da se bo čez nekaj mesecev razveselila rojstva otroka. "Čez nekaj mesecev bom mama. Še sama ne morem verjeti," je povedala.

Njeni sodelavci so bili ob njeni novici izjemno navdušeni. Takoj so ji izrekli čestitke in jo močno objeli.

Se bo Anja razveselila deklice ali dečka?

Že kmalu po razkritju pa so se začela tudi ugibanja, ali se bo Anja s partnerjem Matevžem razveselila deklice ali dečka. Tako Denis Avdić kot Miha Deželak sta prepričana, da se bo Anji in njenemu partnerju kmalu pridružila deklica, podobnega mnenja pa so tudi številni drugi člani njihove ekipe.