Najpogosteje je vnetje sinusov posledica virusnih in bakterijskih okužb. A kako se lotiti zdravljenja, če se to zgodi v nosečnosti? Preverite.
Marsikatera nosečnica in mamica v zgodnjem obdobju materinstva se srečuje s fenomenom 'nosečniških možganov', ki vključuje upad kognitivnih sposobnosti, težave s spominom in koncentracijo ter občutek miselne odsotnosti.
Med nosečnostjo se prehranske potrebe ženske spremenijo. Določenih hranil potrebuje več, več potrebuje tekočine, nekoliko se povečajo tudi potrebe po vnosu energije. A vendar je pomembno, da se nosečnica določenim živilom izogiba. Prvi razlog za to je predvsem varnost!
Neustrezno delovanje ščitnice se največkrat pojavi pri ženskah, starih med 30 in 40 let. Pogoste so torej ravno pri ženskah v rodni dobi, kar pomeni, da se lahko pojavijo pred zanositvijo in med nosečnostjo, sprožilec pa je lahko tudi porod.
Ena najredkejših diagnoz v ginekologiji – dvojna maternica in štirje jajčniki – je zaznamovalo življenje 58-letne Larise, ki je kljub izjemno redki telesni zgradbi postala mama. Njena zgodba razkriva, kako malo vemo o nekaterih prirojenih stanjih in kako pomemben je dostop do sočutne, strokovne zdravstvene oskrbe.
Vraže ali ne, vsak porod je edinstven in marsikatera nosečnica tik pred porodom poskusi narediti vse, da bi njen otrok na svet prijokal čim manj stresno in boleče. Predstavljamo vam nekaj idej, kako se lahko same pripravite na porod.
Eden izmed najpogostejših nosečniških simptomov je slabost, ki jo spremlja bruhanje. So nosečnice, ki teh simptomov nimajo ali pa pri katerih se slabost pojavi zgolj na začetku nosečnosti, so pa tudi takšne, ki se vso nosečnost počutijo slabo in so zaradi prekomernega bruhanja tudi hospitalizirane.
Zaradi podnebnih sprememb so poletja vse daljša in toplejša – in če pričakujete otroka, je vročina nekaj, na kar morate biti še posebej pozorni. Nova analiza organizacije Climate Central razkriva, kako lahko vročinski valovi vplivajo na nosečnost in kaj lahko storite, da zaščitite sebe in svojega otroka.
Med 50 in 70 odstotki žensk v obdobju nosečnosti izkusi bolečine v hrbtu. Razlogi za to se lahko skrivajo v slabi drži ali pa povečani ravni nosečniških hormonov. Za vas smo poiskali nekaj vaj, s pomočjo katerih lahko lajšate tovrstne bolečine.
Mravljinčenje v rokah, prstih, nogah, hrbtu in zadnjici med nosečnostjo ni redko, še posebej v tretjem trimesečju. V večini primerov gre za neškodljiv pojav, ki je posledica hormonskih sprememb in telesnih prilagoditev. Vendar pa obstajajo primeri, ko je treba obiskati zdravnika. Preberite, zakaj se pojavlja mravljinčenje in katere rešitve so na voljo za nosečnice.
Tek med nosečnostjo je lahko varen in zdrav način za ohranjanje kondicije in dobrega počutja, vendar je treba pri tem upoštevati določene previdnostne ukrepe. Zdravje in udobje bodoče mamice sta na prvem mestu, zato je ključnega pomena, da se pred začetkom teka med nosečnostjo posvetujete z zdravnikom in poslušate svoje telo. Nosečnost je edinstven proces, zato je prilagodljivost in skrb za pravilno telesno dejavnost odločilna za ohranjanje zdravja tako mamice kot dojenčka.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.