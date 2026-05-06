Raztezanje za nosečnice: Vaje za krepitev in preprečevanje poškodb

B.R.
Zdrava nosečnica 0
06. 05. 2026 04.00

Med nosečnostjo se vaše telo spreminja, sklepi in ligamenti postanejo mehkejši, kar povečuje tveganje za poškodbe. Z rednim izvajanjem razteznih vaj lahko pomagate okrepiti mišice okoli šibkejših sklepov in zagotovite boljše počutje skozi celotno nosečnost. Tukaj je nekaj preprostih in varnih vaj, ki vam bodo pomagale pri tem.

Pomembnost raztezanja med nosečnostjo

Med nosečnostjo so sklepi bolj občutljivi zaradi mehčanja ligamentov pod vplivom hormonov. Zato je pomembno, da vključite raztezne vaje v svojo vsakodnevno rutino, saj bodo okrepile mišice in pomagale ohranjati gibljivost telesa. Pomembno je, da izvajate te vaje počasi in v mirnem ritmu, da se izognete poškodbam.

Najboljše raztezne vaje za nosečnice

Raztezanje rok nad glavo
Dvignite roke nad glavo in se rahlo raztegnite. Ta preprosta vaja pomaga pri razbremenitvi napetosti v ramenih in zgornjem delu telesa.

Nagnite se v pasu in se vrtite v velikih krogih
Z dvignjenimi rokami se nagnite naprej v pasu in se vrtite v velikih krogih. To razteza hrbtenico in pomaga pri sprostitvi mišic pasu ter izboljša gibljivost.

FOTO: Adobe Stock

V velikih krogih vrtite glavo
Spustite brado proti prsnici in nato počasi vrtite glavo v velikih krogih. To pomaga sprostiti napetost v vratu in ramenih, kar je pogosta težava pri nosečnicah zaradi povečane teže in sprememb v drži telesa.

Zavrtite ramena
Dvignite ramena proti ušesom, nato jih obrnite nazaj in dol, pri tem ustvarite kroge. Ta vaja pomaga sprostiti napetost v ramenih in zgornjem delu hrbta.

Raztezanje stopal in gležnjev
S stopalom delajte velike počasne kroge -  10-krat (ponovite z drugim stopalom). Nato usmerite stopalo navzgor in ga potegnite nazaj proti kolenu - 10-krat. Ta vaja izboljšuje prekrvavitev in pomaga preprečevati otekanje nog in gležnjev med nosečnostjo.

Raztezanje rok za hrbtom
Roke združite za hrbtom in jih dvignite čim višje. Zadržite nekaj sekund in nato sprostite. Ta vaja pomaga odpreti prsni koš, izboljša držo in razbremeni napetost v ramenih in vratu.

Nasveti za varno izvajanje razteznih vaj med nosečnostjo

FOTO: Adobe Stock

- Posvetujte se z zdravnikom, preden začnete izvajati kakršne koli nove vaje med nosečnostjo.

- Vedno izvajajte vaje počasi in z občutkom, ne pretiravajte.

- Osredotočite se na dihanje, saj to pomaga pri sprostitvi telesa.

- Če med izvajanjem vaje začutite bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z vadbo.

Raztezne vaje so odličen način za izboljšanje gibljivosti, zmanjšanje bolečin in preprečevanje poškodb med nosečnostjo. Vključite jih v svojo dnevno rutino, da se boste počutili bolj sproščeno in pripravljeno na prihodnost. Ne pozabite, da je vsaka nosečnost edinstvena, zato bodite pozorni na svoje telo in vedno sledite priporočilom svojega zdravnika.

Za več nasvetov o zdravju in telesni aktivnosti med nosečnostjo si oglejte našo zbirko člankov, ki vam bodo pomagali ohraniti zdravje in dobro počutje skozi vse mesece nosečnosti.

