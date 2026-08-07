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Ali sladkor res spremeni vedenje otrok? Znanost ponuja presenetljiv odgovor

L.G.
Novice 0
07. 08. 2026 03.45

Mnogi starši so že doživeli podoben prizor: otrok na rojstnodnevni zabavi poje kos torte, popije sok in čez nekaj minut neusmiljeno teka naokrog, glasno govori in se zdi poln energije. Zato ne preseneča, da je med najbolj razširjenimi prepričanji o prehrani otrok tudi to, da sladkor povzroča hiperaktivnost. Toda kaj o tem pravi znanost?

sladkor

Mit, ki ga znanost že dolgo preverja

Vprašanje, ali sladkor povzroča hiperaktivnost, raziskovalce zanima že desetletja. Ena najbolj znanih analiz raziskav, objavljena v strokovni reviji JAMA, je pregledala rezultate številnih študij in ugotovila, da sladkor pri večini otrok ni vplival ne na vedenje ne na njihove kognitivne sposobnosti.

Podobne ugotovitve navajajo tudi strokovnjaki organizacije Sugar Nutrition UK, ki poudarjajo, da nadzorovane raziskave niso našle dokazov, da bi sladkor neposredno povzročal hiperaktivnost.

Zakaj se potem zdi, da so otroci po sladkarijah bolj živahni?

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Razlog je pogosto v okoliščinah, v katerih otroci uživajo sladko hrano.

Pomislite na rojstnodnevne zabave, praznovanja ali družinska srečanja. Otroci so obdani s prijatelji, navdušeni nad dogajanjem, pogosto lahko dlje ostanejo pokonci in imajo manj običajnih omejitev kot sicer. Vse to lahko vpliva na njihovo vedenje precej bolj kot sam sladkor.

Nekatere raziskave so pokazale celo zanimiv psihološki pojav. Ko so staršem povedali, da je njihov otrok zaužil sladkor, so ga pogosto ocenili kot bolj hiperaktivnega, tudi takrat, ko otrok sladkorja sploh ni dobil. Raziskovalci menijo, da gre za učinek pričakovanj: če verjamemo, da bo nekaj vplivalo na vedenje, spremembe hitreje opazimo.

Čeprav ni bilo potrjeno, da sladkor neposredno povzroča hiperaktivnost, to še ne pomeni, da je vseeno, koliko sladkega otrok poje.
Čeprav ni bilo potrjeno, da sladkor neposredno povzroča hiperaktivnost, to še ne pomeni, da je vseeno, koliko sladkega otrok poje.FOTO: Shutterstock

Ali to pomeni, da sladkor nima nobenega vpliva?

Čeprav ni bilo potrjeno, da sladkor neposredno povzroča hiperaktivnost, to še ne pomeni, da je vseeno, koliko sladkega otrok poje.

Pogosto uživanje sladkih pijač in zelo sladke hrane je lahko povezano z večjim tveganjem za težave s pozornostjo in simptome ADHD, vendar raziskovalci opozarjajo, da povezava še ne dokazuje vzroka. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so življenjski slog, kakovost prehrane in družinsko okolje.

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Kaj lahko storijo starši?

Namesto da za vsak izbruh energije okrivite sladkor, strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih korakov:/>- sladkarije naj bodo občasni del prehrane in ne vsakodnevna navada;/>- spodbujajte uživanje sadja, zelenjave in polnovrednih živil;/>- omejite sladkane pijače;/>- poskrbite za dovolj gibanja in kakovosten spanec;/>- opazujte otrokove navade kot celoto, ne le njegovega vedenja po sladici.

Če se vam zdi, da otrok po torti nenadoma postane glasnejši in bolj živahen, niste edini. Toda po mnenju številnih raziskovalcev je za to pogosto krivo navdušenje nad dogodkom, družba vrstnikov in splošno vzdušje, ne pa sladkor sam.

Vir: JAMA, Medical News Today, Medline Plus, Sugar Nutrition UK

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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