Koliko dni po menstruaciji lahko zanosite?

Ne glede na to, ali želite zanositi ali se samo sprašujete, kako urediti svoje plodne dni, je najbolje, da redno spremljate svoje cikluse in nadzorujete, kaj se dogaja z vašim telesom. Tipičen menstrualni cikel traja od 28 do 32 dni, reden pa je tudi tisti, ki traja od 21 do 35 dni. Cikel je razdeljen na štiri faze: menstruacijo, folikularno fazo, ovulacijo in lutealno fazo. Vsaka izmed teh faz ima svoje značilnosti in v skladu s tem se lahko odločite, kaj bo na vašem jedilniku.

Katere so štiri faze vašega cikla?

Menstruacija – traja v povprečju 3–7 dni, to je čas, ko boste imeli krvavitev, torej ko odpade zadebeljena sluznica maternice, potem ko zrelo jajčece ni bilo oplojeno. Folikularna faza – To se prekriva z vašo menstruacijo, ko vaši hormoni proizvajajo folikle, v katerih so nezrela jajčeca, preden dozori le eno. Ovulacija – obdobje, ko ste najbolj plodni in je najverjetneje zanositi, vaše zrelo jajčece pa potuje skozi jajcevod in v maternico. Lutealna faza – nimate ovulacije in folikel, ki vsebuje jajčece, zdaj proizvaja progesteron in estrogen, kar povzroča največjo hormonsko spremembo v vašem ciklusu.

icon-expand Dobro je, če poznate svoje telo in redno spremljate svoje cikle. FOTO: Shutterstock

Kdaj je najboljši dan v vašem ciklusu za zanositev?

Najboljši dan za zanositev je dan ovulacije, vendar imate še vedno veliko možnosti za zanositev v dneh pred ovulacijo. Če želite določiti, kdaj ovulirate, lahko uporabite kalkulator ovulacije ali morda zanesljivo aplikacijo na telefonu, pomagate pa si lahko tudi z ovulacijskimi testi. Jajčece se sprosti iz jajčnikov običajno 12 do 14 dni pred začetkom naslednje menstruacije in takrat je največja verjetnost, da boste zanosili. Pri tem pa naj še enkrat poudarimo, da je sledenje ciklusu lahko zelo koristno. Najbolje je, če si v beležko vsak mesec zabeležite prvi in zadnji dan menstruacije ter spremljate svoje cikle.

Ali lahko zanosite takoj po menstruaciji?

Čeprav je malo verjetno, da boste zanosili v dneh po koncu menstruacije, je tudi to možno. Ne pozabite, da lahko sperma preživi v materničnem vratu do 7 dni po spolnem odnosu. Na primer, če vaša menstruacija običajno traja 5 dni, imate morda le 2–3 dni po koncu menstruacije časa, preden se začnejo vaši plodni dnevi. Če poskušate zanositi, je morda najbolje, da počakate nekaj dni po koncu menstruacije in začnete poskušati. Največja možnost za zanositev je v dveh dneh pred ovulacijo in na dan ovulacije. Takrat je možnost oploditve najvišja, saj so semenčice že prisotne v reproduktivnem traktu in lahko oplodijo sproščeno jajčece.

icon-expand Največja možnost zanositve je na dan ovulacije. FOTO: Shutterstock

Kakšni so znaki ovulacije?

Če menite, da je vaš cikel izključen ali iščete znake ovulacije, morate biti pozorni na nekaj simptomov. Morda imate krče, ki niso povezani z menstruacijo, ali pa se počutite napihnjene. Morda boste občutili tudi občutljivost dojk ali spremembe sluzi materničnega vratu in izcedek, poleg tega pa se vam bo morda nekoliko topleje kot običajno, ker se je vaša telesna temperatura med ovulacijo dvignila. Vedno lahko preverite ali ovulirate tudi z ovulacijskim testom.

Kaj pa, če ne želite zanositi?

Očitno obstajajo tudi dnevi, ko verjetno ne boste zanosili, a če ne želite zanositi takoj, je pomembno, da pri tem vedno uporabljate kontracepcijo. Nekatere ženske morda raje spremljajo svoj cikel (nekatere morda celo uporabljajo aplikacijo za ovulacijo) kot bolj naravno obliko kontracepcije, vendar se morate o tem pogovoriti s svojim zdravnikom.

Ali so "varni dnevi" res varni?

Mnogi pari uporabljajo metodo štetja dni za preprečevanje nosečnosti, vendar ta metoda ni povsem zanesljiva. Menstrualni cikli se lahko razlikujejo iz meseca v mesec, zato je težko natančno napovedati ovulacijo. Pri nekaterih ženskah je možnost zanositve že nekaj dni po koncu menstruacije, zlasti če imajo krajše ali neredne cikle. Ker semenčice lahko preživijo več dni, nezaščiten spolni odnos kmalu po menstruaciji ne pomeni, da nosečnost ni mogoča. Zato zdravniki opozarjajo, da lahko do nosečnosti pride praktično kadar koli v ciklu, če pride do nezaščitenega spolnega odnosa. Če želite zanositi ali se nosečnosti izogniti, je dobro poznati svoj menstrualni cikel in spremljati znake ovulacije.