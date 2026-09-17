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Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica

S.B.
Novice 0
17. 09. 2026 09.05

Posebni trenutki v življenju otrok so pogosto tudi nepozabni trenutki za njihove starše. Še posebej takrat, ko otrok po letih truda, odrekanj in učenja doseže pomemben življenjski cilj. S ponosom in ganjenostjo je takšen trenutek doživela tudi Alenka Kesar, ki je na družbenih omrežjih delila novico o uspehu svoje hčerke Neli.

alenka kesar

Neli je zaključila magistrski študij z odliko in postala magistrica profesorica angleščine in zgodovine. Dosežek, ki za mlado diplomantko pomeni pomemben korak na poklicni poti, je njena mama pospremila z besedami, polnimi čustev.

"Kakšen ponos me preveva! Čustva se prerivajo, besede kar ne presahnejo," je med drugim zapisala Alenka.

Njena objava razkriva, kako globoko lahko starši doživijo uspehe svojih otrok. Za njimi namreč niso le diplome in nazivi, temveč tudi leta spremljanja, podpore, skrbi in skupnega premagovanja izzivov.

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Družina, v kateri se prepletajo ljubezen in življenjske poti

Alenka Kesar je slovenska televizijska voditeljica, pisateljica in avtorica avtobiografskih knjig. V javnosti je skozi leta večkrat spregovorila tudi o svojem zasebnem življenju, materinstvu, partnerskih odnosih in družinskih preizkušnjah.

Z družino, ki jo je ustvarila s partnerjem Kamenkom, je povezana tudi zgodba o širši družini. V intervjuju za Posavski obzornik leta 2021 je povedala, da sta v skupno življenje vsak pripeljala po dva otroka. Alenka ima hčerki Neli in Lino, Kamenko pa sina Iana in hčerko Taro.

Velik uspeh, ki je postal družinski praznik

Magistrski naziv ni zgolj zaključek študijskega obdobja, temveč za številne mlade predstavlja tudi začetek novega poglavja. Neli je z zaključkom študija angleščine in zgodovine pridobila strokovno izobrazbo za pedagoško področje, njena mama pa je ob tem javno izrazila ponos.

Takšni trenutki pogosto spomnijo na to, kako hitro otroci odraščajo. Od prvih šolskih dni do akademskih dosežkov se v družinskem spominu naberejo številne zgodbe, ki jih starši nosijo s seboj. Neli je dosegla pomemben cilj, njena mama pa je ta trenutek želela deliti tudi z ljudmi, ki jo spremljajo.

Za družino je bil to dan ponosa, za Neli pa pomemben mejnik na poti, ki se z zaključkom študija šele zares odpira.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Alenka Kesar družina ponos magisterij vzgoja
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