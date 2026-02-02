Bibaleze.si
Boste med upravičenci? Obeta se 30-odstotno povečanje otroškega dodatka

B.R.
Novice 2
02. 02. 2026 02.35

Vlada pripravlja pomembno zakonsko spremembo, ki bo vplivala na položaj številnih družin, kjer za otroka skrbi le eden od staršev. Cilj predloga je razširiti definicijo enostarševske družine in s tem omogočiti dostop do višjega otroškega dodatka širšemu krogu upravičencev.

Je prav da imata partnerja skupni budget ali ne?

Po novem bi bila do 30-odstotno višjega otroškega dodatka upravičena tudi gospodinjstva, kjer je otrok uradno zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev. Sprememba je predvsem usmerjena v izboljšanje socialne varnosti otrok in staršev, ki se pogosto znajdejo v finančno zahtevnih okoliščinah.

Kaj trenutno velja za enostarševske družine

Po veljavni zakonodaji se 30-odstotno povečanje otroškega dodatka priznava le za otroke, ki živijo v enostarševskih družinah, kot jih opredeljuje zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Med take družine sodijo primeri, ko je drugi starš umrl, je neznan ali otrok po njem ne prejema preživnine. Kot so zapisali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, trenutna opredelitev ne zajema vseh življenjskih situacij, v katerih en starš nosi glavno breme skrbi za otroka.

Razširitev kroga upravičencev

Po predlogu naj bi se definicija enostarševske družine razširila tudi na primere, kjer otrok prejema določeno preživnino, ki pa je nižja od nadomestila preživnine iz javnega sklada. Za otroke do šestega leta starosti znaša nadomestilo 95 evrov, za otroke med 6. in 14. letom 105 evrov, za starejše od 14 let pa 124 evrov. Centri za socialno delo bi ob predložitvi ustreznih dokazil lahko priznali status tudi v primerih, kjer preživnina presega omenjene zneske, vendar družina živi v izjemno težkih socialnih razmerah.

Podpora humanitarnih organizacij

Predlagano spremembo podpirajo tudi humanitarne organizacije, ki že dolgo opozarjajo na stiske enostarševskih družin. Po njihovem mnenju bi moral biti otroški dodatek še višji – ne le za tretjino, ampak za polovico. Državni sekretar Dan Juvan je ob tem opozoril, da od približno 350.000 otrok, ki so upravičeni do otroškega dodatka, trenutno le 1.720 prejema povišan znesek, kar po njegovih besedah ne odraža dejanskega stanja številnih družin.

Razsežnost problema preživnin

Po podatkih ministrstva je v Sloveniji več kot 78.000 upravičencev do preživnin, med njimi pa večina otrok in mladih, starejših od 18 let, ki se še šolajo. Največ preživnin je določenih s sodno poravnavo, kjer povprečna višina znaša okoli 180 evrov, sledijo sodne odločitve, najnižje pa so tiste, zapisane v izvršljivih notarskih zapisih. Večina zavezancev za plačilo preživnine so očetje, sledijo matere, kar dodatno osvetljuje strukturo enostarševskih gospodinjstev v Sloveniji.

Na ministrstvu pričakujejo, da bodo poslanci spremembo zakona potrdili na eni izmed izrednih sej še pred koncem mandata, kar bo mnogim družinam omogočilo dostop do višjega otroškega dodatka in izboljšalo finančno varnost otrok.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otroški dodatek enostarševska družina preživnina socialna varnost družinske dajatve
Komentarji (2)

yolli 02. 02. 2026 11.13
Pozivam vas, da v okviru prihodnjih sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) omogočite sorazmerno delitev pravice do DPID med oba starša. S tem bi staršem omogočili, da oba ohraniva delno zaposlitev in si hkrati enakovredno delita nego
yolli 02. 02. 2026 11.08
Prosim da v okviru prihodnjih sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) omogočite sorazmerno delitev pravice do DPID med oba starša. S tem bi staršem omogočili, da oba ohraniva delno zaposlitev in si hkrati enakovredno deliva nego otroka.
