Želite zanositi? Morda delate te napake

Ko se pari odločijo, da bodo začeli delati na dojenčku, se poveča tudi pritisk nanje, še posebej, če jim ne uspe v prvih nekaj poskusih. A za spočetje novega življenja mora sovpadati veliko dejavnikov in zdravniki ne vidijo razloga za preplah, če ima zdrav par redne spolne odnose, je mlajši od 35 let ter ne zanosi v enem letu poskušanja. Nato pa se začnejo preiskave. V obdobju poskušanja zanositve pa mnogi pari naredijo katero izmed napak, ki je lahko usodna za uspešno zanositev. To pa je deset najpogostejših :

Premalo spolnih odnosov

Prva stvar, ki jo lahko popravite in je zagotovo najbolj zabavna, je to, da se pogosteje ljubite. Morda mislite, da če nimate spolnih odnosov ves čas, lahko 'prihranite' več partnerjeve sperme ali da bi morali počakati na dneve ovulacije, a se motite. "Zlahka zamudite svoje plodno obdobje, če je spolnost omejena na dneve ovulacije, saj mnoge ženske verjamejo, da so plodne, čeprav niso," pravi Samuel Wood iz Centra San Diego za reproduktivno znanost. Torej imejte spolne odnose, kolikor pogosto želite, posebno pozornost pa posvetite spolnosti nekaj dni pred ovulacijo.

Preveč spolnih odnosov

Nekateri pari mislijo, da imajo popoln koncept: pogosteje ko imajo spolne odnose, lažje in hitreje bodo zanosili. Vendar več spolnih odnosov ni vedno boljša odločitev. Medtem ko spolni odnosi na splošno ne zmanjšajo potenciala sperme, kot mnogi verjamejo, lahko preveč spolnih odnosov povzroči drugačne težave, pravi dr. Wood. "Spolni odnosi večkrat na dan ali celo vsak dan lahko povzročijo 'izgorelost', lahko pa se zgodi tudi, da začne par spolne odnose dojemati kot obveznost," pojasnjuje. Tudi v času, ko so plodni dnevi v polnem razmahu, je eden od partnerjev lahko nezainteresiran ali preprosto sit spolnih odnosov, kar vodi v morebitno zamujeno priložnost.

Vedno iste poze

Verjetno ste že slišali, da je misijonarski položaj najboljši za spočetje in da morate po spolnem odnosu držati noge v zraku, a to ni res. Ne glede na to, ali ste vi zgoraj ali vaš partner ali celo preizkusite tisto noro pozo, o kateri ste brali v časopisu, je rezultat enak. "Ko moški ejakulira, gre sperma neposredno v sluz materničnega vratu in jajcevode," pravi dr. Serena Chen, direktorica Inštituta za reproduktivno medicino in znanost v Pensilvaniji. "To se zgodi v nekaj sekundah, ne glede na položaj med spolnim odnosom," dodaja dr. Chenova. Torej, namesto da vztrajate pri isti pozi, se sprostite in zabavajte z nečim novim.

Predpostavke, da je težava na strani ženske

Kadar ima par veliko težav z zanositvijo, se običajno vzrok vedno išče pri ženski. "Moški na splošno ne želijo verjeti, da je z njimi nekaj narobe," pravi Machelle Seibel, profesorica porodništva in ginekologije na Medicinski fakulteti Univerze v Massachusettsu. "Dovolj je, da sperma pride ven in domnevali bodo, da so plodni," dodaja. A seveda ni tako. "Par mora od prvega dne razmišljati, da je težava morda pri njej, njemu ali obeh, morda pa je seveda še kaj drugega krivega za to," pravi dr. Chenova. Zato je najbolje, da oba partnerja te dvome odpravita že na začetku, da se prepričata.

Ne veste, kdaj imate ovulacijo

Ugibati, kdaj točno so vaši plodni dnevi, je lahko težavno. "Mnoge ženske sledijo učbeniškemu primeru, saj verjamejo, da se ovulacija pojavi 14 dni po prvem dnevu menstrualnega cikla, vendar se njena dolžina spreminja, zato se ovulacija ne pojavi vsak mesec ob istem času," pojasnjuje dr. Seibelova in dodaja, da nekateri simptomi lahko kažejo na nastop ovulacije. "Če dobro poznate svoje telo, boste morda opazili, da se vaš izcedek iz nožnice poveča nekaj dni pred vašimi plodnimi dnevi," pravi Yvonne Bohn, avtorica knjige o materinstvu. Vendar pa veliko žensk teh znakov ne opazi in si jih nekatere napačno razlagajo, zato dr. Seibelova predlaga uporabo ovulacijskih testov za ugotavljanje, kdaj ste plodni.

Spolni odnos točno na dan ovulacije

Če ste kupili test za ovulacijo ali če merite bazalno temperaturo ali s koledarjem ugotavljate, kdaj so vaši plodni dnevi, verjetno mislite, da bi morali imeti spolni odnos na dan ovulacije, vendar bo takrat morda že prepozno. Po ovulaciji ima jajčece na voljo od 12 do 24 ur, da ga semenčica oplodi. Če še niste natančno uganili, kdaj so vaši plodni dnevi, boste morali počakati na naslednji mesec, da poskusite znova, saj lahko semenčice v vas preživijo od tri do pet dni. Zato je najbolje, da imate spolne odnose nekaj dni pred ovulacijo, saj si tako povečate možnosti za zanositev.

Uporabljate lubrikante

Dobro premislite, ko boste naslednjič želeli uporabiti lubrikante, saj lahko negativno vplivajo na gibljivost semenčic, zaradi česar težje dosežejo jajčece. Če jih morate uporabljati, poskusite z naravnimi lubrikanti, kot so oljčno olje, rastlinsko olje, olje za dojenčke ...

Prehitro poiščete strokovno pomoč

Po dveh ali treh mesecih neuspešnega poskušanja je to lahko veliko razočaranje. Vendar to ne pomeni, da takoj potrebujete strokovnjaka, da ugotovite, kaj je narobe. "Tudi v idealnih razmerah lahko popolnoma plodni pari čakajo več mesecev, da ženska zanosi," zagotavlja dr. Wood. Če ste mlajši od 35 let, imate redne menstruacijske cikle in nimate zdravstvenih težav, ki bi lahko vplivale na plodnost, dr. Wood svetuje potrpežljivost do enega leta.

Ne poiščete pravočasne strokovne pomoči

V nekaterih primerih pa je bolje takoj ugotoviti, ali lahko zanosite. "Če ste stari 35 let ali več, se malo prej oglasite pri ginekologu, ki se ukvarja s težavami s plodnostjo. Po neuspešnem poskušanju ni treba čakati do enega leta, dovolj bo šest mesecev. Enako velja, če ste mlajši in imate neredne menstruacije ali ste v preteklosti imeli spolno prenosljive bolezni, zunajmaternično nosečnost ali druge zdravstvene težave, ki lahko vplivajo na plodnost," je še opozorila.

Zanemarjate svoje splošno zdravstveno stanje

Zelo pogosto se pari, ko želijo imeti otroka, osredotočijo izključno na svoje reproduktivno zdravje, zanemarjajo pa osnove. Pomembno je, da ste pozorni na svoje zdravje na splošno, saj lahko tudi stvari, kot so prekomerna ali prenizka telesna teža, kajenje, stres in zdravila, vplivajo na plodnost. Preden se lotite načrtov za zanositev, bi bilo dobro, da oba partnerja opravita sistematski pregled, da preprečite težave, ki bi lahko vplivale na plodnost.