Kako mikrobiom vpliva na potek nosečnosti?
Zdrava nosečnica

Kako mikrobiom vpliva na potek nosečnosti?

Razsvetljena zaključna slovesnost EPK
OGLAS
Novice

Razsvetljena zaključna slovesnost EPK

Perimenopavza brez skrivnosti: kaj mora partner vedeti o hormonih, čustvih in odnosih
Družina in odnosi

Perimenopavza brez skrivnosti: kaj mora partner vedeti o hormonih, čustvih in odnosih

Že poznate najboljšo spletno trgovino z igračami - UNIKASHOP
OGLAS
Novice

Že poznate najboljšo spletno trgovino z igračami - UNIKASHOP

Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok
Dojenje

Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok

Vnetje sinusov v nosečnosti – kakšni so simptomi, kako poteka zdravljenje?
Zdrava nosečnica

Vnetje sinusov v nosečnosti – kakšni so simptomi, kako poteka zdravljenje?

Najpogosteje je vnetje sinusov posledica virusnih in bakterijskih okužb. A kako se lotiti zdravljenja, če se to zgodi v nosečnosti? Preverite.

'Nosečniški možgani': mit ali resnica?
Zdrava nosečnica

'Nosečniški možgani': mit ali resnica?

Marsikatera nosečnica in mamica v zgodnjem obdobju materinstva se srečuje s fenomenom 'nosečniških možganov', ki vključuje upad kognitivnih sposobnosti, težave s spominom in koncentracijo ter občutek miselne odsotnosti.

Živila, ki se jim je treba izogibati v nosečnosti
Nosečnost

Živila, ki se jim je treba izogibati v nosečnosti

Med nosečnostjo se prehranske potrebe ženske spremenijo. Določenih hranil potrebuje več, več potrebuje tekočine, nekoliko se povečajo tudi potrebe po vnosu energije. A vendar je pomembno, da se nosečnica določenim živilom izogiba. Prvi razlog za to je predvsem varnost!

Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Zdrava nosečnica

Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?

Neustrezno delovanje ščitnice se največkrat pojavi pri ženskah, starih med 30 in 40 let. Pogoste so torej ravno pri ženskah v rodni dobi, kar pomeni, da se lahko pojavijo pred zanositvijo in med nosečnostjo, sprožilec pa je lahko tudi porod.

Ima dvojno maternico in štiri jajčnike – zdravniki niso verjeli, da bo lahko rodila
Resnične zgodbe

Ima dvojno maternico in štiri jajčnike – zdravniki niso verjeli, da bo lahko rodila

Ena najredkejših diagnoz v ginekologiji – dvojna maternica in štirje jajčniki – je zaznamovalo življenje 58-letne Larise, ki je kljub izjemno redki telesni zgradbi postala mama. Njena zgodba razkriva, kako malo vemo o nekaterih prirojenih stanjih in kako pomemben je dostop do sočutne, strokovne zdravstvene oskrbe.

Kako se pripraviti na porod: nasveti za manj stresen in boleč porod
Nosečnost

Kako se pripraviti na porod: nasveti za manj stresen in boleč porod

Vraže ali ne, vsak porod je edinstven in marsikatera nosečnica tik pred porodom poskusi narediti vse, da bi njen otrok na svet prijokal čim manj stresno in boleče. Predstavljamo vam nekaj idej, kako se lahko same pripravite na porod.

Slabost in bruhanje v nosečnosti: Zakaj nekatere nosečnice trpijo več kot druge?
Zdrava nosečnica

Slabost in bruhanje v nosečnosti: Zakaj nekatere nosečnice trpijo več kot druge?

Eden izmed najpogostejših nosečniških simptomov je slabost, ki jo spremlja bruhanje. So nosečnice, ki teh simptomov nimajo ali pa pri katerih se slabost pojavi zgolj na začetku nosečnosti, so pa tudi takšne, ki se vso nosečnost počutijo slabo in so zaradi prekomernega bruhanja tudi hospitalizirane.

Nosečnost in vročina: Kdaj je nevarno in kako zaščititi sebe in otroka
Zdrava nosečnica

Nosečnost in vročina: Kdaj je nevarno in kako zaščititi sebe in otroka

Zaradi podnebnih sprememb so poletja vse daljša in toplejša – in če pričakujete otroka, je vročina nekaj, na kar morate biti še posebej pozorni. Nova analiza organizacije Climate Central razkriva, kako lahko vročinski valovi vplivajo na nosečnost in kaj lahko storite, da zaščitite sebe in svojega otroka.

Top vaje za krepitev in sprostitev hrbtenice
Zdrava nosečnica

Top vaje za krepitev in sprostitev hrbtenice

Med 50 in 70 odstotki žensk v obdobju nosečnosti izkusi bolečine v hrbtu. Razlogi za to se lahko skrivajo v slabi drži ali pa povečani ravni nosečniških hormonov. Za vas smo poiskali nekaj vaj, s pomočjo katerih lahko lajšate tovrstne bolečine.

Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Zdrava nosečnica

Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti

Mravljinčenje v rokah, prstih, nogah, hrbtu in zadnjici med nosečnostjo ni redko, še posebej v tretjem trimesečju. V večini primerov gre za neškodljiv pojav, ki je posledica hormonskih sprememb in telesnih prilagoditev. Vendar pa obstajajo primeri, ko je treba obiskati zdravnika. Preberite, zakaj se pojavlja mravljinčenje in katere rešitve so na voljo za nosečnice.

Zdrava nosečnica

Ali je tek med nosečnostjo varen? Nasveti in priporočila za bodoče mamice

Tek med nosečnostjo je lahko varen in zdrav način za ohranjanje kondicije in dobrega počutja, vendar je treba pri tem upoštevati določene previdnostne ukrepe. Zdravje in udobje bodoče mamice sta na prvem mestu, zato je ključnega pomena, da se pred začetkom teka med nosečnostjo posvetujete z zdravnikom in poslušate svoje telo. Nosečnost je edinstven proces, zato je prilagodljivost in skrb za pravilno telesno dejavnost odločilna za ohranjanje zdravja tako mamice kot dojenčka.

Ali je tek med nosečnostjo varen? Nasveti in priporočila za bodoče mamice
