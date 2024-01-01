Bibaleze.si
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Resnične zgodbe

Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Igralka Reese Witherspoon je med prazniki znova navdušila oboževalce, potem ko je na Instagramu objavila družinske fotografije, ki so hitro sprožile val komentarjev zaradi izjemne podobnosti med njo in njeno hčerko Avo Phillippe.

Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Vzgoja prihodnjega britanskega kralja ni lahka naloga, a Kate Middleton jo poenostavlja na svoj način. Kot mati treh otrok se najstarejšemu sinu, 12-letnemu princu Georgeu, posveča predvsem čustveni podpori in ljubezni, hkrati pa ohranja vsakdanjo rutino otrok čim bolj običajno.

Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Vsako leto ob praznikih starši in sorodniki razmišljajo, kaj kupiti otrokom za darilo. Tradicionalni plišasti medvedki veljajo za klasično izbiro: prijazni, mehki in ljubeznivi. A letos so nekateri znanstveniki, raziskovalci in otroški strokovnjaki izrazili skrb, da medvedki, predvsem tisti z vgrajeno tehnologijo ali umetno inteligenco, morda niso najboljša izbira za božično darilo.

Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Ko se prižgejo praznične lučke in otroci začnejo šteti ure do božiča, se začne tudi Božičkova najdaljša noč v letu.

Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Družinske fotografije z otroki pogosto niso tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. Četudi si starši še tako želijo popolnega posnetka, se hitro pokažejo smeh, kaos in nepredvidljive situacije, ki vsako fotografijo spremenijo v nepozaben trenutek.

Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Izguba otroka je ena najtežjih življenjskih izkušenj, ki globoko zaznamuje srce starša. Čeprav se o tej temi redko govori, se dogaja pogosteje, kot si morda mislimo. V tem članku delimo zgodbo Danijele, ki je izgubila svojega sina Nika, ter njene iskrene besede o bolečini, ljubezni in moči, ki jih je našla v spominu nanj. Njena izkušnja nas spominja, da žalovanje ni proces s ciljem, temveč neizbrisna povezava in ljubezen, ki ostajata ...

Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber je na Instagramu objavila ganljiv video in zapis, s katerim je obeležila poseben družinski mejnik – 80. rojstni dan svoje babice Sonje. Objavo je pospremila s toplimi besedami, polnimi hvaležnosti, spominov in ljubezni, ki so se dotaknile številnih sledilcev.

Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Družina Enriqueja Iglesiasa in Anne Kournikove se je povečala. Priljubljeni pevec in nekdanja vrhunska teniška igralka sta pozdravila rojstvo svojega četrtega otroka ter s tem še dodatno obogatila svojo dolgoletno in trdno družinsko zgodbo.

Macaulay Culkin o svojih otrocih
Igralec Macaulay Culkin, najbolj znan po vlogi v kultnem filmu Sam doma, je nedavno odprl svoje srce o očetovstvu in delil, kako je njegovo težavno otroštvo vplivalo na vzgojo otrok z igralko Brendo Song.

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Princ William s svojim 12-letnim sinom, princem Georgeem, nadaljuje ganljivo družinsko tradicijo, ki jo je pred več kot tremi desetletji začela njegova mama, princesa Diana.

To je sin slavnega Jamesa Bonda

Pierce Brosnan, eden najbolj prepoznavnih igralcev, znan po vlogi Jamesa Bonda, ima z ženo Keely Shaye Smith dva sina. Najstarejši, Dylan Brosnan, si gradi svojo pot v modni industriji, glasbi in filmu.

To je sin slavnega Jamesa Bonda
