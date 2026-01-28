Bibaleze.si
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu

B.R.
Novice 0
28. 01. 2026 02.20

Za večino ljudi so zime hladne, a za prebivalce Jakutska na skrajnem severovzhodu Rusije so temperature pod -60 stopinj Celzija del vsakdana. Sardana, mati treh otrok, je na svojem vlogu razkrila, kako je videti življenje z dojenčkom in šolarji v mestu, kjer zima ni le letni čas, temveč način preživetja.

Jakutsk

Jakutsk, glavno mesto Jakutije na skrajnem severovzhodu Rusije, velja za najhladnejše mesto na svetu. Temperature se tam pozimi pogosto spustijo do -64 stopinj Celzija, kar močno vpliva na vsakdan prebivalcev.

32-letna Sardana, mati treh otrok, je pokazala, kako je videti življenje z družino v teh ekstremnih razmerah.

S svojim možem Igorjem vzgaja dvanajstletnega Maksima, sedemletno Viko in najmlajšo Arino, ki je bila v času snemanja stara mesec in pol. Medtem ko mož in starejša otroka odhajata od doma, Sardana ostane sama z dojenčkom. Dan se začne z enostavnimi vajami raztezanja, ki so kljub svoji preprostosti ključne za vzdrževanje toplote in zdravja v ekstremnih razmerah.

"V Jakutsku nič ni vprašanje navade, vse je vprašanje preživetja," pojasnjuje Sardana. V notranjosti doma je temperatura stalno okoli 25 stopinj Celzija, a takšno udobje ima visoko ceno – ogrevanje je ena največjih postavk v družinskem proračunu, suh zrak pa otežuje nego novorojenčka. Sardana zato redno neguje Arinino kožo, da prepreči izsuševanje.

Dojenje in lokalni običaji

Kot so zapisali na portalu Kiun B, v Jakutsku matere pogosto dojijo otroke dve do tri leta. Ob tem obstaja tudi lokalni običaj: med dojenjem mati uživa jakutski goveji golaž, ki naj bi telesu pomagal vzdržati ekstremne temperature in naporen vsakdan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Voda, hrana in vsakodnevna opravila

V Jakutsku pitna voda ne teče iz pipe – doma topijo led, da pridobijo vodo. Hrana se shranjuje zunaj, v improviziranih zamrzovalnikih, kjer meso in jagodičevje ostajajo v sibirskem mrazu. Prav tako se perilo suši na prostem; lokalno prebivalstvo verjame, da ekstremni mraz uniči bakterije, zato to prakso dojemajo kot koristno.

Odhod iz hiše – rizična misija

Največji izziv je odhod po Viko v šolo. Sardana ne more nikogar pustiti doma z Arino, zato jo mora vzeti s seboj. Razlika med notranjo temperaturo in zunanjim zrakom pogosto presega 80 stopinj Celzija. Arino obleče v več plasti oblačil in poskrbi, da noben del kože ni izpostavljen mrazu, nato pa s hitrimi koraki odide do avtomobila.

Avtomobil je posebej prilagojen – predhodno segret, z izolacijo pod pokrovom motorja, grelci in folijo na oknih, da motor ne zmrzne. "V Jakutsku se niti vozila ne prepušča naključju," dodaja Sardana.

Posebna pravila za novorojenčke

V Jakutsku obstaja star običaj, da se novorojenčkov prvih 40 dni ne kaže drugim ljudem, da bi jih zaščitili pred negativno energijo. Podnebje pa dodatno diktira pravila – dojenčki večino zime, približno sedem mesecev, niso izpostavljeni zunanjim temperaturam. Zdravniki jih obiščejo doma enkrat tedensko v prvem mesecu.

Dan se konča, kot se začne

Po šoli, nakupih in obisku klinike se dan zaključi enako, kot se je začel – z odtajanjem ledu, pripravo tople vode, kopanjem dojenčka in vrnitvijo v edino varno mesto: topel dom.

