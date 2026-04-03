5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu

Po navedbah Mayo Clinic se poporodna depresija pojavi pri približno 1 od 7 žensk, NHS pa opozarja, da so simptomi pogosto spregledani ali napačno razumljeni kot 'normalna utrujenost'. V zadnjih letih je več znanih žensk javno spregovorilo o svojih izkušnjah, kar je odprlo pomembno razpravo o duševnem zdravju po porodu.

Strokovnjaki opozarjajo: poporodne težave niso redke

Po podatkih Cleveland Clinic poporodna depresija in anksioznost nista redki motnji, temveč pogosti stanji, ki lahko prizadeneta ženske vseh starosti in ozadij. Harvard Health navaja, da hormonske spremembe, pomanjkanje spanja in pritisk nove vloge pomembno vplivajo na duševno počutje. Strokovnjaki poudarjajo, da je prav javno govorjenje znanih osebnosti pomagalo zmanjšati stigmo in spodbudilo več žensk, da poiščejo pomoč.

1. Chrissy Teigen

Ameriški mediji, med njimi BBC, so poročali o tem, kako je Chrissy Teigen javno opisala svojo poporodno depresijo po rojstvu prve hčerke. Poudarila je, da je bila presenečena, ker se je težava pojavila kljub podpori partnerja in stabilnemu življenju. Njena izpoved je odprla razpravo o tem, da poporodna depresija ni povezana s tem, 'kako dobro se imaš', temveč s kompleksnimi biološkimi in psihološkimi dejavniki.

2. Adele

V intervjuju za Vanity Fair, ki ga povzema The Guardian, je Adele priznala, da je po porodu doživela intenzivno poporodno depresijo. Povedala je, da se je počutila izolirano in prestrašeno, kar je presenetilo mnoge, saj je bila v javnosti videti samozavestna in stabilna. Strokovnjaki poudarjajo, da je prav ta kontrast med javno podobo in zasebnim doživljanjem pogost pri številnih ženskah.

3. Serena Williams

CNN Health je poročal, da se je Serena Williams po porodu soočala z resnimi zdravstvenimi zapleti, ki so sprožili tudi poporodno anksioznost. Poudarila je, da je bila nenehno zaskrbljena za svoje zdravje in zdravje hčerke. Njena zgodba je opozorila na povezavo med fizičnimi zapleti in duševnim zdravjem po porodu.

4. Brooke Shields

Brooke Shields je že pred leti v intervjuju za The New York Times opisala svojo poporodno depresijo, kar je bilo v tistem času izjemno redko. Njena izpoved je bila prelomna, saj je odprla vrata razpravi, ki je bila dotlej tabu.

5. Hayden Panettiere

Po navedbah People Magazine, ki ga povzema USA Today, je igralka Hayden Panettiere več let govorila o svojem boju s poporodno depresijo, ki je zahtevala tudi zdravljenje. Poudarila je, da okrevanje ni linearno in da je pomembno, da ženske poiščejo pomoč pravočasno.

Zakaj so te zgodbe pomembne

Javne izpovedi znanih osebnosti pomagajo: - zmanjšati stigmo, - povečati prepoznavanje simptomov, - spodbuditi ženske, da poiščejo pomoč, - normalizirati pogovor o duševnem zdravju po porodu. Strokovnjaki poudarjajo, da poporodna depresija ni znak šibkosti, temveč zdravstveno stanje, ki ga je mogoče uspešno zdraviti.

Poporodne težave z duševnim zdravjem so pogostejše, kot si mislimo, in prav zgodbe znanih žensk pomagajo, da se o njih končno govori odkrito.