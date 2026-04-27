Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?

Izcedek iz nožnice je pomemben pri ohranjanju vaginalne flore, ohranjanju čistega okolja v nožnici in preprečuje suhost materničnega vratu. Hormonske spremembe lahko vplivajo na gostoto in količino te sluzi, saj izločanje le-te določa raven dveh hormonov: estrogena in progesterona. Zdravo sluznico nožnice naseljujejo posebne mlečnokislinske bakterije, ki proizvajajo mlečno kislino in vzdržujejo kislo okolje v nožnici. Kislost nožnice je pomembna, saj preprečuje razrast škodljivih mikroorganizmov (bakterije, glivice, paraziti, virusi) v nožnici in s tem povezana vnetja. Med vsemi spremembami, ki jih ženske doživljajo v nosečnosti, pa je ena izmed opaznejših, zaradi katere nosečnice včasih tudi precej skrbi, ravno povečan vaginalni izcedek. Mnoge bodoče mamice se ob tem sprašujejo, ali je normalno in običajno, ker so izcedki obilnejši, in kdaj je smiseln posvet z zdravnikom. Da bi bila odločitev lažja, smo za vas poiskali odgovore na nekaj pogostejših vprašanj na to temo pri ginekologu Mišu Rajiću, dr. med., spec. gin. in por., spec. spolne medicine.

Kakšni izcedki se lahko pojavijo tekom nosečnosti?

"V nosečnosti se, zaradi spremenjenega hormonskega stanja in povečane prekrvavljenosti genitalnega predela, pogosto poveča izcedek iz nožnice (brezbarven, belkast, blagega vonja je normalen v zgodnji nosečnosti). Ta izcedek imenujemo 'levkoreja'." Beseda 'levkoreja' izhaja iz grških besed 'leukos,' kar pomeni bela, in 'rhoia,' kar pomeni tok ali pretok.

Kateri so nevarni in na kaj nakazujejo? Kdaj k zdravniku?

"Pri vnetjih nožnice lahko pride do spremembe v količini (povečan), konsistenci (gost, grudičast, voden, tekoč ...), barvi (rumen, zelen, sivkast, rumenorjav, roza ...) in vonju (kiselkast, ribji, neprijeten, oster ...) izcedka. Vnetja nožnice običajno spremlja tudi srbečica, pekoč občutek, draženje, rdečica, boleč spolni odnos, pekoče uriniranje (zlasti ob koncu) in krvavkast izcedek (spotting). Ob spremembah izcedka v nosečnosti svetujem posvet z ginekologom. Izcedki, ki vsebujejo sledi krvi, so lahko različne barve (roza krvava sluz, svetlo rdeča kri, temno rdeča, rjava oz. črna kri), pri močnejših krvavitvah pa je vidno iztekanje krvi oz. lahko opazimo celo kose krvi. Ob vsaki krvavitvi med nosečnostjo svetujem posvet z ginekologom, pri močnejših krvavitvah pa je nujen obisk ginekološke urgence oz. porodnišnice (po 20. tednu nosečnosti)," odgovarja ginekolog Mišo Rajić, dr. med., spec. gin. in por., spec. spolne medicine.

Izcedki v nosečnosti se lahko tudi spreminjajo!