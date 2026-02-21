Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?

Rezultati, objavljeni v medicinski reviji JAMA Network Open , kažejo, da se tveganje za alergije, kot so alergija na hrano, seneni nahod in občutljivost na pršice, zmanjšuje z naraščajočo starostjo matere.

Raziskava je vključevala 34.942 parov mater in otrok, ki so jih spremljali od rojstva do starosti štirih let. Povprečna starost mater ob porodu je bila približno 31 let.

Glavni izsledki študije so pokazali:

- Otroci mater, starih med 35 in 39 let, so imeli nižjo verjetnost za alergijo na hrano pri enem letu starosti v primerjavi z otroki mater, starih 25–29 let.

- Otroci mater, starih 40 let ali več, so imeli še nižjo verjetnost alergije na hrano pri enem letu in nižje tveganje za piskanje pri štirih letih starosti.

Raziskovalci so poudarili, da se verjetnost alergij opazno zmanjša pri otrocih starejših mater, kar kaže na zaščitni učinek višje starosti ob rojstvu otroka.

Poleg tega so ugotovili, da imajo otroci mater, starih 35 let ali več, nižjo občutljivost na pršice, enega najpogostejših alergenov, povezanih z astmo in ekcemom, so zapisali na spletni strani Life Science.