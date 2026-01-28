-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu

Jakutsk, glavno mesto Jakutije na skrajnem severovzhodu Rusije, velja za najhladnejše mesto na svetu. Temperature se tam pozimi pogosto spustijo do -64 stopinj Celzija, kar močno vpliva na vsakdan prebivalcev.
32-letna Sardana, mati treh otrok, je pokazala, kako je videti življenje z družino v teh ekstremnih razmerah.
S svojim možem Igorjem vzgaja dvanajstletnega Maksima, sedemletno Viko in najmlajšo Arino, ki je bila v času snemanja stara mesec in pol. Medtem ko mož in starejša otroka odhajata od doma, Sardana ostane sama z dojenčkom. Dan se začne z enostavnimi vajami raztezanja, ki so kljub svoji preprostosti ključne za vzdrževanje toplote in zdravja v ekstremnih razmerah.
"V Jakutsku nič ni vprašanje navade, vse je vprašanje preživetja," pojasnjuje Sardana. V notranjosti doma je temperatura stalno okoli 25 stopinj Celzija, a takšno udobje ima visoko ceno – ogrevanje je ena največjih postavk v družinskem proračunu, suh zrak pa otežuje nego novorojenčka. Sardana zato redno neguje Arinino kožo, da prepreči izsuševanje.
Dojenje in lokalni običaji
Kot so zapisali na portalu Kiun B, v Jakutsku matere pogosto dojijo otroke dve do tri leta. Ob tem obstaja tudi lokalni običaj: med dojenjem mati uživa jakutski goveji golaž, ki naj bi telesu pomagal vzdržati ekstremne temperature in naporen vsakdan.
Voda, hrana in vsakodnevna opravila
V Jakutsku pitna voda ne teče iz pipe – doma topijo led, da pridobijo vodo. Hrana se shranjuje zunaj, v improviziranih zamrzovalnikih, kjer meso in jagodičevje ostajajo v sibirskem mrazu. Prav tako se perilo suši na prostem; lokalno prebivalstvo verjame, da ekstremni mraz uniči bakterije, zato to prakso dojemajo kot koristno.
Odhod iz hiše – rizična misija
Največji izziv je odhod po Viko v šolo. Sardana ne more nikogar pustiti doma z Arino, zato jo mora vzeti s seboj. Razlika med notranjo temperaturo in zunanjim zrakom pogosto presega 80 stopinj Celzija. Arino obleče v več plasti oblačil in poskrbi, da noben del kože ni izpostavljen mrazu, nato pa s hitrimi koraki odide do avtomobila.
Avtomobil je posebej prilagojen – predhodno segret, z izolacijo pod pokrovom motorja, grelci in folijo na oknih, da motor ne zmrzne. "V Jakutsku se niti vozila ne prepušča naključju," dodaja Sardana.
Posebna pravila za novorojenčke
V Jakutsku obstaja star običaj, da se novorojenčkov prvih 40 dni ne kaže drugim ljudem, da bi jih zaščitili pred negativno energijo. Podnebje pa dodatno diktira pravila – dojenčki večino zime, približno sedem mesecev, niso izpostavljeni zunanjim temperaturam. Zdravniki jih obiščejo doma enkrat tedensko v prvem mesecu.
Dan se konča, kot se začne
Po šoli, nakupih in obisku klinike se dan zaključi enako, kot se je začel – z odtajanjem ledu, pripravo tople vode, kopanjem dojenčka in vrnitvijo v edino varno mesto: topel dom.
