Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?

B.R.
Nosečnost 0
28. 01. 2026 02.14

Nosečnost je za večino žensk čudovita izkušnja in lepo življenjsko obdobje, a za mnoge ima tudi nekaj neprijetnih simptomov. Na primer, mnoge bodoče mame se soočajo z vrtoglavicami med nosečnostjo.

vrtoglavica

Vrtoglavica je skoraj neizogiben simptom v nosečnosti. Če se pojavi občasno in hitro mine, ni razloga za skrb, saj gre za normalno fiziološko reakcijo telesa na spremembe, ki se dogajajo v tem obdobju.

Vrtoglavica se najpogosteje pojavi v zgodnjih fazah nosečnosti in je skupaj s slabostjo eden izmed simptomov, ki jih večina bodočih mamic občuti na začetku nosečnosti. Čeprav lahko slabost prispeva k vrtoglavici, to ni njen edini vzrok. Vrtoglavica se lahko pojavi tako v zgodnji kot tudi v kasnejši fazi nosečnosti zaradi sprememb krvnega tlaka. To običajno ni razlog za skrb, saj je normalno, da telo, v katerem raste nov človek, reagira s spremembami krvnega tlaka na zunanje dejavnike.

Širjenje krvnih žil v možganih, ki povzroči zmanjšan pretok kisika, je običajen pojav pri nosečnicah. V takšnem primeru je najbolje, da se preprosto uležete, zaprete oči in počivate. Prav tako vam lahko pomaga, da prezračite prostor ali, ko vam bo bolje in vrtoglavica mine, greste na svež zrak.

Tudi nizek nivo hemoglobina lahko prispeva k vrtoglavicam. To se pogosto pojavi v nosečnosti skupaj s slabostjo in zmanjšanim apetitom, zaradi česar telo ne dobi dovolj hemoglobina – snovi, ki prenaša kisik do celic.

V tem primeru je pomembno, da povečate vnos hrane, bogate z železom, prav tako pa se izogibajte stresu, ne delajte preveč in dovolj spite, saj vse to lahko vpliva na pojavljanje vrtoglavic.

Kako preprečiti vrtoglavice v nosečnosti

Če vzrok za vrtoglavice ni resnejši zdravstveni problem, o katerem bi se morali posvetovati z zdravnikom, vam lahko nekateri preprosti ukrepi pomagajo, da se izognete vrtoglavicam med nosečnostjo:

- Preživite več časa na svežem zraku.

- Redno prezračujte prostor, v katerem živite.

- Zdravo se prehranjujte.

- Izogibajte se naglim gibom, še posebej pri vstajanju iz sedečega ali ležečega položaja.

- Poskrbite za svoje telo in dobro počutje.

Vir: yumama

