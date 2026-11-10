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Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina

Bibaleze.si
Novice 0
10. 11. 2026 09.36

Pevka Ajda Stina Turek, znana iz šova Slovenija ima talent, in ustvarjalec video vsebin Jure Ropič sta postala starša. Na družbenih omrežjih sta sporočila, da se jima je rodil zdrav deček po imenu Adrian, in razkrila prve podatke o novorojenčku.

Ajda Stina Turek
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Pevka Ajda Stina Turek, ki jo je širša slovenska javnost spoznala v šovu Slovenija ima talent, je prvič postala mamica. S partnerjem Juretom Ropičem, ustvarjalcem video vsebin za družbena omrežja, sta se razveselila rojstva sina. Par je veselo novico sporočil prek družbenih omrežij, kjer sta razkrila, da sta novorojenčku nadela ime Adrian. Za mlada starša se je s tem dogodkom začelo povsem novo življenjsko poglavje, polno starševskih izzivov in radosti.

Novorojenček Adrian je na svet prijokal v Porodnišnici Ljubljana. Ob rojstvu je tehtal 3050 gramov in meril 50 centimetrov. Starša sta natančen čas rojstva delila v skupni objavi na družbenih omrežjih: "V petek 30.10. se je ob 19:04 rodil najin mali Adrian." - Ajda Stina Turek in Jure Ropič. Objavo sta pospremila s fotografijo velikega modrega plišastega medvedka. Ta v naročju drži spominsko kartico, na kateri so zapisani dečkovo ime, datum rojstva ter njegove prve telesne mere.

Ajda je na oder Talentov stopila dvakrat in dobila Marjetkin zlati gumb.
Ajda je na oder Talentov stopila dvakrat in dobila Marjetkin zlati gumb.FOTO: Urška Miklič

Ajda Stina Turek in Jure Ropič sta novico o nosečnosti dolgo skrivala pred javnostjo. Pevka je sledilce in medije presenetila šele pred kratkim, ko je prvič razkrila, da pričakuje otroka. Takrat je na družbenih omrežjih objavila fotografije, na katerih je bil viden že precej zaobljen nosečniški trebušček. Par se je očitno zavestno odločil, da večji del tega obdobja preživi v zasebnosti, brez prevelike medijske pozornosti.

Ajda Stina Turek ima za seboj bogato glasbeno izobrazbo in izkušnje. Na odru oddaje Slovenija ima talent je prvič nastopila že leta 2010. Kasneje je svojo glasbeno pot nadaljevala v tujini in zaključila študij na prestižni ameriški glasbeni akademiji Berklee College of Music v Bostonu. Leta 2023 se je vrnila na oder šova Slovenija ima talent in s svojim šolanim vokalom ponovno navdušila žirijo ter gledalce.

Za pevko in njenega partnerja, ki se ukvarja z ustvarjanjem video vsebin, se zdaj začenja novo obdobje, v katerem bosta usklajevala svoje kariere s starševskimi obveznostmi. Rojstvo sina Adriana je prineslo veliko spremembo v njun vsakdan. Mladima staršema ob rojstvu prvorojenca izrekamo iskrene čestitke.

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