Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let

Kaj je molarna nosečnost?

Molarna nosečnost je redka gestacijska trofoblastna bolezen, za katero je značilna nenormalna rast trofoblastnih celic – celic, ki se običajno razvijejo v posteljico. Zaradi napredka medicine v današnjih časih molarno nosečnost večinoma odkrijejo že v prvem trimesečju.

Dejavniki tveganja

Molarna nosečnost je pogostejša pri : - nosečnicah, mlajših od 20 in starejših od 40 let,

- pri ženskah s predhodno ugotovljeno molamo nosečnostjo,

- pri določenih nepravilnostih maternice in

- pri tistih, katerih vsakodnevni obroki vsebujejo premalo beljakovin, folne kisline in karotena.



Med dejavnike tveganja sodijo tudi druge ginekološke motnje, na primer anamneza policistične bolezni jajčnikov (PCOD).

Obstajata dve glavni vrsti molarne nosečnosti

Popolna molarna nosečnost : Med oploditvijo je praviloma 23 kromosomov prejetih od matere in očeta, oplojeno jajčece pa vsebuje 46 kromosomov. V popolni molarni nosečnosti manjka 23 kromosomov mater, zarodek pa je sestavljen iz samo 23 kromosomov, ki imajo očetovski izvor. To vodi do odsotnosti rasti ploda in nastanka nenormalnih cist, ki se pojavljajo kot grozdje. Delna molarna nosečnost : V delni molarni nosečnosti je zarodek sestavljen iz 23 materinskih kromosomov, toda ti kromosomi so oplojeni z dvojnim številom očetovskih kromosomov, 46 namesto 23. To vodi do popolne konstitucije 69 kromosomov. Nastali zarodek lahko raste in se razvije v nezreli zarodek, ki zaradi neugodne genetske sestave ne more preživeti več kot prvih nekaj mesecev intrauterine rasti.

Simptomi molarne nosečnosti

Prepoznavanje simptomov molarne nosečnosti je bistveno za zgodnje odkrivanje in zdravljenje stanja: Krvavitev iz nožnice : Eden najpogostejših znakov je krvavitev iz nožnice, običajno v prvem trimesečju. Ta krvavitev je lahko močnejša od običajne menstruacije. Lahko pride tudi do izločanje tkiva iz nožnice (ob krvavitvi). Hitra rast maternice : Maternica se lahko poveča veliko hitreje, kot je pričakovano za gestacijsko starost. Huda slabost in bruhanje : Nekatere ženske imajo hudo jutranjo slabost, ki je hujša kot v običajni nosečnosti. Visok krvni tlak ( preeklampsija ) : Lahko se razvije povišan krvni tlak skupaj z beljakovinami v urinu. Anemija : Zaradi močne krvavitve se lahko pojavi anemija (nizko število rdečih krvnih celic), kar povzroči utrujenost in šibkost. Hipertiroidizem: Prekomerna proizvodnja ščitničnih hormonov, ki lahko vodi do hitrega srčnega utripa, visokega krvnega tlaka, izgube teže in povečanega apetita. Odsotnost ploda : Odsotnost ploda oz. odsotnost plodovih gibov in/ali srčnega utripa. Vendar so ti simptomi zelo nespecifični, saj se lahko pojavijo tudi pri normalni nosečnosti ali v primeru spontanega splava, zato so za odkrivanje nepravilnosti potrebni redni pregledi pri zdravniku.

Tveganja, povezana z molarno nosečnostjo Medtem ko je molarna nosečnost redek pojav, lahko predstavlja resno tveganje, če je ne zdravimo: Tveganje za raka : Če se popolna molarna nosečnost ne zdravi takoj, se lahko razvije v redko obliko raka, znano kot gestacijska trofoblastna neoplazija (GTN). Perforacija maternice : Hitro rastoče molarno tkivo lahko povzroči perforacijo maternice, kar je potencialno smrtno nevarno stanje. Čustveni in psihološki vpliv : Soočanje z izgubo nosečnosti in morebitnimi zapleti je lahko čustveno izjemno zahtevno.

Zdravljenje molarne nosečnosti

Molarno nosečnost zdravimo tako, da hidatidno molo odstranimo s tehniko, ki se imenuje sukcijska kiretaža. Nosečnica prejme anestetik, maternični vrat se razširi, vsebina maternice pa se nežno odstrani s sukcijo. Prav tako se lahko predpiše zdravilo imenovano oksitocin, ki stimulira krčenje maternice. Načini zdravljenja molarne nosečnosti pa vključujejo še: Histerektomijo : V hujših primerih ali kadar ženska ne želi ohraniti plodnosti, se lahko priporoči histerektomijo (odstranitev maternice). Nadaljnjo oskrbo : Še nekaj mesecev po posegu je treba skrbno spremljati raven hCG enkrat na teden oziroma do ravni, ko nivoja hormona ni več moč zaznati. Molarna nosečnost je redka in njeno zdravljenje je zelo uspešno, vendar pri vsaki ženski, ki jo je imela, obstaja nevarnost ponovne razrasti in rakastega obolenja, ki mu pravimo horiokarcinom oziroma gestacijski trofoblastni horiokarcinom. V primeru suma je treba natančno pregledati vse telo in tarčne organe, v katere rakavo spremenjena mola navadno zaseva. Stanje molarne nosečnosti ima lahko ob nepravilnem obravnavanju ali zdravljenju resne zaplete, vključno z redko obliko raka, zato zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Zgodnje odkrivanje in prepoznavanje simptomov ter ustrezno zdravljenje lahko pomagajo zagotoviti uspešno okrevanje in zmanjšati možne zaplete.

Kdaj lahko ponovno poskušate zanositi?

Če ste imeli izkušnjo z molarno nosečnostjo, potem se je dobro pred naslednjo zanositvijo pogovoriti z osebnim zdravnikom ali ginekologom. Sicer pa velja, da molarna nosečnost in zdravljenje le-te, ne vpliva na plodnost ženske. Prav tako ima nizko (1, 5 do 2 %) tveganje ponovitve. Strokovnjaki vseeno svetujejo, da počakate od pol leta do leta dni, preden poskusite na novo zanositi, saj boste tako pridobili čas, da se beta HCG vrne na normalne fiziološke ravni. Ko se zabeležijo predpatološke ravni, lahko načrtujete varno nosečnost.