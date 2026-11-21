Prihod otroka življenje obrne na glavo. Čeprav se bodoče mamice na porod in nosečnost pogosto pripravljajo mesece, jih lahko obdobje po rojstvu preseneti na povsem drugačen način. To je na lastni koži spoznala tudi Ajda Osta, ki priznava, da je bila na porod dobro pripravljena, na poporodno obdobje pa precej manj.

Prvi meseci po porodu so bili zelo naporni

Ajda nam je zaupala, da nosečnost ni bila tako zahtevna, kot bi morda pričakovala, tudi porod se ji je v spominu ohranil kot intenzivna, a razmeroma kratka izkušnja. Povsem drugače pa je bilo po prihodu domov z dojenčkom. "Prvi meseci po porodu so bili izjemno naporni. Na sam porod sem bila zelo dobro pripravljena, nosečnost sem tudi relativno dobro prenašala. Porod se mi ni zdel nekaj tako zelo hudega. Je zelo intenziven, ampak zdaj, ko gledam nazaj, je zelo kratek. En kratek moment," je povedala. Priznala je, da je bilo največje presenečenje zanjo prav poporodno obdobje, na katero se ni uspela pripraviti na enak način kot na nosečnost in porod.

icon-expand Ajda Osta, MasterChef Slovenija 2026 FOTO: POP TV

Z dojenjem sta imela nekaj težav, a se je trud poplačal

Eden večjih izzivov v prvih tednih je bilo dojenje. Z njim sta imela nekaj težav, zato je Ajda vložila veliko truda, da bi ga uspela vzpostaviti. "Nisem bila pripravljena na poporodno obdobje sploh in sva imela kar nekaj težav z dojenjem. V prvem mesecu sem se zelo trudila, da sva to vzpostavila, in sem hvaležna, da je uspelo," je iskreno povedala.

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Vsak dan se učita drug drugega

Zdaj, ko je od poroda minilo že nekaj časa, Ajda opaža, da se življenje z malčkom postopoma umirja. Sin vsak dan napreduje, osvaja nove spretnosti in odkriva svet, ona pa ga vedno bolje spoznava. "Mali res vsak dan napreduje, se uči novih stvari. Midva sva se spoznala, jaz vidim, kaj njemu ustreza in obratno, in se mi zdi, da je vedno lažje," je opisala njuno skupno pot. V tem pa se skriva tudi prava lepota materinstva, da se ni treba vsega naučiti že prvi dan, ampak si lahko dovoliš rasti skupaj s svojim otrokom.