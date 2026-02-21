Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?

B.R.
Novice 1
21. 02. 2026 02.59

Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci na Japonskem, je pokazala, da imajo otroci mater, ki so bile pri porodu starejše, nižjo verjetnost za razvoj alergijskih bolezni v zgodnjem otroštvu.

mami in sin

Rezultati, objavljeni v medicinski reviji JAMA Network Open, kažejo, da se tveganje za alergije, kot so alergija na hrano, seneni nahod in občutljivost na pršice, zmanjšuje z naraščajočo starostjo matere.

Velika kohortna študija z Japonske

Raziskava je vključevala 34.942 parov mater in otrok, ki so jih spremljali od rojstva do starosti štirih let. Povprečna starost mater ob porodu je bila približno 31 let.

Glavni izsledki študije so pokazali:

- Otroci mater, starih med 35 in 39 let, so imeli nižjo verjetnost za alergijo na hrano pri enem letu starosti v primerjavi z otroki mater, starih 25–29 let.

- Otroci mater, starih 40 let ali več, so imeli še nižjo verjetnost alergije na hrano pri enem letu in nižje tveganje za piskanje pri štirih letih starosti.

Raziskovalci so poudarili, da se verjetnost alergij opazno zmanjša pri otrocih starejših mater, kar kaže na zaščitni učinek višje starosti ob rojstvu otroka.

Poleg tega so ugotovili, da imajo otroci mater, starih 35 let ali več, nižjo občutljivost na pršice, enega najpogostejših alergenov, povezanih z astmo in ekcemom, so zapisali na spletni strani Life Science.

Avtorji študije ocenjujejo, da starost matere ob rojstvu lahko vpliva na razvoj otrokovega imunskega sistema zaradi kombinacije bioloških, vedenjskih in okolijskih dejavnikov.
Avtorji študije ocenjujejo, da starost matere ob rojstvu lahko vpliva na razvoj otrokovega imunskega sistema zaradi kombinacije bioloških, vedenjskih in okolijskih dejavnikov. FOTO: Adobe Stock

Možni mehanizmi zaščite

Avtorji študije ocenjujejo, da starost matere ob rojstvu lahko vpliva na razvoj otrokovega imunskega sistema zaradi kombinacije bioloških, vedenjskih in okolijskih dejavnikov. Med možnimi razlagami omenjajo razlike v življenjskem slogu, prehrani, socialno-ekonomskem statusu in celo epigenetske spremembe, ki se lahko pojavijo s staranjem mater.

Rezultati kažejo jasen trend – višja starost matere korelira z nižjim tveganjem alergijskih bolezni pri otrocih v prvih letih življenja.

Pomen za javno zdravje

Alergijske bolezni, vključno s senenim nahodom, ekcemom in alergijo na hrano, močno vplivajo na kakovost življenja otrok in njihovih družin. Epidemiološke raziskave kažejo, da se te bolezni pojavljajo že v prvih letih življenja, zato je razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na njihov razvoj, ključno za preprečevanje in obvladovanje alergij, so poročali na PubMed.

Raziskovalci opozarjajo, da gre za večfaktorski pojav, saj na alergije pri otrocih vplivajo tudi genetski dejavniki, družinska anamneza, izpostavljenost okolju in prehranske navade.

Druge ugotovitve raziskav

Druge študije so preučevale vpliv materine prehrane med nosečnostjo, ki lahko prav tako zmanjša tveganje alergij pri otrocih. Nekatere raziskave so pokazale, da višja kakovost materine prehrane in uživanje določenih živil med nosečnostjo lahko pozitivno vplivata na otrokovo imunsko zdravje, so zapisali na Medscape.

Takrat lahko posumite, da ima otrok seneni nahod
Preberi še
Takrat lahko posumite, da ima otrok seneni nahod
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
starost matere alergije pri otrocih imunski sistem nosečnost zdravje otroka imunski sistem otroka preprečevanje alergij
Prejšnji članek
Družina in odnosi

Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja

Naslednji članek
Intervju

Gregor Merdaus: "Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
geemale 21. 02. 2026 09.33
jah seveda, te lublanske šprikle, se možijo pri 35, 40.... po je pa mulc alergičen na vse razen travo.... pa kašn zdrav kmečki fant tut pomaga, rajtam....
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522