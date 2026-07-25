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Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?

L.G.
Zanositev 0
25. 07. 2026 03.15

Ko par začne razmišljati o zanositvi, hitro naleti na poplavo nasvetov o "čudežnih živilih", prehranskih dopolnilih in posebnih dietah za plodnost. Toda ali res obstaja hrana, ki povečuje možnost zanositve?

hrana

Znanost kaže, da na plodnost ne vpliva eno samo živilo, temveč celoten življenjski slog in prehranski vzorec. Nekatera živila lahko podpirajo reproduktivno zdravje, druga pa ga lahko poslabšajo. Hkrati pa kroži veliko mitov, ki nimajo trdne znanstvene podlage.

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Plodnost se začne na krožniku

Raziskovalci s Harvard T.H. Chan School of Public Health so v več odmevnih raziskavah ugotovili, da so bile ženske, ki so se prehranjevale bolj zdravo, imele manj težav z ovulacijo, ki je eden najpogostejših vzrokov za neplodnost. Posebej ugoden je bil prehranski vzorec, bogat z zelenjavo, polnovrednimi živili, zdravimi maščobami in rastlinskimi viri beljakovin.

Tudi pri moških je prehrana pomembna. Kot navaja Harvard Health, je boljša kakovost semenčic povezana z uravnoteženo prehrano, medtem ko prehrana z veliko nasičenih in transmaščob negativno vpliva na reproduktivno zdravje.

Živila bogata z antioksidanti so lahko koristna za zdravje jajčnih celic in semenčic.
Živila bogata z antioksidanti so lahko koristna za zdravje jajčnih celic in semenčic.FOTO: Shutterstock

Živila, ki jih znanost povezuje z boljšo plodnostjo

Barvita zelenjava in sadje

Healthline poroča, da so živila, bogata z antioksidanti, lahko koristna za zdravje jajčnih celic in semenčic. Antioksidanti pomagajo zmanjševati škodljive učinke prostih radikalov, ki lahko poškodujejo celice. Med najboljše vire sodijo jagodičevje, citrusi, špinača, brokoli, korenje in druga pisana zelenjava.

Omega-3 maščobne kisline

Mastne ribe, kot so losos, sardele in skuša, ter orehi, chia in lanena semena vsebujejo omega-3 maščobne kisline. Te sodelujejo pri uravnavanju hormonov in zmanjševanju vnetij v telesu. Healthline navaja, da so omega-3 maščobe ena izmed prehranskih skupin, ki jih strokovnjaki pogosto povezujejo z boljšim reproduktivnim zdravjem.

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Folna kislina

Večina žensk pozna pomen folne kisline za zdrav razvoj ploda, vendar raziskave kažejo, da ima lahko pomembno vlogo že v obdobju pred zanositvijo. Harvard Health navaja folno kislino med hranili, ki jih najpogosteje povezujejo z boljšimi reproduktivnimi izidi pri ženskah. Najdemo jo v listnati zelenjavi, stročnicah, citrusih in obogatenih žitnih izdelkih.

Rastlinski viri beljakovin

Raziskava Harvard School of Public Health je pokazala, da je večji delež rastlinskih beljakovin in manjši delež živalskih beljakovin povezan z manjšim tveganjem za težave z ovulacijo. Dober izbor so fižol, leča, čičerika, tofu in oreščki.

Večina žensk pozna pomen folne kisline za zdrav razvoj ploda, vendar raziskave kažejo, da ima lahko pomembno vlogo že v obdobju pred zanositvijo.
Večina žensk pozna pomen folne kisline za zdrav razvoj ploda, vendar raziskave kažejo, da ima lahko pomembno vlogo že v obdobju pred zanositvijo.FOTO: AdobeStock

Miti o prehrani in plodnosti

Mit 1: Obstaja čudežno živilo za zanositev

Žal ni tako preprosto. Nobeno posamezno živilo ne more zagotoviti nosečnosti. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomemben predvsem celoten način prehranjevanja in življenjski slog, ne pa ena sestavina ali "superživilo".

Mit 2: Več prehranskih dopolnil pomeni večjo plodnost

Mnogi posegajo po antioksidantih, vitaminih in različnih prehranskih dopolnilih. Čeprav so nekatera lahko koristna, dokazi niso vedno prepričljivi. Healthline opozarja, da raziskave o dodatkih pogosto dajejo mešane rezultate, zato dopolnila ne morejo nadomestiti uravnotežene prehrane.

Raziskovalci niso našli jasnih dokazov, da bi zmerno uživanje kave pomembno zmanjšalo plodnost.
Raziskovalci niso našli jasnih dokazov, da bi zmerno uživanje kave pomembno zmanjšalo plodnost.FOTO: AdobeStock

Mit 3: Kava preprečuje zanositev

Kofein je pogosto na seznamu prepovedanih stvari za pare, ki si želijo otroka. Vendar pregled raziskav, ki ga povzema Harvard Health, ni našel jasnih dokazov, da bi zmerno uživanje kave pomembno zmanjšalo plodnost. To ne pomeni, da je pretiravanje priporočljivo, kaže pa, da ena ali dve skodelici kave na dan verjetno ne bosta odločilni.

Mit 4: Le ženska prehrana vpliva na možnosti za nosečnost

To je eden največjih mitov. Kakovost semenčic je močno povezana s splošnim zdravjem in prehranjevalnimi navadami moškega. Kot poroča Harvard Health, imajo moški, ki se prehranjujejo bolj zdravo, pogosto boljšo kakovost semenčic kot tisti, katerih prehrana vsebuje veliko nasičenih maščob in močno predelanih živil.

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Kaj pa telesna teža?

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko tako prenizka kot previsoka telesna teža vplivata na hormone, ovulacijo in plodnost. V obsežni harvardski raziskavi je bila kombinacija zdrave prehrane, redne telesne aktivnosti in vzdrževanja primerne telesne teže povezana z občutno manjšim tveganjem za težave z ovulacijo.

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Pet praktičnih korakov, če razmišljate o zanositvi

1. Vsak dan jejte več zelenjave in sadja različnih barv.

2. Vsaj dvakrat tedensko vključite vir omega-3 maščobnih kislin.

3. Del živalskih beljakovin zamenjajte s stročnicami in drugimi rastlinskimi viri.

4. Omejite sladke pijače, močno predelana živila in transmaščobe.

5. Poskrbite za redno gibanje in zdravo telesno težo.

Viri: Healthline, Harvard Health, Chavarro et. al. Harvard School of Public Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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