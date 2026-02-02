Boste med upravičenci? Obeta se 30-odstotno povečanje otroškega dodatka

Po novem bi bila do 30-odstotno višjega otroškega dodatka upravičena tudi gospodinjstva, kjer je otrok uradno zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev. Sprememba je predvsem usmerjena v izboljšanje socialne varnosti otrok in staršev, ki se pogosto znajdejo v finančno zahtevnih okoliščinah.

Kaj trenutno velja za enostarševske družine

Po veljavni zakonodaji se 30-odstotno povečanje otroškega dodatka priznava le za otroke, ki živijo v enostarševskih družinah, kot jih opredeljuje zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Med take družine sodijo primeri, ko je drugi starš umrl, je neznan ali otrok po njem ne prejema preživnine. Kot so zapisali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, trenutna opredelitev ne zajema vseh življenjskih situacij, v katerih en starš nosi glavno breme skrbi za otroka.

Razširitev kroga upravičencev

Po predlogu naj bi se definicija enostarševske družine razširila tudi na primere, kjer otrok prejema določeno preživnino, ki pa je nižja od nadomestila preživnine iz javnega sklada. Za otroke do šestega leta starosti znaša nadomestilo 95 evrov, za otroke med 6. in 14. letom 105 evrov, za starejše od 14 let pa 124 evrov. Centri za socialno delo bi ob predložitvi ustreznih dokazil lahko priznali status tudi v primerih, kjer preživnina presega omenjene zneske, vendar družina živi v izjemno težkih socialnih razmerah.

Podpora humanitarnih organizacij

Predlagano spremembo podpirajo tudi humanitarne organizacije, ki že dolgo opozarjajo na stiske enostarševskih družin. Po njihovem mnenju bi moral biti otroški dodatek še višji – ne le za tretjino, ampak za polovico. Državni sekretar Dan Juvan je ob tem opozoril, da od približno 350.000 otrok, ki so upravičeni do otroškega dodatka, trenutno le 1.720 prejema povišan znesek, kar po njegovih besedah ne odraža dejanskega stanja številnih družin.

Razsežnost problema preživnin