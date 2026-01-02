V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026

Tudi v Porodnišnici Ljubljana so leto začeli zelo zgodaj. Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, je že dve minuti čez polnoč na svet prijokala deklica Sara , ki je postala prva novorojenka leta 2026 v prestolnici. Ob rojstvu je tehtala 3120 gramov in se je skupaj s presrečno mamico Vesno že prvi dan novega leta predstavila javnosti s simbolično fotografijo, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih.

V mariborski porodnišnici so tako novo leto simbolično začeli z novim življenjem, kar vsako leto znova prinaša posebno veselje tako staršem kot zdravstvenemu osebju.

Ob 1.53 je v Ljubljani sledil še prvi deček, rojen v letu 2026, ki je ob rojstvu tehtal 4120 gramov.

Ob začetku novega leta so v UKC Ljubljana predstavili tudi statistične podatke o porodih v letu 2025. V največji slovenski porodnišnici so zabeležili 4910 porodov, kar je tri odstotke več kot leto prej. Skupno se je rodilo 5019 otrok, med katerimi je bilo 52,9 odstotka dečkov in 47,3 odstotka deklic.

Posebej zanimivi so tudi podatki o porodnih težah:

- najlažji otrok je bila deklica s porodno težo 390 gramov,

- najtežji otrok pa prav tako deklica, ki je ob rojstvu tehtala 5180 gramov.

V letu 2025 se je v Ljubljani rodilo tudi 109 parov dvojčkov, medtem ko rojstev trojčkov niso zabeležili.