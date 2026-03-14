Živila, ki se jim je treba izogibati v nosečnosti

Nosečnica naj nikoli ne poje hrane z vidnimi znaki kvarjenja, kot so gniloba, plesen, neustrezen vonj živila. Ni dovolj, da se pokvarjeni del živila obreže in zavrže ter poje užitni del. Kvarjenje je skoraj gotovo tudi na delu živila, kjer ga še ne vidimo s prostim očesom. Pri plesni je lahko nevarna plesen sama ali pa njeni presnovki, t. i. toksini, ki jih sproščajo določeni sevi plesni. Nevarno je lahko tudi vdihavanje plesni. Živilo tako raje zavrzite v celoti. Na seznamu živil, ki se jih je v nosečnosti bolje izogibati, so tudi živila, ki sicer še nimajo s prostim očesom vidnih znakov plesni, a se na analizah živil pogosto izkaže, da so z njo kontaminirana. To so predvsem zemeljski oreški (arašidi in posledično arašidovo maslo, indijski oreščki, pistacije), pa tudi drugi oreški (mandlji, lešniki) in suho sadje ter kakavova zrna, sončnična semena, začimbe, riž, fižol, koruza in žita ter izdelki iz njih. Seznam je kar dolg in določena živila seveda tudi v nosečnosti še naprej uživamo , preverimo pa njihov izvor in jih kupujemo pri preverjenih ponudnikih, za katere vemo, da imajo ta živila ustrezno shranjena . Hrana, uvožena iz delov sveta s toplejšim in bolj vlažnim podnebjem, je bolj podvržena razvoju plesni kot sveža hrana iz lokalnega okolja.

S plesnijo onesnažena živila predstavljajo tveganje za zdravje, če plesni oz. njihovih toksinov živilo vsebuje nad dovoljeno količino ali pa smo jim izpostavljeni dlje časa. Tega seveda ne moremo vedeti za vsako živilo, plod, sadež posebej, zato skušamo tveganje omejiti. To storimo tako, da uživamo raznoliko prehrano, kar ne velja le za raznolikost uživanja posameznih živil, ampak tudi za raznolikost uživanja enega živila, a od različnih ponudnikov. Prav tako že pri nakupu preverimo, da živilo ni v poškodovani embalaži. To velja tudi za konzervirano hrano. Izogibajmo se nakupa in zaužitja hrane in pijače iz pločevinke, ki je udrta. Naslednja skupina živil, ki naj se jim nosečnica izogiba zaradi varnosti, so surova, toplotno neobdelana živila. Taka živila lahko vsebujejo listerijo, bakterijo, ki povzroči listeriozo. Nosečnica naj tako uživa le pasterizirano mleko in izdelke iz njega (trde sire, mehkim sirom naj se izogiba oz. jih pred zaužitjem še dodatno toplotno obdela) in toplotno obdelano meso ter ribe (do središčne temperature vsaj 74 oz. 82 stopinj Celzija pri perutnini). V primeru nakupa mleka iz mlekomata naj ga prekuha sama, zrezke in pleskavice ter podobne mesne izbire naj uživa "well done", prav tako naj si jajca pripravi trdo kuhana ali vmešana. Za čas nosečnosti naj iz svoje prehrane izloči morske sadeže in školjke, mesne izdelke, kot so klobase, poltrajne suhe mesne izdelke in tudi predpakirane mesne izdelke. Listerija je bakterija, ki raste v vlažnem in hladnem okolju in se razmnožuje pri temperaturi od 4,4 do 44 stopinj Celzija, še nižja temperatura (v zamrzovalniku) pa razmnoževanja ne ustavi, temveč ga le upočasni. Pomembno je torej, da imamo površine v hladilniku ter na splošno v kuhinji čiste. V hladilnik namreč lahko damo živilo, ki ni onesnaženo, a ga shranimo na neprimeren način in listerija iz hladilnika lahko preide na to živilo. Nosečnica naj tako ne uživa tudi surove, slabo oprane zelenjave in sadja ter kalčkov, nepasteriziranih sokov in presnih sladic. Če želi svojo prehrano obogatiti s takimi izdelki, naj si jih pripravi sama doma, kjer lahko zagotovi ustrezne higienske postopke ravnanja s surovim sadjem in zelenjavo.

icon-expand Tudi domača zelenjava in sadje iz vrta sta lahko vir okužbe, in sicer s toksoplazmozo. FOTO: Adobe Stock