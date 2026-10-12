Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto

Če ste se ponoči zbudili z občutkom, da "ne čutite" roke, vas to lahko precej prestraši. V večini primerov pa za neprijetnim občutkom ni nič nevarnega.

Zakaj v nosečnosti otrpnejo roke?

Eden najpogostejših razlogov je zadrževanje tekočine v telesu. Zaradi hormonskih sprememb in napredovanja nosečnosti lahko začnejo otekati roke in zapestja. Dodatna tekočina lahko pritisne na živec, ki poteka skozi ozko območje v zapestju, imenovano karpalni kanal. Ko je mediani živec stisnjen, se lahko pojavijo mravljinčenje, odrevenelost, bolečina ali pekoč občutek v dlani in prstih. Gre za sindrom karpalnega kanala, ki je v nosečnosti precej pogost. Raziskave, ki jih povzema Parents, ocenjujejo, da prizadene približno 31 do 62 odstotkov nosečnic. Težave so običajno izrazitejše v zadnjih mesecih nosečnosti, lahko pa se pojavijo tudi prej, zlasti če je imela ženska podobne težave že v prejšnji nosečnosti.

icon-expand Eden najpogostejših razlogov je zadrževanje tekočine v telesu. FOTO: Adobe Stock

Kako prepoznati sindrom karpalnega kanala?

Občutek ni pri vseh enak. Lahko se pojavi: - mravljinčenje oziroma občutek iglic v prstih, - odrevenelost roke ali prstov, - bolečina v zapestju, dlani ali roki, - pekoč občutek, - otekanje dlani in prstov, - šibkejši prijem, - težave pri držanju predmetov, - občutek, da prsti niso dovolj spretni. Pogosto so težave najhujše ponoči ali zjutraj, zato lahko nosečnico celo zbujajo iz spanja. Značilno je predvsem mravljinčenje v palcu, kazalcu in sredincu.

Kaj lahko pomaga?

Če so simptomi blagi, jih je mogoče pogosto ublažiti z nekaj preprostimi ukrepi. Roke dvignite. Ko počivate, jih lahko podložite z blazino, saj to pomaga zmanjšati otekanje. Pazite na položaj zapestja. Dolgotrajno upogibanje zapestja lahko težave še poslabša. Pri delu za računalnikom poskušajte zapestje držati čim bolj v nevtralnem položaju. Poskusite z opornico za zapestje. Nošenje opornice ponoči lahko pomaga ohranjati zapestje v ravnem položaju in zmanjša pritisk na mediani živec. Hladni obkladki lahko zmanjšajo otekanje. Pri nekaterih pomaga tudi, če za nekaj minut roke oziroma zapestja ohladijo s hladnim obkladkom. Pomembno je tudi, da roke nežno razgibavate in se izogibate dejavnostim, ki očitno poslabšajo simptome.

icon-expand Če je mravljinčenje novo, zelo izrazito, se slabša ali vas močno ovira pri vsakodnevnih opravilih, je smiselno o tem obvestiti ginekologa oziroma drugega zdravstvenega strokovnjaka. FOTO: Adobe Stock

Otrple roke običajno niso nevarne za otroka

Dobra novica je, da je sindrom karpalnega kanala v nosečnosti praviloma neškodljiv za otroka. Težave se pogosto postopoma izboljšajo po porodu, ko se zmanjšata zadrževanje tekočine in otekanje. Pri nekaterih ženskah lahko simptomi trajajo tudi dlje. Kljub temu ni dobro vseh nenavadnih simptomov v nosečnosti avtomatično pripisati nosečnosti.

Kdaj je treba poklicati zdravnika?

Če je mravljinčenje novo, zelo izrazito, se slabša ali vas močno ovira pri vsakodnevnih opravilih, je smiselno o tem obvestiti ginekologa oziroma drugega zdravstvenega strokovnjaka. Še posebej pomembno pa je, če se poleg otekanja pojavijo močan glavobol, motnje vida, izrazito otekanje obraza ali rok, bolečine v trebuhu, slabost ali bruhanje. Takšni simptomi so lahko povezani tudi s preeklampsijo in zahtevajo takojšnjo zdravniško presojo. Mravljinčenje in odrevenelost sta torej lahko še ena od neprijetnih spremljevalcev nosečnosti. Če se pojavita predvsem ponoči in sta povezana z otekanjem rok, je zelo pogost razlog pritisk na živec v zapestju. Če pa se pojavijo tudi drugi nenavadni simptomi, je bolje preveriti, kaj se dogaja, kot pa vse pripisati nosečnosti.