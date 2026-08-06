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3 modne kombinacije, v katerih nosimo torbe za plažo

P.R.
Novice 0
06. 08. 2026 09.20

Včasih so bile torbe za plažo eden tistih modnih dodatkov, ki smo jih iz omare potegnili šele nekaj dni pred odhodom na morje.

PR: 3 modne kombinacije v katerih nosimo torbe za plazo

Njihova vloga je bila zelo preprosta – vanje smo pospravili brisačo, kremo z zaščitnim faktorjem, steklenico vode, knjigo in nekaj malenkosti, ki smo jih potrebovali za dan na plaži.

V zadnjih nekaj sezonah pa se je zgodila zanimiva sprememba. Modeli, ki smo jih nekoč povezovali izključno s počitnicami, so postali nepogrešljiv del vsakodnevne garderobe. Velike pletene torbe, shopper modeli iz platna in torbe iz rafije danes enako pogosto videvamo na mestnih ulicah kot ob morju. Prav njihova vsestranskost je razlog, zaradi katerega jih iz poletja v poletje vse več žensk izbira kot svojo glavno torbo.

Torbe za plažo so naš najljubši poletni modni dodatek

Ni težko razumeti, zakaj so torbe za plažo postale tako priljubljene. Moda se v zadnjih letih vse bolj usmerja k udobju, funkcionalnosti in naravnim materialom, prav takšni modeli pa se popolnoma vključujejo v ta trend. Torbe za plažo so dovolj prostorne, da vanje spravimo vse, kar potrebujemo čez dan – od prenosnega računalnika in kozmetične torbice do steklenice vode, lahkega puloverja ali živil, ki jih mimogrede kupimo po službi.

Torbe za plažo so naš najljubši poletni modni dodatek.
Torbe za plažo so naš najljubši poletni modni dodatek.FOTO: Arhiv naročnika

Hkrati delujejo sproščeno, a zelo elegantno, še posebej, kadar so izdelane iz rafije, slame ali kakovostnega platna, ki vsakemu modnemu videzu doda tisti nevsiljivi mediteranski pridih.

Enako lepo se podajo h kopalkam in japonkam na plaži kot tudi k lanenim hlačam, širokim kavbojkam ali preprosti midi obleki za mesto. Danes ni več prav nič nenavadno videti torbe za plažo v pisarni, na jutranji kavi, med obiskom tržnice ali na vikend sprehodu, saj so že zdavnaj prenehale biti modni dodatek, rezerviran zgolj za dopust.

Nekaj najboljših modelov torb za plažo smo našli v spletni trgovini Answear.si.

Laneni outfit in velika pletena torba

Ena najlepših poletnih kombinacij je zagotovo spoj lanenih kosov in velike pletene torbe. Široke lanene hlače, oversized srajca in preprosti usnjeni natikači ustvarijo brezčasen modni videz, ki deluje elegantno brez pretiranega truda, medtem ko pletena torba celotni kombinaciji doda popoln poletni zaključek.

Takšen outfit boste brez težav nosili v službo, na kavo ali na sprehod po mestu, prav torba za plažo pa bo tista podrobnost, ki ga bo naredila še bolj zanimivega.

Laneni outfit in velika pletena torba.
Laneni outfit in velika pletena torba.FOTO: Arhiv naročnika

Bela obleka in torba iz rafije

Obstajajo kombinacije, ki takoj prikličejo občutek poletja, med njimi pa je zagotovo bela bombažna ali lanena obleka v kombinaciji s torbo iz rafije. To je eden tistih modnih videzov, ki je videti odlično tako ob obali kot tudi v mestu, zato ga vsako sezono znova srečujemo. Če dodate ravne usnjene sandale, espadrile ali preprost zlat nakit, boste ustvarili kombinacijo, ki deluje sproščeno, a hkrati zelo premišljeno. Prav pri takšnih outfitih torbe za plažo pokažejo, kako zelo vsestranske so v resnici.

Bela obleka in torba iz rafije.
Bela obleka in torba iz rafije.FOTO: Arhiv naročnika

Kavbojke, bela majica in velika shopper torba

Včasih so prav najbolj preproste kombinacije tiste, ki izgledajo najbolje. Široke kavbojke, navadna bela majica in velika shopper torba iz rafije ali platna so odlična izbira za vsak dan, prav torba pa bo kos, ki bo celotnemu outfitu dodal poletni značaj.

Ne potrebujete izrazitih modnih dodatkov ali zapletenega plastenja oblačil, saj bodo kakovostne torbe za plažo same po sebi pritegnile dovolj pozornosti in popestrile tudi najbolj preprost styling.

Kavbojke, bela majica in velika shopper torba.
Kavbojke, bela majica in velika shopper torba.FOTO: Arhiv naročnika

Naročnik oglasne vsebine je Answear.

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