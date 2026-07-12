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7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti

Bibaleze.si
Prehrana v nosečnosti 1
12. 07. 2026 04.00

Kako zelo pomembna je zdrava in uravnotežena prehrana v času nosečnosti, nam verjetno ni treba posebej poudarjati. Vsebovati mora veliko sveže zelenjave in sadja, ki vsebuje vitamine, minerale in vlaknine. Katero sadje je v nosečnosti najbolje uživati, razkrivamo v nadaljevanju ...

grozdje

AVOKADO

Avokado velja za enega izmed najbolj priljubljenih sadežev, ki vsebuje veliko folne kisline, ki jo ženske v času nosečnosti še posebej potrebujejo. Folna kislina ali vitamin B9 spada med vitamine skupine B in je med drugimi pomembna za tvorbo in presnovo krvnih telesc ter za njihovo pravilno delovanje. Pomembna je tudi pri zapiranju nevralne cevi (spina bifida), ki tvori hrbtenico in se začne pri plodu zapirati v prvem mesecu po oploditvi. Pomembna je tudi pri razvoju dojenčkovega osrednjega živčevja.

MANGO

Mango ni le zelo okusen, ampak je tudi zelo zdrav. Poleg tega, da izboljšuje prebavo, vsebuje tudi vitamina A in C, ki sta za nosečnice zelo priporočljiva. Vitamin A je potreben za rast otrokovih celic. V prvih mesecih je nujen za razvoj srca, obtočil, živčevja. V zadnjih treh mesecih, ko dojenček pridobiva na teži, pa se potreba po tem vitaminu še poveča. Vitamin C pa pomaga pri absorpciji železa in sodeluje pri razvoju novih tkiv.

Obenem vsebuje tudi folno kislino, kalij, fosfor, magnezij in natrij, vse kar potrebuje vaše telo v času nosečnosti. 
Obenem vsebuje tudi folno kislino, kalij, fosfor, magnezij in natrij, vse kar potrebuje vaše telo v času nosečnosti. FOTO: Shutterstock

GROZDJE

Čeprav so nekatere prepričane, da uživanje grozdja v času nosečnosti ni najbolj priporočljivo, pa je grozdje bogato z vitaminom A, ki pomaga stabilizirati metabolizem. Obenem vsebuje tudi folno kislino, kalij, fosfor, magnezij in natrij, vse kar potrebuje vaše telo v času nosečnosti. V tem obodbju se namreč poveča potreba po vitaminih in mineralih. Te potrebujemo v zelo majhnih količinah, pa vendar so bistvenega pomena za zdravje mamice in za zdrav razvoj še nerojenega otročička.

LIMONE

Gre za sadež, ki je poznan po tem, da je prava bomba vitamin C ter da pomaga pri izboljšanju prebave. Limona prečisti telo vseh toksinov. Vitamin C je zelo močan in dobro raziskan antioksidant. Vemo, da ima zelo dober vpliv na naše počutje in zdravje. Krepi imunski sistem; če že imamo prehlad, pa skrajšuje njegovo trajanje. 

BANANE

Zaprtje je pogosta težava v času nosečnosti in poleg limon, pri tem pomagajo tudi banane. Poleg tega je sadež tudi dober vir kalija, zaradi česar so banane koristne za preprečevanje nastanka visokega krvnega tlaka in srčno-žilnih obolenj ter za zdravje ledvic. Sadež vsebuje zelo malo beljakovin in zanemarljivo količino maščob. Banane pa so tudi odličen vir vitamina B6 in kalija, bogate pa so tudi z vitaminom C, manganom, magnezijem in nekaterimi drugimi vitamini iz skupine vitaminov B kompleksa.

Zaprtje je pogosta težava v času nosečnosti in poleg limon, pri tem pomagajo tudi banane.
Zaprtje je pogosta težava v času nosečnosti in poleg limon, pri tem pomagajo tudi banane.FOTO: Thinkstock

POMARANČE

Ker so sladko-kislega okusa so popolna izbira za bodoče mame. Citrusi so tudi eden najboljših virov vitaminov in hranljivih snovi. Številne nosečnice se cuživanja agrumov izogibajo, saj je znano, da v prvih treh mesecih kislina rada povzroča zgago. Med drugo četrtino nosečnosti se ta problem pojavlja redkeje. V zgodnji nosečnosti do pekoče zgage pride zaradi povečanja hormonskih sprememb in mišic, v kasnejših fazah nosečnosti pa se zgaga pojavi zaradi rasti ploda, ki pritiska na želodec, kar povzroči izrazitejši refluks vsebine iz želodca in požiralnika.

JABOLKA

Poleg tega, da so odličen vir energije in zdravilnih snovi, pomagajo tudi pri izboljšanju odpornosti telesa, pomembno vlogo pa imajo še pri preprečevanju številnih obolenj. Lupina jabolka vsebuje kar 6-krat več vitamina C kot meso, jabolko pa krepi tudi črevesno steno in zmanjšuje apetit. Ko so nas (in nas še vedno) naše mame vsa tista leta spodbujale k temu, naj pojemo jabolko, da bomo bolj zdravi, se niso motile. 

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