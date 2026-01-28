-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu

Jakutsk, glavno mesto Jakutije na skrajnem severovzhodu Rusije, velja za najhladnejše mesto na svetu. Temperature se tam pozimi pogosto spustijo do -64 stopinj Celzija, kar močno vpliva na vsakdan prebivalcev.

32-letna Sardana, mati treh otrok, je pokazala, kako je videti življenje z družino v teh ekstremnih razmerah.

S svojim možem Igorjem vzgaja dvanajstletnega Maksima, sedemletno Viko in najmlajšo Arino, ki je bila v času snemanja stara mesec in pol. Medtem ko mož in starejša otroka odhajata od doma, Sardana ostane sama z dojenčkom. Dan se začne z enostavnimi vajami raztezanja, ki so kljub svoji preprostosti ključne za vzdrževanje toplote in zdravja v ekstremnih razmerah.

"V Jakutsku nič ni vprašanje navade, vse je vprašanje preživetja," pojasnjuje Sardana. V notranjosti doma je temperatura stalno okoli 25 stopinj Celzija, a takšno udobje ima visoko ceno – ogrevanje je ena največjih postavk v družinskem proračunu, suh zrak pa otežuje nego novorojenčka. Sardana zato redno neguje Arinino kožo, da prepreči izsuševanje.