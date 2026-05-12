Bruhanje, dehidracija, hospitalizacija: kaj se v resnici dogaja pri hiperemezi

Za nosečnice, ki niso imele nobenih fizičnih težav, slabosti, prekomernega bruhanja ali občutka nemoči in oslabelih mišic, je vsekakor težko razumljivo, kadar se kakšna druga nosečnica pritožuje nad svojim stanjem. Vendar pa je pritoževanje najmanj, kar ženski pripada po izkušnji s hiperemezo. In resnično je namesto obsojanja in ignorance takrat najbolj potrebna sočutja in prijetnih besed. Hiperemeza prizadene od 0,5 do dva odstotka nosečnic in je eden pogostejših razlogov za hospitalizacijo v prvi polovici nosečnosti.

Občutek slabosti, oslabele mišice

Stanje hiperemeze je eno najbolj mukotrpnih obdobij v življenju ženske. V obdobju, ko bi morale tako rekoč 'sijati in žareti' od sreče in ljubezni, ker pod srcem nosijo otroka, jim je to onemogočeno, saj se zbujajo in zaspijo s slabostjo, razdraženim želodcem ter občutkom nemoči in utrujenosti. Stanje hiperemeze povzroči izgubo apetita. Privede lahko celo do te točke, ko en sam požirek vode izzove boleče in neprijetno bruhanje. Ker nosečnica zaradi slabosti ni zaužila normalnega obroka, po navadi bruha žolč, kar je izjemno boleče in mukotrpno. Za nameček slabost spremljajo še občutek utrujenosti, oslabele mišice, glavobol, slabo počutje, zaspanost in utrujenost. Čas, ko bi ženska morala žareti, je v tem primeru čas, ko ne zmore občutiti niti kančka energije. Posledično v večini primerov takšno nosečnico hospitalizirajo, ker lahko sicer pride do dehidracije, porušeno je elektrolitsko ravnovesje, vse skupaj pa lahko pripelje tudi do okvare jeter in ledvic, zato je zanjo nujno potrebna infuzija, da ne bi izgubila še več vitaminov in mineralov, ki so potrebni tako za njeno delovanje kot tudi za zdravje in preživetje otroka.

Kakšni so lahko neželeni učinki hiperemeze na plod?

Pri nosečnicah s hiperemezo je lahko porodna teža novorojenčkov manjša ali pa pride celo do prezgodnjega poroda, v redkih primerih pride do napak v razvoju okostja ali živčevja.

Dejavniki tveganja:

– večplodna ali prva nosečnost,

– debelost,

– molarna nosečnost (redka oblika bolezenske nosečnosti),

– metabolne motnje,

– hiperemeza v prejšnjih nosečnostih,

– psihološke/psihiatrične motnje (npr. bulimija, anoreksija nevroza),

– visoke vrednosti humanega horijevega gonadotropina (HCG) in estrogena,

– kronična okužba želodčne sluznice z bakterijo Helicobacter pylori.

Kako si lahko pomagate lajšati simptome?

– Poskrbite za kvaliteten spanec in počitek,

– če slabost občutite že zjutraj, na tešče pojejte kreker ali piškot,

– pijte veliko tekočine, vendar počasi in po požirkih,

– uživajte več majhnih obrokov čez dan, ki so obogateni z OH, kot so kruh, riž, testenine,

– uživajte hladne obroke, saj imajo topli obroki močnejši vonj, ki zna biti moteč,

– uživajte rehidracijske napitke za vzdrževanje elektrolitskega ravnotežja in vitaminske dodatke,

– če je možno, naj kdo drug pripravlja obroke namesto vas,

– poskusite se s čim zamotiti in preusmeriti pozornost s slabosti drugam,

– nosite ohlapna in udobna oblačila, ki vas ne bodo tiščala v predelu pasu.

Kdaj k zdravniku ?