Ajda presenetila vse: na poti je MasterChef dojenček

Ajda je veselo novico razkrila na izviren način, ki je sprva morda zahteval trenutek premisleka, nato pa je bilo vsem hitro jasno, kaj želi povedati. V letošnjem MasterChefu namreč ne tekmuje več le deseterica, ampak je z njimi tudi še nekdo, ki še ni privekal na svet.

Sotekmovalci so se novice iskreno razveselili in Ajdi takoj začeli čestitati. Posebej hudomušen pa je bil pogovor s sodnikom Luko Jezerškom, ki jo je vprašal, kako daleč je z nosečnostjo.

Ajda mu je odgovorila, da je približno na polovici, tako kot tekmovanje MasterChef. Jezeršek je njeno izjavo pospremil s šalo, da je torej na poti pravi MasterChef otrok.

Oglejte si videoposnetek trenutka, ko je Ajda sotekmovalcem in žiriji razkrila veselo novico.