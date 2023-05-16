Andrej Škufca: 'Iskrica med nama je bila močna in še vedno traja'

Preden sta postala par, sta se z ženo Melindo poznala kar dve desetletji. Ali se spomnite, kdaj je pravzaprav preskočila tista usodna iskrica med vama?

Ja, ampak bom to zase obdržal. Iz osebnih razlogov.

Morda le kakšna manjša podrobnost ...

Je že kar nekaj časa nazaj, ampak se res dobro spomnim iskrice. Je bila močna in še vedno traja.

Iz vajine ljubezni se je rodil tudi sin Valentin. Sta to ime izbrala, ker je bil rojen le pet dni po Valentinovem?

Potem ste bili vi tisti, ki ste na koncu izbrali ime?

Jaz sem v bistvu našel to ime. Sem šel kar lepo na internet in sem vpisal 'slovenska imena', potem pa sem šel lepo po vrsti, od a do ž. In me je v bistvu že malo skrbelo, ker sem bil že pri v, pa še vedno nisem našel imena, ki bi mi bilo všeč. Potem pa sem prebral ime 'Valentin' ... Valentin Škufca, Škufca Valentin. Pa sem rekel še Melindi 'a je', pa je rekla 'je'. To je to.

Kako pa vaju je rojstvo otroka spremenilo?

Mislim, da bi to lažje ocenil nekdo, ki gleda od zunaj. To, kako sva se midva spremenila.

Sta morda opazila, da so postale kakšne vajine lastnosti bolj izrazite? Katere?

Jaz sem malo bolj vzgojiteljski, zato ker moram biti, ker imam otroka. Mogoče sem v kakšnih trenutkih tudi bolj igriv. Prej mi to ni bilo treba. Mogoče to, ja.

Je vzgoja otroka pri vama stvar kompromisov? Se morata predhodno dogovoriti, da potem nastopita enotno pred otrokom?

Nisva še prišla do tam ... Pri nama je bolj spontano, zdi pa se mi, da sva zelo usklajena kot partnerja. No, vsaj zdi se mi tako. Tako da ja, imava podoben pogled na celotno zadevo. Drugače pa je pomembna še dinamika. Ko vidim, da ona 'fura' neko smer, jaz to zaznam in ne bom šel potem kontra delati. Ni se pa nama bilo še treba prav dogovarjati v smislu 'to in to mu morava rečt, ker se je zgodilo to in to'. To še pride, star je šele štiri leta.

Kdo od vaju je pa je bolj strog kot starš? Vi?

Mislim, da ja. Menim, da sem jaz bolj strog, ne vem pa ... No, tudi njo seveda razjezi, kar je logično, ampak mogoče sem jaz malce bolj poštirkan, bolj škatlica ... Pri meni mora biti vse urejeno, pa pospravljeno, pa tako. Mogoče sem malce bolj tak, ja.

V kakšno osebo si želite, da bi nekoč odrasel vaš sin?

Katere karakteristike in lastnosti so vam pomembne in jih želite priučiti otroku?

Jaz sem bil priučen dela, reda, zavzetosti. Če vidiš priložnost, jo pograbi. Raje ciljaj višje kot nižje. Ne se ustrašiti ciljev. Verjetno bom izhajal iz tega, kako sem doživljal sebe kot mladega moškega in kako sem šel čez vse procese pri mojem uspehu.

Bo tudi Valentin plesalec kot vidva? Že kaže morda zanimanje za ples in glasbo?