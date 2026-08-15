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Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite

L.G.
Zanositev 1
15. 08. 2026 04.00

Ko par načrtuje otroka, se večina pozornosti pogosto usmeri na zdravje ženske. A vedno več raziskav kaže, da imajo pomembno vlogo tudi navade bodočega očeta. Med njimi je tudi uživanje alkohola.

oče z dojenčkom

Na kakovost semenčic lahko vpliva več dejavnikov, med drugim kajenje, stres, pomanjkanje spanja, telesna teža in tudi uživanje alkohola. Ali nekaj piv ob koncu tedna res škoduje spermijem? In ali bi moral moški, ki si želi postati oče, alkohol popolnoma opustiti?

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Alkohol spermijev ne "ubije", lahko pa vpliva na njihovo kakovost

Najprej razčistimo pogost mit: alkohol spermijev ne uniči neposredno. Težava je drugje. Raziskave kažejo, da lahko redno in predvsem čezmerno pitje vpliva na število spermijev, njihovo gibljivost, obliko ter količino semenske tekočine.

V analizi, objavljeni v reviji Reproductive BioMedicine Online, so raziskovalci ugotovili, da je bil vpliv alkohola najbolj opazen pri vsakodnevnih pivcih. Pri njih so zaznali slabši volumen semena in manj normalno oblikovane spermije. Občasno uživanje alkohola pa ni pokazalo enako izrazitih posledic.

Redno in predvsem čezmerno pitje vpliva na število spermijev, njihovo gibljivost, obliko ter količino semenske tekočine.
Redno in predvsem čezmerno pitje vpliva na število spermijev, njihovo gibljivost, obliko ter količino semenske tekočine.FOTO: Adobe Stock

Zakaj alkohol vpliva na plodnost?

Alkohol ne deluje le na jetra ali možgane. Lahko vpliva tudi na hormone, ki uravnavajo nastajanje spermijev.

Po podatkih raziskovalcev Cleveland Clinic in drugih avtorjev pregledne študije iz leta 2022 lahko kronično pitje povzroči oksidativni stres v telesu. To pomeni, da nastaja več škodljivih molekul, ki lahko poškodujejo celice, vključno s spermiji. Posledice se lahko pokažejo kot slabša gibljivost spermijev, poškodbe njihove DNK ali zmanjšana sposobnost oploditve.

Nekatere raziskave so pokazale tudi spremembe v ravni testosterona in drugih reproduktivnih hormonov pri moških, ki redno uživajo večje količine alkohola.

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Ni pomembno le število spermijev

Veliko moških predvideva, da je pomembno predvsem število spermijev. V resnici je slika precej bolj zapletena.

Za uspešno zanositev morajo biti spermiji dovolj številni, dobro gibljivi in genetsko nepoškodovani. Tudi če je njihovo število normalno, lahko slabša gibljivost ali poškodovana DNK zmanjšata možnosti za oploditev. Prav na teh področjih so raziskovalci pri kroničnih pivcih zaznali največ težav.

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Kaj pa "samo vikend pivo"?

Tu postane zgodba zanimiva. Strokovnjaki opozarjajo, da raziskave ne kažejo enotnih rezultatov glede zmernega pitja. Analiza iz leta 2017 ni našla prepričljivih dokazov, da bi občasno uživanje alkohola pomembno poslabšalo kakovost sperme. Več težav so zaznali pri rednem oziroma vsakodnevnem pitju.

Podobno ugotavlja tudi novejša raziskava iz leta 2023, ki jo povzema organizacija Healthy Male. Učinki so bili izrazitejši pri večjih količinah alkohola, medtem ko pri zmernem uživanju spremembe niso bile tako jasne.

To ne pomeni, da je alkohol popolnoma neškodljiv, pomeni pa, da sta pogostost in količina verjetno pomembnejši od občasnega kozarca vina ob večerji.

Pri zmernem uživanju alkohola spremembe spermijev niso bile tako jasne.
Pri zmernem uživanju alkohola spremembe spermijev niso bile tako jasne.FOTO: Adobe Stock

Vpliv lahko sega tudi do prihodnjega otroka

V zadnjih letih znanstveniki raziskujejo še eno zanimivo področje: ali lahko življenjski slog očeta pred spočetjem vpliva na zdravje otroka.

Pregled raziskav, objavljen v reviji Nature Reviews Urology, opozarja, da lahko različne škodljive razvade, med njimi tudi prekomerno uživanje alkohola, vplivajo na reproduktivno zdravje moškega in potencialno tudi na razvoj potomcev. 

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Koliko časa potrebujejo spermiji za obnovo?

Proces nastajanja spremijev traja približno dva do tri mesece. To pomeni, da lahko spremembe življenjskega sloga danes vplivajo na kakovost sperme čez nekaj tednov oziroma mesecev. Prav zato strokovnjaki moškim, ki načrtujejo družino, svetujejo, naj vsaj nekaj mesecev pred poskušanjem zanositve zmanjšajo pitje alkohola, prenehajo kaditi in poskrbijo za več gibanja.

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Kaj lahko naredi bodoči oče?

Če želita povečati možnosti za zanositev, strokovnjaki priporočajo:
- omejitev ali opustitev alkohola,
- vzdrževanje zdrave telesne teže,
- redno telesno aktivnost,
- uravnoteženo prehrano,
- opustitev kajenja,
- dovolj kakovostnega spanca.

Če par načrtuje otroka, je zmanjšanje alkohola eden najpreprostejših korakov, s katerimi lahko bodoči oče prispeva k boljšemu reproduktivnemu zdravju.

Viri: Healthy Male, Healthline, Nature Reviews Urology

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Komentarji (1)

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brabusednet 16. 08. 2026 09.00
Včasih,ko še ni bilo tablet proti zanositvi so otroke delali večina v vinjenem stanju obeh.Te sodobne kemikalije so vzrok za neplodnost.Ženske pa že v najstniških letih jedo kontracepcijo po večletnem jemanju pa več ne prime.
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