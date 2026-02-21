Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?

Rezultati, objavljeni v medicinski reviji JAMA Network Open, kažejo, da se tveganje za alergije, kot so alergija na hrano, seneni nahod in občutljivost na pršice, zmanjšuje z naraščajočo starostjo matere.
Velika kohortna študija z Japonske
Raziskava je vključevala 34.942 parov mater in otrok, ki so jih spremljali od rojstva do starosti štirih let. Povprečna starost mater ob porodu je bila približno 31 let.
Glavni izsledki študije so pokazali:
- Otroci mater, starih med 35 in 39 let, so imeli nižjo verjetnost za alergijo na hrano pri enem letu starosti v primerjavi z otroki mater, starih 25–29 let.
- Otroci mater, starih 40 let ali več, so imeli še nižjo verjetnost alergije na hrano pri enem letu in nižje tveganje za piskanje pri štirih letih starosti.
Raziskovalci so poudarili, da se verjetnost alergij opazno zmanjša pri otrocih starejših mater, kar kaže na zaščitni učinek višje starosti ob rojstvu otroka.
Poleg tega so ugotovili, da imajo otroci mater, starih 35 let ali več, nižjo občutljivost na pršice, enega najpogostejših alergenov, povezanih z astmo in ekcemom, so zapisali na spletni strani Life Science.
Možni mehanizmi zaščite
Avtorji študije ocenjujejo, da starost matere ob rojstvu lahko vpliva na razvoj otrokovega imunskega sistema zaradi kombinacije bioloških, vedenjskih in okolijskih dejavnikov. Med možnimi razlagami omenjajo razlike v življenjskem slogu, prehrani, socialno-ekonomskem statusu in celo epigenetske spremembe, ki se lahko pojavijo s staranjem mater.
Rezultati kažejo jasen trend – višja starost matere korelira z nižjim tveganjem alergijskih bolezni pri otrocih v prvih letih življenja.
Pomen za javno zdravje
Alergijske bolezni, vključno s senenim nahodom, ekcemom in alergijo na hrano, močno vplivajo na kakovost življenja otrok in njihovih družin. Epidemiološke raziskave kažejo, da se te bolezni pojavljajo že v prvih letih življenja, zato je razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na njihov razvoj, ključno za preprečevanje in obvladovanje alergij, so poročali na PubMed.
Raziskovalci opozarjajo, da gre za večfaktorski pojav, saj na alergije pri otrocih vplivajo tudi genetski dejavniki, družinska anamneza, izpostavljenost okolju in prehranske navade.
Druge ugotovitve raziskav
Druge študije so preučevale vpliv materine prehrane med nosečnostjo, ki lahko prav tako zmanjša tveganje alergij pri otrocih. Nekatere raziskave so pokazale, da višja kakovost materine prehrane in uživanje določenih živil med nosečnostjo lahko pozitivno vplivata na otrokovo imunsko zdravje, so zapisali na Medscape.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV