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Anja Šiftar razkrila, zakaj je morala po porodu na Mojmirja čakati vse do večera

S.B.
Novice 0
12. 11. 2026 12.17

Prihod prvega otroka je za vsako družino poseben trenutek, prve ure in dnevi po porodu pa pogosto prinesejo tudi nepredvidljive okoliščine. S svojo zanimivo izkušnjo je zdaj nasmejala tudi Anja Šiftar, žena priljubljenega kuharskega mojstra in sodnika oddaje MasterChef Slovenija Mojmirja Šiftarja. Razkrila je namreč, da je morala ob odhodu iz porodnišnice s sinom Filipom na moža čakati vse do 18. ure. Razlog? Mojmirjeve službene obveznosti in snemanje priljubljene kuharske oddaje.

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Anja se je na družbenem omrežju spomnila dneva, ko sta s sinom zapuščala porodnišnico. "Zaradi snemanja te oddaje sva s Filipom čakala v porodnišnici do 18h, da naju je Mojmir lahko prišel iskat," je zapisala. Njuna pot domov je bila tako nekoliko drugačna, kot bi si jo morda predstavljala.

A čeprav je morala na moža počakati nekoliko dlje, jo je ob odhodu čakalo prav posebno presenečenje. Tekmovalci aktualne sezone MasterChefa so namreč poskrbeli za čudovito gesto. V avtomobilu jo je pričakal šopek rož, s katerim so ji polepšali prvi odhod domov z novorojenčkom.

Anja je ob tem zapisala, da so jo tekmovalci zelo lepo presenetili, njihovo pozornost pa je očitno še posebej cenila. 

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Mojmir je bil pri porodu ob ženi od začetka do konca

Mojmir in Anja sta se sina Filipa razveselila marca 2026. Novico o rojstvu je najprej na družbenih omrežjih delila Anja, pozneje pa je kuharski mojster v pogovoru za 24ur.com spregovoril tudi o prvih trenutkih očetovstva.

Takrat je razkril, da je bil pri porodu prisoten od začetka do konca. "Na srečo ravno tisti dan nismo snemali MasterChefa. Pri porodu sem bil prisoten od začetka do konca in to je izkušnja, ki je ne bi zamenjal za nič na svetu", je povedal.

Priznal je, da ga je najbolj ganil trenutek, ko je prvič zaslišal jok svojega otroka. Ob tem se je zahvalil tudi zdravstvenemu osebju ljubljanske porodnišnice, ki je poskrbelo za Anjo in njunega sina.

Za Mojmirja se je tako začelo novo življenjsko poglavje, ki ga je opisal kot eno najlepših obdobij v življenju. Ob službenih obveznostih, vodenju restavracije in sodelovanju v televizijski oddaji pa se je moral navaditi tudi na povsem drugačen vsakdan.

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MasterChef Slovenija 2026FOTO: POP TV
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Mojmir in Anja sta se sina razveselila marca

Zakonca sta veselo novico o pričakovanju prvega otroka razkrila v začetku januarja 2026. Takrat sta na družbenih omrežjih objavila prisrčen posnetek, na katerem Mojmir poljubi Anjin nosečniški trebušček.

Sina sta poimenovala Filip, Mojmir pa je v intervjuju za 24ur.com razkril, da sta pravo ime zanj začutila, ko sta ga prvič prijela v naročje.

Kuharski mojster je ob tem že takrat povedal, da si želi biti prisoten in podporen oče. Med prvimi skupnimi rituali je omenil tudi branje pravljic, ki sta jih s partnerico prejela v dar.

Viri: Večer, 24ur.com

Anja Šiftar Mojmir Šiftar MasterChef Slovenija porodnišnica dojenček Filip
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