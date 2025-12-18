17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja

Jodie Weston zdaj priznava, da nima pojma, kako bo po novem letu plačala račune. Prihranki se hitro zmanjšujejo, hkrati pa njeni prihodki upadajo. Njene luksuzne navade in manjši prihodek zaradi tehnoloških sprememb, ki vplivajo na njeno kariero kot ustvarjalka vsebin, zdaj močno vplivajo na njeno finančno stanje.

"Mislim, da bom morala spremeniti svoje navade – in to hitro," je povedala za NeedToKnow: "Srečo imam, da imam nekaj prihrankov, vendar bodo pri tem tempu hitro izpuhteli čez noč. Zaskrbljena sem, saj je delo ob začetku leta vedno precej mirno. Zato moram biti zelo previdna pri porabi. Stvari bodo precej težke za nas."

"Morda bi bilo bolje, da svojo energijo uporabi pri načrtovanju realnega proračuna in bolj premišljenem pristopu k družinskemu življenju, namesto da se pritožuje na družbenih omrežjih," so hitro sledili komentarji na družbenih omrežjih, a očitno jih mamica ne misli upoštevati, kajti kljub temu še naprej z veseljem zapravlja: za bivanje v luksuznem hotelu je namenila približno 2.340 evrov, stotine evrov je šlo za otroške atrakcije, zdaj pa načrtuje obisk Laponske.

Jodie načrtuje tudi, da bo s sinom nosila ujemajoče se zapestnice Cartier in kupila dizajnerske pižame za božični večer. Poleg tega načrtuje tudi počitnice v Abu Dabiju. Kot dodaten izziv pa se pritožuje, da ji umetna inteligenca ogroža službo.