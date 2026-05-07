Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet

Spremenjeno ravnotežje in večje tveganje za padce

Z rastjo trebuha se težišče telesa premika naprej, kar že samo po sebi otežuje stabilnost. Visoke pete dodatno zmanjšajo ravnotežje, saj telo silijo v nenaraven položaj. To pomeni večje tveganje za zdrse in padce, ki so lahko nevarni tako za nosečnico kot za otroka.

V obdobju nosečnosti je pomembno poskrbeti za zdrav slog življenja

Sem spada tudi primerna obutev nosečnice, ki daje dobro oporo stopalom, nogam in hrbtenici. Z medicinskega stališča ni niti enega dobrega razloga za nošenje visokih pet, opozarjajo strokovnjaki in dodajajo, da gre pri visokih petah zgolj za estetski videz, ki podaljša noge in polepša žensko postavo. Pri nošenju visokih pet, še posebej višjih od 9 centimetrov, je noga nameščena v prisilni položaj navzdol in pri hoji na ta način stopalo izgubi svojo primarno funkcijo. Namesto da bi stopili najprej na peto in se odrinili s prsti naprej, pri nošenju pet funkcijo pravilne hoje prevzamejo druge mišice, predvsem kolčne, ki zaradi dolgoročnega nošenja visokih pet z leti lahko postanejo zakrčene in preobremenjene, hkrati pa se lahko spremeni tudi položaj medenice.

Večja obremenitev stopal in sklepov

Med nosečnostjo telo proizvaja hormon relaksin, ki mehča vezi in sklepe, da se pripravijo na porod. Posledično so sklepi manj stabilni, stopala pa bolj občutljiva. Visoke pete dodatno obremenijo sprednji del stopala, kar lahko povzroči bolečine, otekanje in težave, kot so ploska stopala ali vnetje.

Slabša prekrvavitev in otekanje

Tekom nosečnosti je eden izmed pogostih neljubih simptomov tudi otečenost telesa, najpogosteje udov in prstov na rokah in nogah. Nošenje visokih pet pa tako še dodatno poveča pritisk na sklepe, kar pa lahko povzroči dolgoročno in nepopravljivo škodo na nogah in hrbtenici.

Izberite udobne čevlje z ravnim podplatom