V želji, da bi jim čim prej uspelo zanositi, pari delajo vrsto napak, ki lahko negativno vplivajo na uspešno zanositev. Preverite, za katere napake gre.
Sara je več let živela z neznanimi bolečinami in nejasnimi diagnozami, dokler ni končno izvedela, da ima endometriozo – kronično bolezen, ki ji je spremenila življenje. Njena pot je bila polna iskanja odgovorov, neuspešnih zdravniških obiskov, več kirurških posegov in neizmerne bolečine, ki je ogrozila tudi njeno željo po materinstvu.
Morda se sprašujete, ali lahko zanosite med menstruacijo, ali pa je to bolj verjetno pred ali po njej? Odkrivamo odgovor.
Nosečnost je nekaj najlepšega. Nosečnica se pripravlja na rojstvo novega bitja in preživlja eno najpomembnejših obdobij v življenju. Komaj pričakuje trenutek, ko bo spoznala svojega otročka, in pazi nanj, še preden ugleda luč sveta. Kako pa lahko kar najbolje poskrbi zanj s svojimi navadami in življenjskim slogom?
Prihod dojenčka v družino prinaša številne spremembe. A ni treba, da vas je strah, kako bodo otroci sprejeli novega člana družine. Za vas smo pripravili 7 bistvenih in uporabnih nasvetov, s katerimi boste lahko pripravili svojega otroka na prihod novorojenčka.
Neplodnost je pogost, a pogosto prezrt izziv sodobnih parov. Gre za nezmožnost zanositve po vsaj enem letu rednih nezaščitenih spolnih odnosov, in po ocenah prizadene približno 15 % parov po vsem svetu. Čeprav je neplodnost lahko čustveno izčrpavajoča, je tudi obvladljiva – še posebej, če jo prepoznamo dovolj zgodaj.
O sekundarni neplodnosti govorimo, če je par v preteklosti že spočel otroka, a ponovna zanositev ni uspešna. Nezmožnost zanositve po prvem otroku pa doleti veliko več parov, kot si morebiti predstavljate: sekundarna neplodnost namreč predstavlja kar 60 odstotkov primerov neplodnosti.
Maja že od mladosti trpi zaradi hudo bolečih menstruacij, ki so ji zaznamovale življenje. Kljub zdravniškim nasvetom in diagnozam, ki so ji pogosto trdile, da gre zgolj za normalen pojav, je njeno stanje sčasoma postalo vse hujše. Maja je vztrajala pri iskanju odgovora in končno odkrila, da za njenimi težavami stoji endometrioza – bolezen, ki jo je popolnoma spremenila.
Ajda se že od najstniških let sooča z močnimi menstrualnimi bolečinami, ki so se stopnjevale v kronične težave. Kljub zdravemu načinu življenja, vključno z lokalno in sezonsko prehrano ter redno telesno aktivnostjo, so ji hormonske terapije povzročale številne stranske učinke. Po več letih iskanja rešitve in trpljenja se je odločila za laparoskopijo, ki je razkrila vzrok težav. Ajda danes upa, da bo njena zgodba pomagala drugim, ki se soočajo s podobnimi težavami.
Suzana je skozi leta trpela zaradi hude bolezni, a njena zgodba ni le zgodba bolečine – je zgodba vztrajnosti, poguma in iskanja zdravja. Po dolgem boju z endometriozo in številnih operacijah je rodila hčerko, ki je njeno sonce, veselje in sreča.
Ste si vedno želeli velike družine in majhne razlike med starostmi otrok? Skoraj idealno je videti brate in sestre, ki se med seboj razumejo, so pravi prijatelji in zavezniki, vendar to doseči ni vedno tako lahko. Ko ženska otroka nosi 9 mesecev v svojem telesu in doživi porod ter prvo leto po rojstvu, se zave, da stvari le niso tako enostavne. Kdaj pa naj bi bil najbolj primeren čas za naslednjega otroka?
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.