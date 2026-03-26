Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti

Zdrava nosečnica
26. 03. 2026 04.00

Mravljinčenje v rokah, prstih, nogah, hrbtu in zadnjici med nosečnostjo ni redko, še posebej v tretjem trimesečju. V večini primerov gre za neškodljiv pojav, ki je posledica hormonskih sprememb in telesnih prilagoditev. Vendar pa obstajajo primeri, ko je treba obiskati zdravnika. Preberite, zakaj se pojavlja mravljinčenje in katere rešitve so na voljo za nosečnice.

otekanje

Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo?

Med nosečnostjo telo prehaja skozi številne spremembe, ki lahko povzročijo občutek mravljinčenja ali pekoče bolečine, predvsem v rokah, nogah, hrbtu in zadnjici. Glavni vzroki za ta pojav so hormonske spremembe in fizične prilagoditve telesa.

Hormonske spremembe
Med nosečnostjo telo začne proizvajati več hormona relaksina, ki omogoči raztezanje ligamentov in prilagoditve telesa za porod. Vendar pa povečana količina tega hormona vpliva tudi na ravnotežje telesa in povzroči premik težišča, kar lahko vodi do stresa na živce, ki povzročijo mravljinčenje.

Težka maternica
Kako nosečnost napreduje, postaja maternica vse večja in težja. To pritiska na mišice, ligamente in živce, kar lahko povzroči občutek otrplosti, mravljinčenja in bolečine v okončinah.

Zadrževanje tekočine
V drugem in tretjem trimesečju nosečnosti je otekanje rok, nog in stopal običajen pojav zaradi zadrževanja tekočine. To lahko povzroči pritisk na živce in vodi do mravljinčenja.

Mravljinčenje v rokah, prstih, nogah, hrbtu in zadnjici med nosečnostjo ni redko, še posebej v tretjem trimesečju. FOTO: Dreamstime

Kdaj vas mora skrbeti?

Čeprav je mravljinčenje med nosečnostjo običajno neškodljivo, se lahko včasih pojavi zaradi resnejših zdravstvenih težav, kot so:

Sindrom karpalnega tunela: To stanje se pojavi, ko je živčevje v zapestju stisnjeno. Nosečnice so zaradi povečanja telesne mase in sprememb v strukturi telesa bolj dovzetne za to stanje.

Visok krvni tlak ali preeklampsija: To je resno stanje, ki lahko povzroči otekanje in pritisk na živce ter vodi do mravljinčenja.

Če občutite nenavadne simptome, kot so močno otekanje, bolečine ali trajno mravljinčenje, je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom!

Kako ublažiti mravljinčenje med nosečnostjo?

Masaža prizadetih delov telesa lahko pomaga sprostiti mišice in živce ter zmanjšati občutek mravljinčenja. FOTO: Shutterstock

Občutek mravljinčenja v nosečnosti lahko ublažite z nekaj preprostimi ukrepi:

Nežna masaža
Masaža prizadetih delov telesa lahko pomaga sprostiti mišice in živce ter zmanjšati občutek mravljinčenja. Poskusite z masažo rok, nog in hrbta, da olajšate nelagodje.

Sprememba položaja med spanjem
Udoben položaj za spanje je ključnega pomena, saj lahko nepravilno ležanje poslabša mravljinčenje. Poskusite spati na levi strani, kar lahko pomaga izboljšati pretok krvi.

Umirjene kopeli in raztezanje
Topla kopel z dodatkom eteričnih olj (npr. sivka) vam lahko pomaga sprostiti telo. Prav tako lahko raztezanje nog in rok pripomore k zmanjšanju mravljinčenja.

Hladne obloge
Uporaba hladnih oblog na otečenih delih telesa lahko pomaga zmanjšati otekanje in pritisk na živce, kar pripomore k manj bolečine in mravljinčenja.

Pogosteje dvigujte noge in roke
Če so vaše noge ali roke otečene, jih pogosto dvigujte, da izboljšate cirkulacijo in zmanjšate pritisk na živce.

Zdravljenje mravljinčenja med nosečnostjo

Če mravljinčenje postane vztrajno ali zelo moteče, se posvetujte z zdravnikom. FOTO: Adobe Stock

Če mravljinčenje postane vztrajno ali zelo moteče, se posvetujte z zdravnikom, ki vam lahko priporoči zdravljenje, kot so:

- Tretmaji za sindrom karpalnega tunela

- Uporaba opornic za zapestja

- Protivnetna zdravila (vendar le tista, ki so varna za nosečnice)

- Fizioterapija ali posebne vaje za sprostitev mišic in živcev

Med nosečnostjo so mravljinčenje, občutek otrplosti in pekočih bolečin precej pogosti in pogosto brezskrbni simptomi. Vendar pa je pomembno, da ste pozorne na morebitne resne simptome in se v primeru skrbi vedno posvetujete z zdravnikom. 

Vir: yumama

