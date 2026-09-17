Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica

Neli je zaključila magistrski študij z odliko in postala magistrica profesorica angleščine in zgodovine. Dosežek, ki za mlado diplomantko pomeni pomemben korak na poklicni poti, je njena mama pospremila z besedami, polnimi čustev. "Kakšen ponos me preveva! Čustva se prerivajo, besede kar ne presahnejo," je med drugim zapisala Alenka. Njena objava razkriva, kako globoko lahko starši doživijo uspehe svojih otrok. Za njimi namreč niso le diplome in nazivi, temveč tudi leta spremljanja, podpore, skrbi in skupnega premagovanja izzivov.

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Družina, v kateri se prepletajo ljubezen in življenjske poti

Alenka Kesar je slovenska televizijska voditeljica, pisateljica in avtorica avtobiografskih knjig. V javnosti je skozi leta večkrat spregovorila tudi o svojem zasebnem življenju, materinstvu, partnerskih odnosih in družinskih preizkušnjah. Z družino, ki jo je ustvarila s partnerjem Kamenkom, je povezana tudi zgodba o širši družini. V intervjuju za Posavski obzornik leta 2021 je povedala, da sta v skupno življenje vsak pripeljala po dva otroka. Alenka ima hčerki Neli in Lino, Kamenko pa sina Iana in hčerko Taro.

Velik uspeh, ki je postal družinski praznik