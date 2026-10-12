Ajda presenetila vse: na poti je MasterChef dojenček

Ajda je veselo novico razkrila na izviren način, ki je sprva morda zahteval trenutek premisleka, nato pa je bilo vsem hitro jasno, kaj želi povedati. V letošnjem MasterChefu namreč ne tekmuje več le deseterica, ampak je z njimi tudi še nekdo, ki še ni privekal na svet.
Sotekmovalci so se novice iskreno razveselili in Ajdi takoj začeli čestitati. Posebej hudomušen pa je bil pogovor s sodnikom Luko Jezerškom, ki jo je vprašal, kako daleč je z nosečnostjo.
Ajda mu je odgovorila, da je približno na polovici, tako kot tekmovanje MasterChef. Jezeršek je njeno izjavo pospremil s šalo, da je torej na poti pravi MasterChef otrok.
Oglejte si videoposnetek trenutka, ko je Ajda sotekmovalcem in žiriji razkrila veselo novico.
Prisrčen trenutek je poskrbel za veliko nasmehov, Ajdina novica pa je tekmovanju dodala še posebno osebno noto. Včasih se namreč največje presenečenje ne skriva na krožniku, ampak kar pred žirijo.
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