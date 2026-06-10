Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo

1. Vaginalni izcedek

Čeprav izcedek za večino žensk ni nič nenavadnega, ga na splošno ne povezujejo z nosečnostjo. Vendar pa ima veliko nosečnic v prvem trimesečju izloček, ki je lepljiv, belkast ali svetlo rumen. Povečana raven hormonov in prekrvavitev v nožnici vodi do povečanega čiščenja med nosečnostjo, kar lahko pomaga tudi pri preprečevanju nekaterih okužb. Čeprav je izcedek pogost pojav med nosečnostjo, vendarle, če opazite izcedek, ki ima vonj, je zelo lepljiv ali tekoč, ali pa vas nožnica peče ali srbi, o tem obvestite svojega zdravnika, saj lahko kaže na okužbo.

2. Povišana bazalna temperatura

Ker pri ženskah bazalna telesna temperatura (najnižja temperatura, ki jo telo doseže med počitkom – ponavadi med spanjem) med ovulacijo naraste, je to lahko eden od zanesljivih pokazateljev začetka ovulacije. Če pa do tega ne pride, pa lahko nakazuje nosečnost.

icon-expand Še preden test pokaže plus, imate lahko znake, ki nakazujejo na nosečnost. FOTO: Adobe Stock

3. Glavoboli, krči, pogosto uriniranje

Povečanje hormonov in količine krvi med nosečnostjo vodi do glavobolov. Nekatere ženske imajo tudi želodčne krče, podobne tistim, ki jih čutijo med menstruacijo. Poleg tega veliko nosečnic pogosteje urinira, razlog za to pa je, da naraščajoča maternica pritiska na mehur.

4. "Megla" v glavi

Nič nenavadnega ni, da nosečnice v prvem trimesečju občutijo vrtoglavico ali občutek megle v glavi. Med nosečnostjo namreč pride do padca krvnega tlaka in širjenja krvnih žil, zaradi česar se lahko nosečnice ob nenadni spremembi položaja telesa, kot je na primer nenadno vstajanje iz ležečega položaja, počutijo, kot da bodo omedlele. Vendar pa bodite pozorni na simptome, saj lahko huda vrtoglavica v kombinaciji z vaginalno krvavitvijo in hudimi bolečinami v trebuhu kaže na zunajmaternično nosečnost, ki je lahko nevarna in zahteva zdravniško pomoč.

5. Zaprtje

Mnoge nosečnice se počutijo napihnjene, kot da bi morale odvajati pline ali odvajati blato, a ne morejo. Razlog za to so velike hormonske spremembe, ki lahko povzročijo zaprtje. Poleg tega se z rastjo maternice med nosečnostjo premika tudi črevesje, kar lahko vpliva tudi na rednost blata. Nekateri vitamini, na primer železo, tudi lahko povzročijo zaprtje, poleg tega prebavni sistem med nosečnostjo deluje počasneje.

icon-expand Sledi krvi opazi ena od štirih nosečnic, ta rahla krvavitev pa se dejansko pojavi, ko se oplojeno jajčece vsadi v steno maternice. FOTO: Adobe Stock

6. Sledi krvi

Sledi krvi opazi ena od štirih nosečnic, ta rahla krvavitev pa se dejansko pojavi, ko se oplojeno jajčece vsadi v steno maternice. Najpogosteje se to zgodi približno dva tedna po spočetju. Krvavitev se lahko pojavi tudi zaradi kakšnih drugih razlogov, zato je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom, če postane močnejša ali jo spremljajo krči, bolečine v hrbtu, zbadajoče bolečine.

7. Šibkejša imunost

Med nosečnostjo imunost oslabi, zaradi česar so nosečnice bolj dovzetne za okužbe. Ni nenavadno, da bodoče matere v zgodnji nosečnosti občutijo simptome, podobne tistim pri prehladu ali gripi.

8. Zgaga

Hormoni lahko vplivajo na zaklopko med želodcem in požiralnikom, tako da med nosečnostjo postane bolj sproščena, kar omogoča, da se želodčna kislina vrne v požiralnik in povzroči zgago. Tisto, kar lahko ublaži ta neprijeten simptom, so pogostejši in manjši obroki, izogibanje ocvrti, začinjeni hrani, gaziranim pijačam, citrusom in sokovom.

9. Spremembe razpoloženja in libida

Hormonske spremembe lahko vplivajo tudi na čustva, zato ni čudno, da so bodoče mamice nenavadno jokave in občutljive. Prav tako so v zgodnji nosečnosti možna pogostejša nihanja razpoloženja. Poleg tega je lahko libido včasih večji, včasih manjši.

10. Spremembe okusa

Povečanje estrogena in progesterona med nosečnostjo je lahko vzrok za spremenjen okus pri nosečnicah. Nekateri lahko celo razvijejo odpor do določene hrane, hrana ima lahko kovinski okus, je grenka ali manj sladka.