Alarm za starše: največji odpoklic otroških formul doslej

B.R.
Novice 0
11. 02. 2026 09.13

V Sloveniji poteka množični umik mlečnih pripravkov za dojenčke, med katerimi so tudi nekateri izdelki znamke Aptamil, kot poroča Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Razlog za odpoklice je možna prisotnost toksina cereulida, ki ga proizvaja bakterija Bacillus cereus in lahko povzroča slabost, bruhanje ter drisko pri dojenčkih.

Dva izmed odpoklicanih izdelkov

Zaradi tega so bile preventivno odpoklicane formule za dojenčke in živila za posebne zdravstvene namene, izdelana iz sestavin kitajskega dobavitelja, ki jih uporabljajo številni proizvajalci, med drugim Nestlé, Danone in Lactalis.

Proizvajalci so odpoklicali izdelke v več kot 60 državah, kar velja za enega največjih odpoklicev tovrstnih izdelkov doslej. V nekaterih državah potekajo preiskave sumov zastrupitev dojenčkov, pri čemer so zabeleženi primeri bolezni, ki jih preiskujejo tudi v Franciji, Belgiji in Združenem kraljestvu. Evropska agencija za varno hrano je 2. februarja 2026 določila novo mejno vrednost za vsebnost cereulida, zaradi česar so nekateri proizvajalci preventivno odpoklicali še več izdelkov.

Starši v stiski

Starši so zaskrbljeni, saj se odpoklici pojavljajo skoraj vsak dan, zato mnogi ne upajo uporabljati niti pripravkov, ki še niso označeni kot sporni. Klavdija Bezjak, mamica dvomesečnega dojenčka Staša, ki ga zaradi zdravstvenih razlogov hrani z mlečnim pripravkom, opisuje vsakodnevno skrb: "Skrbi me, kaj bo v prihodnje. Vsak dan res ne morem klicati v lekarno."

Za njenega sina je edina ustrezna formula tista, ki jo trenutno uporablja, medtem ko se posamezne serije umikajo s trga. Pediatrinja Vlasta Kunaver iz Zdravstvenega doma Kamnik pojasnjuje, da toksin cereulid predstavlja tveganje predvsem zaradi bakterijske kontaminacije in da simptomi, kot so driska, bruhanje in slabost, niso vedno enostavni za prepoznavanje. Staršem svetuje, naj poiščejo zdravniško pomoč, če otrok odvaja blato pogosteje kot običajno ali če je konsistenca blata bistveno bolj redka.

Katere izdelke so odpoklicali v Sloveniji

Trgovci, med drugim Müller, Lidl in dm, so potrošnike že obvestili o prostovoljnih odpoklicih. Med odpoklicanimi izdelki so različne serije formul Aptamil, kot so Pronutra Pre, Profutura Pre, Pronutra 1, 2 in 3, Profutura DuoAdvance ter Aptamil AR 2. Poleg tega je dm preventivno odpoklical tudi začetna mleka znamke Nestlé Nan Comfortis 1 in Nan Optipro 1.

Staršem svetujejo, naj preverijo roke uporabe svojih zalog, neodprte ali že načete izdelke pa vrnejo na prodajno mesto in zahtevajo vračilo kupnine. Trgovci bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Sumi zastrupitev v tujini

Odpoklici so se začeli decembra lani, ko je Nestlé France napovedal umik mlečne formule za dojenčke, proizvedene v tovarni v Nunspeetu na Nizozemskem, zaradi suma kontaminacije s cereulidom. Kontaminacijo so izsledili do kitajskega dobavitelja olja ARA (arahidonske kisline), ključne sestavine v vrhunskih mlečnih formulah. Januarja 2026 so Nestlé, Danone in drugi proizvajalci odpoklicali več serij v 60 državah.

V Franciji so preiskovali tudi smrt dveh dojenčkov, ki so pred tem uživali kontaminirano formulo, znanstveno pa vzročne povezave niso potrdili. V Združenem kraljestvu je več deset dojenčkov zbolelo, v Belgiji pa je bil januarja zabeležen primer bolezni po zaužitju kontaminirane formule.

Svetovanje staršem

Zdravstveni inšpektorat Slovenije poziva starše, da redno spremljajo uradna obvestila in se držijo navodil glede odpoklicanih serij. Če imajo doma mlečne pripravke z odpoklicanimi roki uporabe ali opazijo prebavne težave pri otroku, je nujno, da takoj poiščejo zdravniško pomoč. Pristojni organi spremljajo laboratorijske analize in aktivnosti proizvajalcev, da zagotovijo varnost izdelkov in zdravje otrok.

odpoklic otroških formul Aptamil varnost hrane za dojenčke cereulid zdravje otrok
