17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja

B.R.
Novice
18. 12. 2025 02.00

Vplivnica Jodie Weston trdi, da je ostala brez denarja, potem ko je za božična darila za svojega dvajsetmesečnega sina porabila kar 17.500 evrov. Velik del tega zneska je šel predvsem za luksuzni adventni koledar, poln presenečenj.

Jodie Weston

Jodie Weston zdaj priznava, da nima pojma, kako bo po novem letu plačala račune. Prihranki se hitro zmanjšujejo, hkrati pa njeni prihodki upadajo. Njene luksuzne navade in manjši prihodek zaradi tehnoloških sprememb, ki vplivajo na njeno kariero kot ustvarjalka vsebin, zdaj močno vplivajo na njeno finančno stanje.

"Mislim, da bom morala spremeniti svoje navade – in to hitro," je povedala za NeedToKnow: "Srečo imam, da imam nekaj prihrankov, vendar bodo pri tem tempu hitro izpuhteli čez noč. Zaskrbljena sem, saj je delo ob začetku leta vedno precej mirno. Zato moram biti zelo previdna pri porabi. Stvari bodo precej težke za nas."

"Morda bi bilo bolje, da svojo energijo uporabi pri načrtovanju realnega proračuna in bolj premišljenem pristopu k družinskemu življenju, namesto da se pritožuje na družbenih omrežjih," so hitro sledili komentarji na družbenih omrežjih, a očitno jih mamica ne misli upoštevati, kajti kljub temu še naprej z veseljem zapravlja: za bivanje v luksuznem hotelu je namenila približno 2.340 evrov, stotine evrov je šlo za otroške atrakcije, zdaj pa načrtuje obisk Laponske.

Jodie načrtuje tudi, da bo s sinom nosila ujemajoče se zapestnice Cartier in kupila dizajnerske pižame za božični večer. Poleg tega načrtuje tudi počitnice v Abu Dabiju. Kot dodaten izziv pa se pritožuje, da ji umetna inteligenca ogroža službo.

Draga in luksuzna darila pogosto ne pomenijo več sreče ali boljše vzgoje.
Draga in luksuzna darila pogosto ne pomenijo več sreče ali boljše vzgoje. FOTO: Adobe Stock

Kaj je res pomembno pri darilih za otroke?

Draga in luksuzna darila pogosto ne pomenijo več sreče ali boljše vzgoje. Strokovnjaki poudarjajo, da so otroci najbolj srečni, ko prejemajo darila, ki spodbujajo igro, ustvarjalnost in čas z družino, so zapisali pri Unicefu in dodali nekaj ključnih nasvetov, kakšno darilo ima res težo:

Kakovost pred količino: Manj, a premišljenih daril lahko otroku ponudi več priložnosti za igro in ustvarjalnost.

Izobraževalna ali ustvarjalna darila: Gradniki, ustvarjalni kompleti, knjige in športna oprema spodbujajo domišljijo in razvoj spretnosti.

Skupni trenutki: Darila, ki jih je mogoče uporabljati skupaj z družino ali prijatelji, gradijo socialne veščine in spomine.

Izogibanje luksuznim trendom: Otroci pogosto cenijo pozornost in igro bolj kot prestižne znamke ali drage predmete.

Skrbno izbrana darila, ki spodbujajo učenje, igro in druženje, so dolgoročno bolj koristna kot ekstravagantna presenečenja, ki hitro izgubijo vrednost.

Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Preberi še
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Jodie Weston božična darila influencerka finančni izzivi razkošje
