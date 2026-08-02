S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda

Zdrave nosečnice bodo naredile veliko blagodejnega zase in tudi za svojega še nerojenega otročka, če bodo redno telovadile tudi s trebuščkom – seveda v okviru svojih zmožnosti in z določenimi prilagoditvami. Nosečnica se bo ob redni vadbi bolje počutila, tako telesno kot tudi čustveno. Lažje bo prenašala nosečniške tegobe in bolečine, imela bo boljšo prebavo, manj bo utrujenosti in zatekanja, boljša bo prekrvavitev. Praviloma bo lažji tudi porod, saj bo zanj dobro fizično pripravljena, in tudi okrevanje po njem bo hitrejše. In ni treba porabiti veliko časa, saj vemo, da ste zelo zaposlene, morda s službo in drugimi obveznostmi, morda imate že otroke, ki zahtevajo vašo stoodstotno pozornost, čaka vas milijon in en opravek. A vseeno si skušajte vendarle vzeti nekaj minut samo zase, za vadbo in za pripravo na porod. Prijalo in pomagalo vam bo na več ravneh življenja.

Ena izmed izjemno priporočljivih vaj za vse ženske, za nosečnice in porodnice pa še posebej, so denimo Keglove vaje za krepitev mišic medeničnega dna. Med nosečnostjo in po porodu se lahko pojavijo težave zaradi nepravilnega delovanja mišic medeničnega dna, ki predstavljajo podporno ploščo in vzdržujejo pravilno lego notranjih organov – maternice, mehurja in črevesja. Hkrati omogočajo odpiranje in zapiranje sečnice, nožnice in zadnjika, torej sodelujejo pri izločanju blata in urina, pa tudi pri rojevanju. In kako jih izvajati? Lahko denimo ležite ali sedite in mirno dihate. Nato stisnite spodnje mišice, kot da bi skušale ustaviti uhajanje urina, in jih skušajte zadržati napete od tri do deset sekund. Sledi počitek in recimo deset ponovitev, pri čemer vaje izvajajte vsak dan, lahko tudi nekajkrat dnevno.

Krasna telovadba je tudi hoja, lahko tudi navkreber. To lahko združite z lažjimi in umirjenimi vajami za moč prej ali potem, lahko tudi z lahkimi utežmi. Polurni sprehod vsak dan ali vsaj vsak drugi dan vam bo dobro del, še posebej, če bo v naravi, po gozdu, daleč od mestnega hrupa. Med samo hojo pa lahko naredite tudi nekaj širokih in globokih počepov z ravnim hrbtom, s čimer boste pripomogli k bolj elastičnim medeničnim mišicam in posledično bo lahko porod lažji. Po potrebi se držite opore, počepov pa ne izvajajte proti koncu nosečnosti ali ob morebitni medenični vstavi.

Za nosečnice je še posebej priporočljiva vadba pilatesa. Poudarek je na pravilnem dihanju, kar je po besedah diplomirane babice Tine Brenkuš zelo dobrodošlo, ker pomaga že v času nosečnosti in je tudi zelo pomembno med samim porodom, saj porodnica praviloma lažje rodi, če zna pravilno dihati. Med pilatesom se obenem krepijo mišice, ki so še posebej obremenjene v času nosečnosti, velik poudarek je na krepitvi globokih mišic in ohranjanju gibčnosti. "Krepijo se torej mišične skupine, ki ženskam pomagajo lažje roditi in ki bodo še posebej obremenjene po porodu. S pilatesom se nosečnica torej pripravlja na porod in poporodno obdobje ter si hkrati lajša razna stanja in težave že v času nosečnosti," je pojasnila. "Nosečnica lahko zaradi same vadbe lažje in kvalitetneje preživlja čas nosečnosti. S samo vadbo se lahko zelo dobropripravi na porod, da lažje in hitreje rodi. Pilates na samo nosečnost vpliva zelo dobrodejno, z vadbo se da lajšati marsikatero težavo, povezano z nosečnostjo. Nosečnice se po vadbi počutijo bolj sproščene, bolje spijo, dvigne se jim nivo energije, izboljša se drža in izboljšajo si tonus mišic, ki so pomembne tako za porod kot za poporodno obdobje. Okrepijo si mišične skupine, ki so pomembne tudi za čas po porodu, ko je veliko nošenja, dojenja in dvigovanja dojenčka," je nanizala. V prvem trimesečju pilatesa sicer ne priporočajo zaradi sprememb, ki se dogajajo v telesu nosečnice, v drugem in tretjem trimesečju pa je zaželen oziroma koristen, če seveda nosečnica nima kakršnih koli težav. Tina Brenkuš torej pilates priporoča vsem nosečnicam, "predvsem pa tistim, ki so v tej vlogi že drugič ali imajo za sabo več nosečnosti. Vsaka nosečnost namreč za sabo pušča določene posledice in pri ženskah, ki so že večkrat rodile, je lahko prisotna kakšna težavica več. Odsvetujejo pa ga tistim, ki imajo težave, razne bolečine ali pa rizično nosečnost. Če ima nosečnica večplodno nosečnost, se dobro počuti in nima kakšnih posebnih težav, pa lahko brez zadržkov vadi tudi ona."

icon-expand V zdravi nosečnosti je primerno in sproščujoče tudi plavanje. FOTO: iStockphoto